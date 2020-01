Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 17 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 17 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantascienza e tanto altro

Film drammatici da vedere stasera in TV

The New Pope, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Terzo episodio della prima stagione dell’acclamata serie TV diretta da Paolo Sorrentino, con Jude Law e John Malkovich. Da abile manipolatore qual è, Voiello riesce a convincere un riluttante Sir John ad accettare la sua proposta: habemus papam! Dopo la tempesta causata da Pio XIII, Giovanni Paolo III sembra la scelta perfetta, ma in realtà anche lui cela una particolare fragilità e dei segreti. Essere il successore del carismatico Lenny Belardo e prendere il suo posto nel cuore della gente non sarà un'impresa facile, e questo Sir John lo capisce subito.

The Promise, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico americano per la regia di Terry George, con Oscar Isaac, Christian Bale, Charlotte Le Bon, Jean Reno e Angela Sarafyan. Un triangolo amoroso tra un giornalista americano, una donna francese e uno studente di medicina, sullo sfondo degli ultimi giorni dell’impero ottomano.

Into the Forest, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2015 diretto da Patricia Rozema, con Ellen Page, Evan Rachel Wood, Max Minghella, Callum Keith Rennie e Michael Eklund. Due sorelle vivono in una casa nel bosco. Un blackout le costringe a lottare per la sopravvivenza.

Ustica, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016 diretto da Renzo Martinelli, con Caterina Murino, Tomas Arana, Marco Leonardi, Lubna Azabal, Enrico Lo Verso e Yassine Fadel. La pellicola ripercorre le vicende della strage di Ustica mettendo in luce una nuova ipotesi dell'inchiesta mai risolta.

Foxtrot - La danza del destino, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017 diretto da Samuel Maoz, con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray, Gefen Barkai, Dekel Adin e Shaul Amir. Quando tre ragazzi in divisa suonano alla sua porta, Dafna capisce subito cosa sono venuti a dirle e cade a terra priva di sensi. Sedata per qualche ora con un sonnifero, lascia al marito Michael il peso indicibile della notizia della morte del figlio Jonathan. L’evento mette in crisi una famiglia non troppo unita.

Film hard boiled da vedere stasera in TV

Pulp fiction, ore 21:15 John Travolta Collection

Film del 1994 diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Amanda Plummer, Eric Stoltz e Bruce Willis. Sullo schermo vengono portare quattro storie di violenza, in una struttura narrativa apparentemente circolare, che va indietro e avanti nel tempo. Un film cult per gli amanti del genere e i fan di John Travolta.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Justin e i cavalieri valorosi, ore 21:00 Sky Cinema Family

Justin da ragazzo diventa uomo e inizia il suo percorso per diventare cavaliere. Prodotto spagnolo patrocinato da Antonio Banderas nelle vesti di produttore e "interprete".

Film d’azione da vedere stasera in TV

Wolf Warrior 2, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione cinese del 2017 diretto e interpretato da Wu Jing, con Hans Zhang, Celina Jade e Frank Grillo. Un ex combattente speciale si trova coinvolto in una guerra civile in Africa mentre prepara la vendetta contro i killer della sua fidanzata.

Payback - la rivincita di porter, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film d’azione diretto da Brian Helgeland con Mel Gibson, Kris Kristofferson, Gregg Henry, Maria Bello e Deborah Kara Unger. Porter viene quasi ucciso dalla ex moglie alleata con il suo ex braccio destro. Creduto morto, agisce per recuperare il malloppo che gli è stato sottratto ed elimina tutti i corrotti. Remake non troppo riuscito di “Senza un attimo di tregua” di John Boorman che segna l'esordio alla regia di Brian Helgeland, già sceneggiatore di “L.A. Confidential”.

Film commedia da vedere stasera in TV

Troppo amici, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film diretto da Olivier Nakache e Eric Toledano, con Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier Demaison, Audrey Dana e Omar Sy. Brillante commedia dei registi di “Quasi amici”. Rassegnato all'invadenza dei parenti acquisiti, Alain va a una solita cena di famiglia. Ma la sorprendente serata cambierà la sua vita.

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Romantic comedy all’italiana. Esordio alla regia di Giuseppe Lo Console, nel cast Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum e Rocio Munoz Morales. Un film corale, commedia sull'infedeltà fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita.

Uno di famiglia, ore 21:14 Premium Cinema

Film commedia del 2018 diretto da Alessio Maria Federici, con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Moise Curia e Massimo De Lorenzo. Il mite quarantenne Luca viene preso sotto l’ala protettrice di una potente famiglia della malavita romana. Parenti, amici e nemici dell’uomo dovranno vedersela con il colorito nucleo malavitoso. Una commedia spassosa e divertente.

Possession - Una storia romantica, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Neil LaBute con Gwyneth Paltrow, Aaron Eckhart, Jeremy Northam, Jennifer Ehle, Lena Headey. Maud Bailey sta facendo ricerche su una poetessa lesbica dell'epoca vittoriana. Roland Mitchell studia un poeta dello stesso periodo. Lui scopre una lettera dell'epoca che testimonierebbe di un'improbabile relazione tra i due scrittori. Una commedia sentimentale in cui la letteratura si intreccia con la storia d’amore dei due protagonisti.

Going in style, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Zach Braff con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann Margret, Joey King, Matt Dillon. Tre amici di vecchia data, Willie, Joe ed Al, decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un'assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.

Film thriller da vedere stasera in TV

Regression, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller diretto da Alejandro Amenábar, con Ethan Hawke, Emma Watson, David Thewlis, Lothaire Bluteau, Dale Dickey e David Dencik. Un detective investiga sugli orrori di una città del Minnesota, dove si nascondono orribili verità su abusi sessuali e riti satanici.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Red 2, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film d’avventura del 2013 diretto da Dean Parisot, con Catherine Zeta-Jones, Byung-Hun Lee, Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren. Torna sullo schermo la squadra della CIA di “Red”, pellicola del 2010 diretta da Robert Schwentke e basata sull'omonimo fumetto scritto da Warren Ellis. La squadra viene richiamata al lavoro per affrontare una nuova serie di nemici per tutta l’Europa.

