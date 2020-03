Programmi TV da non perdere stasera, sabato 7 marzo

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la finale di questa edizione di MasterChef Italia. I finalisti affrontano la loro ultima Mystery Box partendo da un tuffo nel passato. Nell'Invention Test, dovranno replicare i piatti dello chef tristellato Paolo Casagrande.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

“Chirurgia estrema”, è la serie in onda su Fox life, in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati da precedenti interventi. In questa puntata i dottori intervengono su un seno unito al centro, su un cratere su un naso e su una donna che vuol somigliare ad una bambola di plastica.

California killer: 40 anni in fuga, ore 21:05 Crime investigation

Il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Love Cecil, ore 21:15 Sky Arte

Regista, scenografo, fotografo, scrittore, pittore e premio Oscar: Cecil Beaton ha incarnato i cambiamenti culturali e politici del XX secolo.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure di Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, vale a dire i Mountain Men. Uomini coraggiosi che vivono isolati dalla civiltà con le rispettive famiglie e che rappresentano gli ultimi pionieri d'America.

Comedy Central presenta, ore 21:30 Comedy Central

Su Comedy Central dalle 21:30 gli speciali monografici di alcuni dei comici italiani più famosi e divertenti.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, la dr.ssa Dawn visita un uomo afflitto da una malattia cronica della pelle. Poi si occupa di una donna alla quale lo spasmo della vagina rende i rapporti sessuali insopportabili.

I guardiani delle paludi, ore 21:00 Discovery Channel

L'invasione di pitoni rischia di andare oltre la Florida. Dusty e la squadra tentano di prevenire gli attacchi nelle zone di raccolta dell'acqua piovana.

Turchia: meraviglie nascoste, ore 20:55 National Geographic

La Turchia è un paese ricco di storia, cultura, tradizioni culinarie e meraviglie naturali. Sveliamo i segreti di una nazione che coniuga tradizione e modernità.

Codici e segreti, ore 21:05 Discovery science

L'oro è il metallo più prezioso sulla Terra. Sin dall'Antichità, l'uomo ha percorso distanze enormi per trovarlo. Ma dove si trova oggi questo metallo? E chi lo possiede?

Seconda guerra mondiale: i momenti decisivi, ore 21:00 History

Stalin cerca di conquistare la Finlandia, mentre le aspirazioni di Hitler vanno verso la Francia. La Gran Bretagna cerca di fermare la Germania in tutti i modi.

Squadra speciale serpenti, ore 21:10 Nat Geo Wild

Simon e Sioux tornano per liberare le case da pericolosi rettili, riportando queste creature nella natura selvaggia. Ogni chiamata è un'opportunità di salvare queste specie.

Serie TV in onda stasera

The Outsider, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic, alle 21:15, vediamo in replica il quinto e il sesto episodio di “The Outsider”, la produzione HBO tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. La serie racconta l’indagine sull’omicidio dell'undicenne Frankie Peterson. Il ragazzino viene trovato mutilato nei boschi della Georgia vicino al luogo in cui vive. Indaga sul caso il detective Ralph Anderson, poliziotto esperto ma ancora in lutto per la recente morte di suo figlio.

S.W.A.T., ore 21.10 Fox

Su Fox, alle 21:10 continua la seconda stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è Daniel Harrelson, un ex Marine incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles. Gli episodi di stasera si intitolano “Eredità” e “Nella rete”.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo la decima stagione di “NCIS Los Angeles”, la serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico. Gli episodi di stasera si intitolano “Vivere e morire in Messico” e “Talos”.

Imposters, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:14, rivediamo “Imposters”, la serie che racconta la storia di Maddie, un’affascinante truffatrice che seduce uomini e donne per rubare tutti i loro averi e poi scappare. Maddie è interpretata da Inbar Lavi. Stasera gli episodi dal titolo “È uno squalo buono o cattivo?” e “Il codice Maddie”.

Mom - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories comincia la settima stagione di “Mom”, la serie tv che racconta le vicende di una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

The last ship, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action alle 21:14 continuano invece un altro episodio della quinta stagione di “The last ship”, la serie tratta dall'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti USS Nathan James cerca le cause del virus per evitare l’estinzione dell'umanità. Stasera vediamo l’episodio dal titolo “Coraggio”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 20:55 DeA kids

Su DeA kids continuano gli episodi di “New School”, la sitcom per ragazzi che segue le avventure di un gruppo di studenti della McGaffin International Middle School. In un WC rotto dell’Istituto è custodito il Wall Of Celebrities, dove sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

A partire dalle 20:50 su Nick jr va in onda invece “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano le avventure de “I Thunderman”, la serie tv con protagonista la famiglia Thunderman. Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe sono dei supereroi che vivono nella città immaginaria di Hiddenville cercando di comportarsi normalmente nonostante i superpoteri.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network continuano anche le avventure di “Lo straordinario mondo di Gumball”, la serie animata che combina diverse tecniche di narrazione. Il protagonista è Gumball Watterson, un gatto antropomorfo di 12 anni, alle prese con la vita di tutti i giorni.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, il reboot dell’omonima serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera. La serie è incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi. Questa serie è realizzata in computer grafica e sono stati mantenuti 4 personaggi storici su 11.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:00 Disney Junior

Su Disney Junior a partire dalle 21:00 “Topolino e gli amici del rally”, la serie che narra la nascita dei Sensazionali Sei composti dal loro leader Topolino: Minni, Pippo, Paperino, Paperina e Pluto, che gareggiano per la pista cittadina di Hot Dog Hills e intorno al globo.

