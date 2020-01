Programmi TV da non perdere stasera, sabato 11 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 11 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la quarta puntata della nona edizione di MasterChef Italia. Protagonisti della seconda Mystery Box sono i brodi. Nell’Invention Test, gli aspiranti chef devono replicare i piatti dell'ospite stellato Marco Martini. Chi riuscirà a convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In queste puntate, Terry aiuta un rapper con un caso di “seno maschile”; una donna ha un problema dopo un'operazione al seno fatta in Messico; un inglese vorrebbe rimediare alle labbra rifatte “a canotto”.

Giovani, carini, assassini!, ore 21:05 Crime investigation

Cosa si cela dietro gli omicidi commessi da adolescenti? Una giovane coppia di sposini viene ritrovata morta. Il colpevole è molto più vicino di quanto gli inquirenti credano. Le ossessioni violente di un adolescente portano ad una terribile conclusione.

Coco Chanel - Una donna in guerra, ore 21:15 Sky Arte

Un ritratto di una delle donne più iconiche del XX secolo. Scopriamo la lunga vita di Gabrielle Chanel, per tutti Coco: un mito conosciuto in tutto il mondo.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Container, ore 20:30 Comedy Central

Su Comedy Central vediamo un nuovo show serale che vede come padrone di casa Gabriele Cirilli, circondato da tanti comici emergenti come Alessandro Fullin e Davide Paniate.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della sesta stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, il dr. Christian visita un uomo sofferente di incontinenza fecale. Intanto, la dr.ssa Pixie è in un centro dove si addestrano i cani a riconoscere con il loro eccezionale olfatto malattia come i tumori.

Ed Stafford: sfida all’ignoto, ore 21:00 Discovery Channel

L’esploratore britannico Ed Stafford arriva nelle pianure dello Zambia per indagare su inspiegabili avvistamenti in cielo, accompagnato da una guardia armata. Le minacce sono diffuse e reali.

Otzi: l’uomo venuto dal ghiaccio, ore 20:55 National Geographic

Con lo scioglimento dei ghiacciai, nuovi reperti e corpi vengono alla luce come quello di Otzi, una mummia che risale a 5.000 anni fa. Le analisi recenti mostrano chi era quest'uomo.

Contact, ore 21:05 Discovery science

La squadra identifica alcuni suoni non terrestri e strani avvistamenti avvenuti durante un terremoto. Le scosse potrebbero essere collegate alle attività degli UFO?

Vajont: una tragedia italiana, ore 21:00 History

La storia del disastro del Vajont attraverso le testimonianze dei diretti responsabili. Dall'ideazione della diga alle sentenze del processo, una ricostruzione di una delle più grandi tragedie accadute in Italia.

Squali: presa diretta, ore 21:10 Nat Geo Wild

Gli esperti analizzano le immagini amatoriali catturate dai turisti, che mostrano il comportamento degli squali. Osserviamo le creature dei Caraibi.

Serie TV in onda stasera

His dark materials - Queste oscure materie, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Rivediamo in replica “His dark materials - Queste oscure materie”, la serie tv tratta dall'omonima trilogia letteraria fantasy dello scrittore britannico Philip Pullman e tratta della storia di Lyra Belacqua, giovane ragazzina che vive nella Oxford di un mondo parallelo. La serie è ambientata in un mondo parallelo, dove l'anima degli esseri umani si manifesta fisicamente nella forma di un animale: il proprio personalissimo daimon.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della nona stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo invece la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Deception, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:14, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

Splitting up together, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la seconda stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

The last ship, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo invece “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:25 Nickelodeon

Alle 21:25 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom e Jerry: il drago perduto, ore 21:25 Boomerang

Tom e Jerry si imbattono in un misterioso uovo incandescente dal quale ben presto nasce un cucciolo di drago. Ma la sua mamma dove sarà?

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

