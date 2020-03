Affiancati da Antonino Cannavacciuolo, vedremo Lidia e Joe Bastianich, madre e figlio, finalmente insieme per la prima volta fianco a fianco in veste di giudici di uno show culinario imperdibile. I tre, alla fine della prima edizione italiana dell’adattamento del format australiano già proposto in nove paesi al mondo, assegneranno il titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight, con un premio finale da 100 mila euro.

Mentre le famiglie in gara saranno impegnate ai fornelli, i giudici potranno interagire con loro di persona, ma in più le osserveranno da un monitor in uno spazio dedicato, lasciando loro la possibilità di esprimersi liberamente in cucina e conoscendole molto da vicino, con tutti i loro pregi e difetti. Ed è proprio questo il punto: ognuno in cucina si esprime dando (o cercando di dare) il meglio di sé. Il cibo unisce e ha sempre uniti le famiglie italiane, in Italia e nel mondo.



E a proposito di family...Antonino Cannavacciuolo sottolinea che "il bello del programma è anche questo: siamo anche noi una famiglia". Joe presenta il gigante buono dei fornelli come il suo fratellone. Si stuzzicano a vicenda i due ex giudici di MasterChef e compagni di avventure, ma per fortuna c'è Lidia, "la mamma ideale". Solo lei riuscirà a mettere in riga i suoi "ragazzi", capace di grandi slanci emotivi, Lidia ha la sensibilità di una nonna, ma per Giuseppe (sì avete capito bene, è così che lo chiama sua madre), Lidia è "una che non puoi fregare", parola di Joe.



FAMILY FOOD FIGHT dal 12 marzo ogni giovedì, per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.