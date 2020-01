Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 17 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo in replica la seconda puntata della nuova edizione di “Best Bakery - Pasticcerie d’Italia”, in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno e su digitale terrestre al canale 455. I giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer girano l’Italia alla ricerca della miglior pasticceria del Paese.

Martha Moxley: diario di un delitto, ore 21:05 Crime investigation

1975, Connecticut. Un tranquillo quartiere si trasforma nel teatro di un crimine: il corpo della 15enne Martha Moxley viene trovato senza vita nel vialetto di casa. Seguiamo tutte le fasi della triste vicenda.

Romy Schneider - I segreti della Principessa Sissi, ore 21:15 Sky Arte

Romy Schneider, attrice nota per aver interpretato la Principessa Sissi nella famosa miniserie televisiva, si racconta in un'emozionante intervista.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:30 Blaze

Su Blaze torna Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Palco, doppio palco, ore 21:00 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco” su Comedy Central, gli spettacoli monografici dei migliori comici del momento registrati al Teatro Novelli di Rimini. Nella puntata di oggi, Barbara Foria.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio la dott.ssa Pixie verifica i danni causati dall'eccesso di peso alle articolazioni. Il dott. Christian, invece, incontra un'adolescente che ha perso molti chili ma il cui corpo ora sembra quello di una 90enne.

L’uomo sulla Luna: vero o falso, ore 21:00 Discovery Channel

Gli scienziati indagano sull'assenza dei nastri relativi alla missione dell'Apollo 11. La loro scomparsa fa parte di un piano ben preciso per insabbiare la verità?

America Cosa Nostra: la storia continua, ore 20:55 National Geographic

L'FBI ha l'opportunità di catturare i boss quando una nuova generazione di agenti, cresciuta negli stessi quartieri dei malavitosi, inizia a lavorare per l'agenzia.

Strane storie di alieni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma racconta le storie più incredibili di tutti i tempi sugli UFO e sugli alieni, con le testimonianze di chi sostiene di avere avuto degli incontri ravvicinati con loro.

Forever Vespa - Storia di un mito italiano, ore 21:00 History

Nel 1946 un ingegnere realizzò un motociclo nuovo nel suo genere. Nacque il mito italiano (amatissimo all'estero) della Vespa.

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21:10 Nat Geo Wild

Incontriamo gli animali più aggressivi e letali che abitano in diverse zone dell'Africa. Si tratta di veri e propri killer, pronti ad uccidere le loro prede.

Serie TV in onda stasera

The New Pope - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Continua, con altri due episodi, “The New Pope”, la serie coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law e John Malkovich. Pio XIII è in coma, Brannox accetta la candidatura a Papa. Tutto sembra procedere al meglio, ma Voiello non ha previsto le mosse del Cardinal Spalletta.

Quantico, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della terza stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

Bones, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la nona stagione delle vicende appassionanti della geniale antropologa forense Temperance “Bones” Brennan e del suo compagno, l'agente dell'FBI Seeley Booth.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

In prima visione Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

The Following, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la seconda stagione di “The Following”, con Kevin Bacon nei panni di Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. Quando il diabolico assassino seriale che aveva arrestato nove anni prima, Joe Carroll, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso, è costretto a tornare in attività.

Chicago Med, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:15 DeA kids

Kally ha quattordici anni ed è un talento del pianoforte. Nonostante la sua giovane età, un famosissimo conservatorio le offre una borsa di studio.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Alle 20:50 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Puppy Dog Pals, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

