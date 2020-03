Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 8 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 8 marzo, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Attenti a quelle due, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Una divertente commedia americana del 2019 diretta da Chris Addison, con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Ingrid Oliver e Nicholas Woodeson. Due artiste della truffa in competizione decidono di unire le forze per vendicarsi degli uomini che si sono comportati male con loro. Il principale bersaglio del loro piano è un ricco genio del settore tecnologico. Un film travolgente.

The Karate Kid - La leggenda continua, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2010 diretto da Harald Zwart, con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rnagguang Yu. Il dodicenne Dre Parker si trasferisce a Pechino con la madre. Arrivato nella sua nuova scuola, il ragazzino si innamora della compagna di scuola Mei Ying, che ricambia il suo sentimento. Per difendere questo amore dal bullo locale e ritrovare la serenità, Dre dovrà imparare il kung fu.

Management - Un amore in fuga, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia del 2008 diretta da Stephen Belber, con Jennifer Aniston, Gavin Bristol, Don Burns, Collin Crowley e Dominic Fumusa. In una delle sue tante trasferte in giro per il mondo, una venditrice di opere d’arte incontra il manager di un grande motel. L’uomo decide di seguirla attraverso gli Stati Uniti.

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una romantic comedy all’italiana diretta da Giuseppe Lo Console, con Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum e Rocio Munoz Morales. Un film corale sull'infedeltà, fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita

Prendimi!, ore 21:15 Premium Cinema +24

Commedia del 2018 diretta da Jeff Tomsic, con Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress e Isla Fisher. Cinque amici ossessionati da un gioco si ritrovano ogni anno per inseguirsi e catturarsi. L’unico del gruppo a non essere mai stato acciuffato è Jerry: i suoi compagni faranno di tutto per infrangere il suo primato.

Una donna in carriera, ore 21:00 Comedy Central

Commedia romantica del 1988 diretta da Mike Nichols, con Melanie Griffith, Harrison Ford e Alec Baldwin. Una giovane e bella segretaria approfitta di un infortunio della donna per cui lavora per soffiarle l’uomo e gli affari. Una pellicola brillante e leggera, per una serata all’insegna del relax.

Film biografici da vedere stasera in TV

A mano disarmata, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2019 diretto da Claudio Bonivento, con Claudia Gerini, Francesco Venditti, Mirko Frezza, Francesco Pannofino, Rodolfo Laganà. La pellicola racconta la storia di Federica Angeli, cronista dell’edizione romana di La Repubblica, e della sua lotta contro i clan mafiosi che infestano la città di Ostia.

Film western da vedere stasera in TV

Per qualche dollaro in più, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film western diretto da Sergio Leone, con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski. Due cacciatori di taglie si ritrovano sulle tracce dell'Indio, un feroce assassino a capo di una banda di malfattori. Decidono di unire le forze così da scoprire il punto debole dell'avversario e sconfiggerlo.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il corvo - The Crow, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film fantastico del 1994 diretto da Alex Proyas, con Ernie Hudson, Brandon Lee, Michael Wincott, Rochelle Davis, Bai Ling e Sofia Shinas. Un misterioso corvo nero resuscita un musicista rock affinché possa vendicare la morte della fidanzata, uccisa brutalmente un anno prima.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cleaner, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Renny Harlin, con Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes, Keke Palmer e Luis Guzmán. Un ex poliziotto lavora come addetto alle pulizie sui luoghi in cui sono stati commessi reati. Un giorno, dopo aver ripulito la scena di un crimine, si accorge che l'omicidio non è mai stato denunciato alla polizia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Peterloo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2018 diretto da Mike Leigh, con Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst e Rachel Finnegan. Sullo schermo vengono narrate le vicende del massacro di Peterloo del 1819: la sanguinosa repressione avvenuta ad opera dei reparti dell'esercito nei confronti di una grande manifestazione popolare organizzata a Manchester.

Disobedience, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017 diretto da Sebastián Lelio, con Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Cara Horgan e Mark Stobbart. Ronit torna a Londra per il funerale del padre. Qui si innamora di un’altra donna, ma dovrà fare i conti con il pregiudizio della comunità ebraica della città.

North Country - Storia di Josey, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2005 diretto da Niki Caro, con Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson, Sissy Spacek e Elle Peterson. Dopo il fallimento del suo matrimonio, Josey torna nella sua cittadina natale nel nord del Minnesota con i suoi figli. Qui trova lavoro in miniera, dove le donne non sono ben viste dai colleghi: trovando il coraggio di denunciare gli abusi, arriverà a trovarsi contro tutta la società.

Film thriller da vedere stasera in TV

Crypto, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2019 diretto da John Stalberg Jr., con Kurt Russell, Mareli Miniutti, Jill Hennessy, Alexis Bledel e Luke Hemsworth. Un caso di riciclaggio spinge un banchiere di Wall Street a indagare su una rete di corruzioni e frodi a New York.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Wonder woman, ore 21:15 Premium Cinema

Film del 2017 diretto da Patty Jenkins, con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright. Diana, principessa delle Amazzoni, viene addestrata fin da piccola per diventare una guerriera dalla forza incredibile. Un giorno precipita sulla sua isola un pilota che le racconta del conflitto che infuria nel mondo esterno. L’uomo convince l’eroina a partire per salvare l’umanità.

Edge of tomorrow - senza domani, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film di fantascienza diretto da Doug Liman, con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong, Tony Way. Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Hiroshi Sakurazaka. Il maggiore Cage e un esercito mondiale si ritrovano a combattere nella più grande guerra mai sostenuta dall'umanità, quella contro gli alieni atterrati sul nostro pianeta.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Chips, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film d’azione del 2017 diretto da Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono due agenti di polizia dal carattere molto diverso. In sella alle loro moto, lottano contro il crimine che dilaga a Los Angeles.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV