Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 19 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 19 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Dolcissime, ore 21:17 su Sky Cinema Uno

Una commedia tutta al femminile, con protagoniste tre ragazze molto giovani. La vita a scuola non è facile per loro, dal momento che i compagni tengono a deriderle a causa del loro fisico. Qualche kg ritenuto di troppo e la vita in classe diventa insostenibile. Le tre riescono però a costringere una delle “nemiche” a diventare la loro insegnante privata. Proveranno a cercare il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato.

Una vita da gatto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia esilarante e dal ricco cast, con Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken. Un cinico uomo d’affari dovrà riuscire a riconquistare l’affetto dei propri cari. Non sarà facile, considerando la sua indole e soprattutto il fatto che il suo spirito è intrappolato nel corpo di un gatto.

Segni particolari: bellissimo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adriano Celentano è un infallibile playboy in quello che è uno dei suoi film di maggior successo. Si ritrova circondato da spasimanti, tutte pronte a sposarlo. L’uomo decide allora di chiedere l’aiuto della giovane vicina, che dovrà fingersi sua figlia per allontanare le tante donne giunte per lui.

Puerto Escondido, ore 21:15 su Premium Comedy

Diego Abatantuono è uno yuppie lombardo che ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle dopo aver assistito a due omicidi. Vola in Messico, essendo un testimone scomodo, provando a ripartire da zero. Si imbatte per caso in due italiani che in Sud America vivono giorno dopo giorno di espedienti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il Primo Re, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Matteo Rovere rivisita il mito della fondazione di Roma. Al centro vi sono Romolo e Remo, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice a sostenere il peso del film sulle proprie spalle. Una pellicola epica ma soprattutto uno dei film di maggior pregio del cinema italiano degli ultimi anni. I due fratelli sfuggono con astuzia da Alba Longa e danno il via a un lungo viaggio, che li vedrà infine contrapposti.

John Q, ore 21:15 su Premium Emotion

Denzel Washington e Robert Duvall protagonisti di un film drammatico di grande successo. Il primo è un genitore pronto a tutto pur di salvare la vita di suo figlio. La sua famiglia è tutta la sua vita ma di colpo la malattia del suo bambino si aggrava e ha bisogno urgentemente di un trapianto di cuore. L’assicurazione non intende coprire le spese e così suo padre, spinto dalla disperazione, entra in un ospedale e prende degli ostaggi, richiamando l’attenzione su di un caso specchio del sistema sanitario americano.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man 3, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Terzo e ultimo capitolo della trilogia a firma di Sam Raimi su Spider-Man. Protagonista Tobey Maguire nei panni dell’amichevole uomo ragno di quartiere. L’eroe dovrà fronteggiare una doppia minaccia. La città è contagiata da un parassita che fa emergere il lato oscuro di Spider-Man. A ciò si aggiunge l’arrivo di un nuovo Goblin, pronto a seminare il terrore.

Justice League, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Batman unisce 4 supereroi dopo la morte di Superman. Il mondo dovrà fronteggiare un’antica minaccia e la Justice League dovrà rappresentare la linea di confine tra la distruzione totale e una speranza di salvezza.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il tesoro dell’Amazzonia, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un miliardario si rivolge a un avventuriero per cimentarsi in un viaggio nella giungla brasiliana. Il compito è quello di riuscire a riportare a casa il figlio. Questi però si ritrova nei guai e nella foresta c’è chi vuole mettere le mani su di lui. Portarlo a casa sarà più difficile del previsto, anche perché il ragazzo non ha alcuna intenzione di tornare indietro.

Una spia e mezzo, ore 21:15 su Premium Cinema

Il re del liceo cresce e si ritrova a svolgere un lavoro insoddisfacente. Tutti si aspettavano grandi cose da lui ma la realtà è stata più dura del previsto. Di colpo si ritrova dinanzi il ragazzo più imbranato della scuola, preso in giro da tutti al punto da ritirarsi. È divenuto un agente governativo ma la CIA lo ritiene un assassino e un traditore. I due si ritroveranno invischiati in un’incredibile avventura.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Vanishing – Il mistero del faro, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller particolarmente suggestivo con protagonisti Gerard Butler e Peter Mullan. Una storia vera che racconta del ritrovamento di una cassa, che sconvolge la pacifica vita condotta fino a quel punto dai tre guardiani di un faro su un’isola scozzese.

Finding Steve McQueen, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Il film racconta di quella che ancora oggi viene considerate la più grande rapina mai messa a segno negli Stati Uniti. La storia è ambientata nel 1972, anno nel quale una banda organizzò un colpo grandioso, che prevedeva di riuscire a rubare il fondo segreto del Presidente degli Stati Uniti d’America, al tempo Richard Nixon.

Cold Blood – Senza pace, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Il protagonista della pellicola è Jean Reno, che interpreta il ruolo di un sicario. Questi vive totalmente isolato dal mondo, all’interno di una baita. è circondato dalla selvaggia natura canadese e pare che nulla possa raggiungerlo o disturbarlo. Di colpo però l’arrivo di una donna, sopravvissuta a un incidente, interromperà la sua totale solitudine.

Hostage, ore 21:15 su Premium Energy

Film tratto dall’omonimo romanzo di Robert Crais. Il protagonista della pellicola è Bruce Willis, un esperto negoziatore che vive giorno dopo giorno con un profondo senso di colpa dovuto a un episodio drammatico che appartiene al suo passato. L’uomo si è ormai ritirato a vita privata ma sarà costretto a mettersi nuovamente in gioco.

Film biografici da vedere stasera in TV

The Libertine, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Johnny Depp interpreta il Conte di Rochester in una pellicola che ne ripercorre parte della vita. Si tratta di un celebre scrittore, vissuto a Londra nel 1600. Un personaggio divenuto celebre per la sua satira particolarmente feroce nei confronti della famiglia reale e per la sua vita dissoluta.

Film horror da vedere stasera in TV

Il signor diavolo, ore 21:00 su Sky Cinema Due +24

Il grande e atteso ritorno di Pupi Avati, che propone una storia intrisa di paure e superstizioni. Il film è ambientato negli anni ’50, nello specifico nel Veneto rurale, dove il timore del maligno è particolarmente vivo. Un bambino uccide in maniera molto violenta un proprio coetaneo, il cui aspetto lo convince che si tratti del demonio in persona.

