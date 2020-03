Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 19 marzo

Programmi TV in onda stasera

Family Food Fight, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Secondo episodio della prima stagione del programma con Lidia e Joe Bastianich e Antonio Cannavacciuolo. Le famiglie rimaste in gara affrontano una puntata all’insegna della memoria, cucinando piatti tipici delle loro regioni di provenienza.

R. Kelly: vittime di una popstar, ore 21:05 Crime Investigation

Dopo vent’anni di doloroso silenzio, Tiffany Hawkins rompe il silenzio e tenta di inchiodare R. Kelly di fronte alle sue responsabilità, raccontando la sua drammatica storia.

I misteri di Parigi, ore 21:15 Sky Arte

Sguardo al passato di Parigi, tornando fino al 1800 in un episodio intitolato “La maledizione dell’Opera”. Al centro di questo appuntamento vi sono spiritismo e fantasmi, portando a galla alcuni dei segreti più oscuri della città.

Strongman: gara di muscoli, ore 21:25 Blaze

Sesto episodio della prima stagione di “Strongman: gara di muscoli”, dal titolo “Più forte di uno scozzese”. I quattro forzuti uomini si ritrovano a fronteggiare i celebri Highland Games e tentando qualcosa di unico, che potrebbe inserirli di diritto nella storia della Scozia.

Ex, ore 21:00 Comedy Central

Una delle commedie più apprezzate di Fausto Brizzi, che pone l’attenzione su sei coppie. Queste vengono messe in crisi dalla ricomparsa di alcuni ex. Una commedia che mostra come alcune storie non abbiano mai fine. Spesso si evolvono, sospinti dall’odio o dall’amore.

Grassi contro magri, ore 21:05 lei

Il dottor Christian è pronto ad assistere due persone intente a scambiare le rispettive diete. Si tratta di Joanne, 34enne con molti chili in eccesso, e Guy, ventenne che più che mangiare non fa altro che nutrirsi con bibite gassate.

Un papà fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

I piccoli Brown ricordano alcuni tra i momenti più belle e le più importanti lezioni apprese dal padre, Billy. Bird ottiene un dono di gran valore, mentre Bam scopre qualcosa sulla leadership.

Come è fatto, ore 21:05 Discovery science

Un episodio che porta a scoprire come vengono realizzati molti oggetti di utilizzo quotidiano. Si tratta di differenti prodotti, tra i quali l’aspiratore di foglie e detriti, i coltelli per sfilettare e la carne in scatola.

UFO Investigation, ore 21:00 History

Alcuni militari della marina statunitense rivelano interessanti dettagli su quelli che vengono considerati degli strani incontri. La domanda che ci si pone nell’episodio intitolato “Il giorno che piovvero UFO” è: gli alieni osservano i nostri oceani?

L’ultimo paradiso africano, ore 21:10 Nat Geo wild

Nell’episodio intitolato “Il sangue di una leonessa”, Bob Poole parte per un’avventura incredibile, unendosi ad alcuni ricercatori e ambientalisti per il rimboschimento del Parco Nazionale di Gorongosa, in Mozambico.

Serie TV in onda stasera

Gomorra – La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Undicesimo episodio della terza stagione di “Gomorra – La serie”. Azzurra e Pietrino sono nel mirino dei Confederati. Genny deve riuscire a salvarli e per farlo è costretto a elaborare un piano segreto dalle infinite variabili. Nel dodicesimo episodio viene siglata la pace tra Ciro, Genny ed Enzo e i Confederati. Qualcuno però trama nell’ombra.

911 - 1^ TV, ore 21:00 Fox

In onda i primi tre episodi della seconda stagione della serie TV “911”. Nel primo gli operatori rispondono a un gran numero di chiamate in uno dei giorni più caldi dell’anno. Nel secondo un violento terremoto scuote Los Angeles e nel terzo gli operatori si ritrovano alle prese con le conseguenze del terremoto.

Private Eyes, ore 21:00 Fox life

Episodi 17 e 18 della serie. Nel primo Angie presenta a Shade due proprietari di un birrificio, alle prese con qualcuno che intende sabotare la loro azienda con metodi brutali. Nel secondo Angie e Shande vengono assunti da una donna per dimostrare d’essere stata oggetto di molestie sessuali.

Delitti in paradiso, ore 21:05 Fox Crime

Episodi 5 e 6 di “Delitti in paradiso”. Nel primo la tradizionale festa di un villaggio di pescatori viene stravolta dalla morte della “regina del festival”, uccisa durante un giro in barca. Nel secondo Jack e i suoi hanno a che fare con due omicidi, e le cose sembrano poter peggiorare.

Chicago PD, ore 21:15 Premium Crime

Nel sesto episodio di “Chicago PD”, intitolato “Falso positivo”, due bambini vengono uccisi e Voight si lascia convincere da Crawford a sfruttare un nuovo sistema di riconoscimento facciale per riuscire a identificare l’assassino in breve tempo.

Manifest - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Episodio 10 della seconda stagione, intitolato “Cambio di rotta”. Jares riesce a smascherare il gruppo di fanatici che intendono far fuori i passeggeri dell’828. L’operazione è tanto coraggiosa quanto rischiosa. A rischio c’è anche la vita di Zeke.

The Brave, ore 21:15 Premium Action

Episodi dodici e tredici della prima stagione di “The Brave”. Nel primo un sottomarino americano sparisce dai radar. Si sospetta un attacco informatico da parte di una giovane sedicenne. Nel secondo proseguono le indagini, con Patricia che prova a convincere Alex a collaborare ai tentativi per fermare il sottomarino hackerato.

Hitler: i figli del nazismo, ore 20:55 National Geographic

Episodio dedicato ai 20mila adolescenti nati nel corso del regime nazista. Tutti loro, o quasi, promisero di donare la loro vita a Hitler. Ecco la storia della 12esima divisione Panzer delle SS.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Il terribile Sovrintendente si reca in visita alla McGaffin. La scuola potrà essere salvata soltanto da uno studente molto particolare, chiamato a superare un test nell’undicesimo episodio della seconda stagione. Nel dodicesimo invece Nick incontra Jack Mcneil, una delle 12 Leggende.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Nel primo episodio della quinta stagione, AJ, insieme con alcuni animali che incontra nella giungla, si reca a soccorrere Blaze. Questi è infatti caduto in una fossa ed è ricoperto di fango e impossibilitato a muoversi.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Episodio numero venti della terza stagione de “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi formata da Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe. I Thunderman provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Steven Universe, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network vediamo la serie animata creata da Rebecca Sugar. Seguiamo le avventure di Steven Universe, un giovane ragazzo che vive nella fittizia città di Beach City insieme alle tre aliene Garnet, Perla e Ametista.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, va in onda “Wacky Races”, il reboot in computer grafica della serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Gigantosaurus, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior vediamo “Gigantosaurus”, la serie animata francese in CGI dedicata ai bambini in età prescolare. Le avventure di quattro giovani amici dinosauri e il loro mondo preistorico.

