Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 7 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 7 marzo, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Crypto, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2019 diretto da John Stalberg Jr., con Kurt Russell, Mareli Miniutti, Jill Hennessy, Alexis Bledel e Luke Hemsworth. Un banchiere di Wall Street si ritrova a indagare su un caso di riciclaggio che lo porta a scoprire una rete di corruzioni e frodi a New York.

8mm - Delitto a luci rosse, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 1998 diretto da Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini. L’investigatore privato Tom Welles è in attesa dell’occasione che faccia decollare la sua carriera. E questa arriverà sotto forma di una strana bobina che gli farà scoprire alcuni aspetti oscuri e torbidi della società in cui vive. Per le mani ha un film porno che prevede, alla fine, l’omicidio della protagonista.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Disobedience, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 diretto da Sebastián Lelio, con Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Cara Horgan e Mark Stobbart. Ronit torna a casa per il funerale del padre. Nella comunità ebraica di una Londra contemporanea, la ragazza si ritrova a lottare contro il pregiudizio per il suo amore proibito nei confronti di un'altra donna.

Ben is back, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico che affronta il tema della tossicodipendenza. Regia di Peter Hedges, con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton e Tim Guinee. Un ragazzo che si sta disintossicando dalla droga in una comunità di recupero torna a casa per il Natale. Saranno giorni difficili per tutta la famiglia.

Film western da vedere stasera in TV

Per un pugno di dollari, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da Sergio Leone, con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Sieghardt Rupp, Mario Brega e Aldo Sambrell. Prima pellicola della cosiddetta trilogia del dollaro, caposaldo del genere spaghetti western. Joe, un pistolero solitario, arriva a San Miguel, una cittadina al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Qui viene a conoscenza della lotta tra le due famiglie dominanti della città e finge di allearsi ora con una ora con l’altra, per far sì che si eliminino a vicenda.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Space Dogs, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2010 diretto da Svyatoslav Ushakov e Inna Evlannikova. Belka, la cagnetta star del circolo di Mosca, viene inviata nello spazio insieme alla randagia Streika a bordo del satellite Sputnik.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ultimatum alla Terra, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 2008, diretto da Scott Derrickson, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, John Cleese, Jon Hamm e Kathy Bates. Una scienziata di talento si imbatte nell’alieno Klaatu che arriva sulla Terra per avvertire gli uomini su un’imminente crisi globale. Remake del film omonimo diretto da Robert Wise.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sabrina, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Audrey Hepburn, William Holden e Humphrey Bogart. Il rampollo di una ricca famiglia perde la testa per la figlia dell’autista, che da ragazzina insignificante diventa una donna stupenda e completa.

Fuori di testa, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 1982 diretta da Amy Eckerling, con Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Judge Reinhold, Nicolas Cage e Anthony Edwards. Un gruppo di studenti californiani, insofferenti alle regole e alla ricerca di avventure sessuali, ne combina di tutti i colori. Una pellicola divertente all’insegna del relax.

St. Vincent, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia diretto da Theodore Melfi, con Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Chris O'Dowd, Terrence Howard. Vincent ha cattive maniere, il vizio del bere e delle scommesse ai cavalli. Si ritrova a dover badare a Oliver, un ragazzino che si è appena trasferito con la madre nella casa affianco alla sua e che lo farà uscire fuori dal suo guscio.

Prendimi!, ore 21:15 Premium Cinema

Film commedia del 2018 diretto da Jeff Tomsic, con Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress e Isla Fisher. Cinque amici si ritrovano ogni anno per partecipare a un gioco che li intratteneva da ragazzini. Jerry è l’unico del gruppo a non essere mai stato acciuffato, per questo gli altri faranno di tutto per infrangere il suo primato.

Quel bravo ragazzo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Deliziosa commedia diretta da Enrico Lando, con Luigi Luciano, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Ninni Bruschetta, Daniela Virgilio. Il trentacinquenne Leone è un uomo ingenuo e romantico, cresciuto nell'orfanotrofio di un paesino del sud. Un giorno il padre che non sapeva di avere lo convoca sul letto di morte e gli consegna in eredità tutti i suoi averi e le sue proprietà.

Film d’azione da non perdere stasera in TV

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Finale della prima stagione con il settimo e ottavo episodio della serie firmata Sky, ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. I nemici di Don Minu cercano di fermare i Lynwood, che si trovano a Casablanca. Il pericolo li attende. Regia di Stefano Sollima, con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold, Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida.

Jurassic world, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2015 diretto da Colin Trevorrow, con Vincent D'Onofrio, Judy Greer, Bryce Dallas, Howard Brian Tee e Irrfan Khan. Usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso. La pellicola è il quarto capitolo della saga di Jurassic Park e un film ideale per i fan della storia sui dinosauri e di chi ama l’azione e i colpi di scena.

Film biografici da vedere stasera in TV

J. Edgar, ore 21:14 Premium Cinema +24

Film biografico del 2011 diretto da Clint Eastwood, con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Josh Lucas, Judi Dench e Ed Westwick. Sul piccolo schermo viene raccontata la controversa vita del creatore e primo direttore dell’FBI.

Woman in gold, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico e biografico del 2015 diretto da Simon Curtis, con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes, Tatiana Maslany e Max Irons. La pellicola racconta la vicenda di Maria Altmann, che ha lottato contro lo stato austriaco per il quadro di Klimt che decenni prima i nazisti sequestrarono alla sua famiglia.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV