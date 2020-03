Programmi TV da non perdere stasera, domenica 8 marzo

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno vediamo la replica della finale di “Italia’s got talent”. A valutare i finalisti tra i talenti più strani e sorprendenti Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich. Conduce Lodovica Comello.

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 Crime investigation

Il 1° giugno 2001, ad Arce, in provincia di Frosinone, viene uccisa la 17enne Serena Mollicone. Anni di buio fino a quando nel 2008 accade qualcosa di inaspettato.

Westwood - Punk. Icona. Attivista, ore 21:15 Sky Arte

Eccezionale storia di una delle icone più autentiche del nostro tempo: Vivienne Westwood, una delle artiste più influenti della storia contemporanea e creatrice dello stile Punk.

Kings of pain: la natura morde, ore 21:00 Blaze

I ragazzi incontrano due creature leggendarie dell'Amazzonia: la formica proiettile e i Piranha. Per Rob le conseguenze saranno dolorose.

Cambio moglie Nuova Zelanda, ore 21:00 lei

In “Cambio moglie Nuova Zelanda” le mogli di due differenti famiglie neozeolandesi si scambiano la famiglia per una settimana. Le due donne lasciano le proprie case per trovarsi tra mura, mariti e figli nuovi. Stasera una mamma che cerca disperatamente di guarire i suoi famigliari in lutto si scambia con una famiglia che è passata alla vita di campagna.

Scherzi della natura, ore 21:00 Discovery Channel

I narvali sono unicorni di mare, ma come usano le loro straordinarie caratteristiche? Quale animale ha trasformato Yellowstone? Gli esperti forniscono le loro risposte.

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Stasera è la volta del campione del WWE Dave Bautista. I due affrontano un'avventura unica nel deserto dell'Arizona, tra canyon difficili da attraversare e cascate pericolose.

Cose di questo mondo, ore 21:05 Discovery Science

Un monumento sepolto offre nuove prove su un grandissimo mistero biblico. Un'ombra gigantesca oscura l'oceano Pacifico e uno strano lago circolare ospita vita soprannaturale.

Codici e demoni: la Bibbia segreta, ore 21:00 History

L'esperto Timothy Smith è convinto che il Codice di Leningrado, il testo biblico più completo al mondo, nasconda un codice segreto che potrebbe essere stato tralasciato nelle diverse traduzioni.

India: terra dei felini, ore 21:10 Nat Geo Wild

Il cameraman Sandesh Kadur e un team di ricercatori tentano di svelare le abitudini dei felini indiani. Il gruppo si avventura nel regno del leopardo nebuloso.

Serie TV in onda stasera

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno (REPLICA)

Su Sky Atlantic e Sky Cinema rivediamo in replica gli ultimi due episodi di “ZeroZeroZero”, la nuova serie tv tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, che presenta tutte le dinamiche del narcotraffico. Creata e diretta da Stefano Sollima, “ZeroZeroZero” racconta il percorso della cocaina: da chi vende a chi l’acquista.

Rosewood, ore 21:05 Fox

Su Fox rivediamo la seconda stagione di “Rosewood”, la serie che narra le vicende del dottor Rosewood, un anatomopatologo famoso con uno studio privato a Miami. Qui conduce autopsie che aiutano la polizia a risolvere i casi più difficili. I titoli degli episodi di stasera sono “Verità nascoste” e “Autopsie e bottini”.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, vediamo un altro episodio della sesta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie che ha come protagoniste la detective della polizia di Boston Jane Rizzoli e il brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts Maura Isles. L’episodio di stasera si intitola “Paura mortale”.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime rivediamo invece la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie con Tom Selleck con protagonista la famiglia Reagan, i cui uomini lavorano da generazioni al New York Police Department. Il titolo degli episodi di stasera è “Beneficio del dubbio” e “Cattive compagnie”.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime alle 21:15 continua “Lethal weapon”, la serie tv ispirata ai film della saga “Arma letale” con Mel Gibson. Martin Riggs è un ex Navy Seal che, dopo la morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department, dove ha come collega il detective Roger Murtaugh. “Integrità” e “Amore fraterno” sono i titoli degli episodi di stasera.

Young Sheldon - 1^ TV, ore 21:13 Premium Stories

Su Premium Stories parte stasera la terza stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory”. Sheldon Cooper è un piccolo genio: ha nove anni e frequenta il liceo. Vive in una famiglia che non riesce a capirlo. Gli episodi di stasera hanno il titolo di “Strambi cervelloni e palle di neve del Texas” e “Uno sgabuzzino e il monopoli di Satana”.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie basata sui personaggi della DC Comics che appaiono in Batman. Tra i protagonisti James Gordon e Bruce Wayne, interpretati da Benjamin McKenzie e David Mazouz. Gli episodi di stasera hanno il titolo “Pena dura” e “13 punti di sutura”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 20:55 DeA kids

Su DeA kids proseguono gli episodi di “New School”, la sit com per ragazzi con protagonisti un gruppo di alunni della McGaffin International Middle School. In un bagno dell’Istituto c’è un WC rotto in cui si trova il Wall Of Celebrities, con le foto delle 12 Leggende della scuola.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Dalle 20:50 su Nick jr va in onda invece “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickelodeon alle 21:15, vediamo ancora “I Thunderman”, la serie tv che racconta le vicende di una famiglia di supereroi che cerca di vivere una vita il più normale possibile. Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe sono dei supereroi che vivono nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle 20:55 continuano gli episodi di “Lo straordinario mondo di Gumball”, il cartone animato che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto antropomorfo dodicenne alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua famiglia fuori dagli schemi.

Scooby-Doo and guess who?, ore 21:10 Boomerang

Giappone. I nostri amici incontrano Mark Hamill, l'interprete di Luke Skywalker. Insieme devono scoprire chi c'è dietro la Volpe Gigante che ha rapito l'insegnante di teatro di Mark.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:00 Disney Junior

Su Disney Junior a partire dalle 21:00 “Topolino e gli amici del rally”, la serie che narra la nascita dei Sensazionali Sei composti dal loro leader Topolino: Minni, Pippo, Paperino, Paperina e Pluto, che gareggiano per la pista cittadina di Hot Dog Hills e intorno al globo.

