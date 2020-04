Programmi TV da non perdere stasera, domenica 26 aprile

Programmi TV in onda stasera

Dr. House - Medical Division, ore 21.15 Sky Uno



Dopo un weekend interamente dedicato alla maratona degli episodi iniziali, Dr. House - Medical Division diventa un appuntamento fisso su Sky Uno, ogni domenica alle 21.15 a partire dal 26 aprile. Un'occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti della serie, oppure per scoprire uno dei personaggi più iconici e carismatici del panorama televisivo internazionale: il dottor Gregory House, interpretato dal vincitore del Golden Globe® Hugh Laurie.

E poi c’è Cattelan Live (replica), ore 20:10 Sky Uno

Su Sky Uno va in onda la replica del terzo episodio di EPCC Live. Lo show condotto da Alessandro Cattelan torna per un'altra imperdibile stagione. Ospiti della puntata: Dua Lipa, Geppi Cucciari e David Puente.

Weinstein: sesso a Hollywood, ore 21:05 Crime Investigation

Harvey Weinstein era il re di Hollywood. Ma nel 2017, un gruppo sempre più nutrito di donne ha iniziato a denunciare abusi e molestie subite proprio dall'uomo.

Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon, ore 21:15 Sky Arte

“The Dark Side of the Moon” è l’album che ha trasformato i Pink Floyd in un'icona mondiale. Attraverso questo documentario su Sky Arte viviamo ogni attimo della sua creazione, traccia per traccia, suono per suono.

Il signore dei coltelli, ore 21:25 Blaze

Stagione 1, episodio 5: “Tagli medievali”. I concorrenti de “Il signore dei coltelli” sono ormai pronti a spingersi oltre ogni limite per dimostrare le loro abilità. Nel corso della sfida, una spada risalente al Medioevo riuscirà a dimostrare il suo valore?

Project Runway, ore 21:00 Lei

Stagione 17, episodio 8: “Il carnevale a Rio”. Marni Senofonte torna negli studi di Project Runway e questa volta divide i concorrenti in squadre. L’obiettivo è creare, per una sua cliente, una mini collezione da indossare a Rio de Janeiro.

Scherzi della natura, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Scherzi della natura”, stagione 1 – episodio 3: “Il colpevole”. Chi ha rubato la carcassa di una mucca usata per esperimenti scientifici? Inoltre, quale evento naturale ha portato a un incontro di orche in Norvegia?

1969: primo piede sulla Luna, ore 20:55 National Geographic

Le più incredibili scoperte su Plutone vengono rivelate grazie alle immagini ad alta risoluzione e alle interviste esclusive della squadra della New Horizons.

Incontri alieni, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 3, episodio 4: “L’escalation”. Altri esseri umani cercano di aderire alla rete ibrida avvalendosi di strumenti altamente tecnologici. Temendo per il loro potere, gli USA lanciano un attacco sul computer quantistico.

25 aprile 1945: l’Italia libera, ore 21:00 History

La vita di Mussolini dalla marcia su Roma a piazzale Loreto, con una particolare attenzione agli aspetti spesso inediti della dimensione privata, come i rapporti con i familiari.

La mia casa è uno zoo, ore 21:10 Nat Geo wild

Alcune persone adorano così tanto gli animali che finiscono col trasformare la loro casa in uno zoo. Su Nat Geo Wild arrivano le storie di individui il cui amore per le diverse specie è andato oltre ogni cosa.

Serie TV in onda stasera

Diavoli, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda il terzo episodio della nuova serie originale Sky, “Diavoli”. Con l'aiuto della hacker argentina Sofia, Massimo vuole scoprire se Dominic sta tentando di nascondere degli affari segreti con Gheddafi.

Rosewood, ore 21:10 Fox

Stagione 2, episodio 20: “I segreti di Marshwood”. Un problema con la donazione di rene di Slade provoca un tremendo senso di colpa a Rosewood. Intanto l'omicidio di un ex sindaco porta il patologo e Villa in una piccola città per l'indagine.

The Good Doctor, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life va in onda la stagione 2 di “The good doctor”, episodio 4 “Solo per te”. Per aiutare al meglio un giovane paziente intellettualmente disabile, Shaun dovrà richiamare alla memoria il suo stesso passato. Glassman intanto passa un momento difficile.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 9: “Dove eravamo rimasti”. Il principale sospettato in un caso di furto di alto profilo viene rilasciato dalla prigione. Per riprendere le indagini, la squadra manderà degli uomini sotto copertura.

Lethal Weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda la stagione 2 di “Lethal Weapon”. Episodio 7, “Birdwatching”: Murtaugh e Riggs indagano sulla morte di un surfista e i sospetti si concentrano su un ricco signore e su suo figlio.

The Goldbergs - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda, in prima visione TV, la settima stagione di “The Goldbergs”, episodio 5 “Il giovedì dei genitori”. Adam è alle prese con la recita di Romeo e Giulietta, riuscendo ad ottenere la parte da protagonista, nel vano tentativo di riconquistare Dana.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Stagione 13 di “Supernatural”, episodio 4 “Il grande vuoto”. Sam convince Dean a portare con loro Jack nel loro nuovo caso, che li conduce nel Wisconsin, dove alcune persone sono state uccise dai loro familiari deceduti.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Special Guest Playlist con Francesco Bertoli, ore 21:00 DeA kids

Episodio 8: Dopo la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” il cantante Francesco Bertoli arriva su DeA kids presentando interviste e videoclip dei big della musica!

44 gatti, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. la prima stagione di “44 gatti”, episodio 13 “Milady e il maestro di Miao-Fu”. Per la sua goffaggine, Polpetta è il bersaglio per gli scherzetti di Blister e Scab, gli aiutanti dispettosi di Boss. Per aiutarlo, Milady gli presenta Cato.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon va in onda la quarta stagione de “I Thunderman”, episodio 14 “Il rapimento di Colosso”. Max è stato lasciato da Allison e affranto si trascina per casa facendo scorpacciate di pizza col dottor Colosso.

Ninjago, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la prima stagione di “Ninjago”, episodio 13 “Il club degli esploratori”. I Ninja arrivano al Club degli Esploratori dove sperano di ottenere la seconda Pergamena dello Spinjitzu proibito. Incappano in diversi problemi burocratici, ma...

Stai fresco Scooby-Doo!, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang il film per ragazzi “Stai fresco Scooby-Doo!”. La tanto sospirata vacanza a Parigi della Scooby-gang cambia drasticamente rotta quando Scooby-Doo e Shaggy vengono accidentalmente reclutati in una spedizione dall'altra parte del mondo.

Peppa Pig, ore 20:40 Disney Junior

Stagione 3, episodio “La regola del parco giochi”. Nonno Pig porta Peppa e George a giocare al parco, ma fa fatica a capire le regole dei bambini.

