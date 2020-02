Arriva su Sky Atlantic The Outsider , l'avvincente adattamento televisivo targato HBO dell'omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King. Un ragazzino ammazzato brutalmente, un insospettabile padre di famiglia accusato di quell'efferato omicidio, un'investigatrice privata in collegamento diretto con l'ignoto, e un detective con una ferita interiore che desidera solo fare la cosa giusta e che non si fermerà fino a quando non avrà scoperto la verità. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda lunedì 17 febbraio alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni.

The Outsider, dove e quando vedere la serie tv

Su Sky Atlantic è in arrivo The Outsider, l'avvincente e inquietante adattamento televisivo dell'omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King uscito nel 2018. L'appuntamento è ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 17 febbraio. Andranno in onda due episodi ogni settimana, dunque per la prima stagione, composta da dieci episodi, sono previsti cinque appuntamenti (17 febbraio, 24 febbraio, 2 marzo, 9 marzo, 16 marzo). La serie sarà disponibile anche On Demand e sarà in streaming su NOW TV.

The Outsider, episodio 1: Fish in a Barrel

Dopo il ritrovamente del corpo massacrato di un ragazzino di 11 anni, Frank Peterson, le indagini della polizia non lasciano spazio ai dubbi: l'assassino è l'insospettabile Terry Maitland. A incastrarlo, il DNA ritrovato sulla scena del delitto, alcune testimonianze e dei filmati di sorveglianza. Peccato che Terry abbia un alibi inattaccabile: quel giorno era lontano, stava partecipando a un seminario, e può provarlo. Il detective Ralph Anderson, incaricato del caso, non riesce a crederci: una persona non può essere in due posti contemporaneamente, dunque dev'esserci per forza una spiegazione razionale, scientifica. O forse no?

The Outsider, episodio 2: Roanoke

Ralph non riesce a spiegarsi quanto sta accadendo: le prove raccolte dalla polizia raccolte dicono chiaramente una cosa, ma le prove raccolte da Howard Salomon, l'avvocato di Maitland, dicono una cosa totalmente diversa. Intanto Jessa, la figlia minore di Terry, sostiene che di notte nella sua stanza viene a farle visita un uomo strano...

