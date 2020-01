Best Bakery 2, le anticipazioni della seconda puntata

Alessandro Servida e Andreas Acherer, i due giudici di Best Bakery , sono partiti alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia. A Como , hanno già individuato chi realizza i dolci migliori tra le sei pasticcerie analizzate nella prima puntata e stanno per tornare nella zona per esaminarne altre sei ed avere la certezza di aver trovato la migliore di quel territorio. Il cooking show più dolce della tv ti aspetta tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 torna Best Bakery.

La seconda edizione di Best Bakery è cominciata nella zona di Como, dove i giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer sono andati alla ricerca della miglior pasticceria della zona, che è stata individuata in Passoni, di Barzio, pasticceria a conduzione familiare – sono infatti nonno Antonio e i nipoti Angelo e Andrea a gestirla, coniugando l’esperienza della tradizione allo slancio giovanile dell’innovazione – specializzata nei krapfen, che si è rivelata la migliore tra le sei pasticcerie protagoniste dei primi due episodi della seconda stagione di Best Bakery. Il titolo conquistato, però, rischia di dover essere presto ceduto, perché i giudici stanno per tornare nella zona per conoscere sei nuove pasticcerie, di cui la migliore potrebbe raggiungere un punteggio più alto della pasticceria Passoni. In questo caso, la best bakery del territorio lariano diventerebbe un'altra e Antonio, vincitore in carica per la pasticceria Passoni, dovrebbe cedere il cappello che lo aveva incoronato nella scorsa puntata. Per scoprire se la miglior pasticceria della zona di Como riuscirà a mantenere il suo titolo, l’appuntamento è martedì 14 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

La sfida, però, non finirà a Como, infatti dopo questa zona i giudici si dirigeranno verso nuove mete. Ad attenderli ci sono Salerno, Firenze, Pavia e Milano. In undici settimane Alessandro Servida e Andreas Acherer passeranno al setaccio la penisola alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia. In ogni città si sfideranno 12 pasticcerie e ad ognuna di esse saranno dedicate due puntate, con sei pasticcerie per volta. Le pasticcerie vincitrici di ogni città saranno le finaliste del programma e si sfideranno nella “finalissima nazionale” al Castello di Belgioioso, nei pressi di Pavia, che vedremo nelle ultime due puntate. Lì dovranno dar prova di tutta la loro abilità per portare a casa il titolo di miglior pasticceria d’Italia.

Best Bakery è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.