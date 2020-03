ZeroZeroZero, episodio 7:

ZeroZeroZero, episodio 8:

In Calabria, i nemici di Don Minu (Adriano Chiaramida), capitanati da Italo, capiscono che l’unico modo per farlo capitolare è quello di sabotare una volta per tutte la spedizione dei Lynwood. Ovviamente Stefano dovrà scegliere da che parte stare, e non sarà una scelta facile. Soprattutto, non sarà una scelta indolore. Nel frattempo, a Casablanca, Chris (Dane DeHaan) e Emma (Andrea Riseborough) pensano di essere ormai al sicuro, ma non sanno che in realtà un ultimo pericolo li attende dietro l’angolo. -Arriva il momento della resa dei conti per i protagonisti della serie: la famiglia Lynwood dovrà affrontare le estreme conseguenze di un mestiere tanto pericoloso quanto redditizio; Don Minu sarà costretto a decidere ancora una volta quanto è disposto a pagare per mantenere il suo potere; e a migliaia di chilometri di distanza, in Messico, Manuel (Harold Torres) si ritroverà di fronte allo stesso dilemma. -