Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono i giudici della prossima edizione di MasterChef Italia . Per Joe Bastianich una pausa dal programma che lo ha visto protagonista per otto edizioni. Una scelta fatta per dedicarsi alla musica con un tour italiano di cui verranno presto annunciati i dettagli. Continua a leggere e scopri di più

Dopo aver festeggiato la vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef Italia, la siciliana Valeria Raciti, Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo si ritroveranno ancora una volta nei panni di giudici nella prossima stagione del cooking show più amato del piccolo schermo. Il loro collega e compagno di avventure non farà parte del team, queste le parole di Joe Bastianich rispetto alla sua dipartita: “Arrivederci a questa grande famiglia, mi dedico all’altra mia grande passione, la musica”. Dopo otto anni e otto avvincenti edizioni, per il “Restaurant Man” più rock della tv, è arrivato il momento di prendersi una pausa dal programma. A chiamarlo è la musica che insieme alla ristorazione ha un posto di assoluto rilievo. Il tour italiano è in arrivo e presto verranno annunciati tutti i dettagli.

Un ritorno alla giuria a tre per il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che vedrà in sfida nuovi promettenti cuochi amatoriali per conquistare il titolo di nono MasterChef d’Italia. E ai tre chef il compito di individuare i protagonisti della prossima Masterclass, e già in questi giorni Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sono alle prese con le prime fasi di selezione degli aspiranti chef che entreranno poi nelle cucine di Sky, a partire dal prossimo dicembre. Qui si consumeranno le sfide - tra Mystery Box, Invention Test, prove in esterna e Pressure Test - che porteranno all’incoronazione del MasterChef italiano, titolo che quest’anno è andato alla talentuosa trentunenne di Aci Sant’Antonio in provincia di Catania e al suo menù di degustazione “Fra me e me”.



L’ambito riconoscimento verrà assegnato da Bruno Barbieri, che diventa così il decano dei giudici del talent culinario, Chef Barbieri, come tutti ricorderanno, è presente sin dalla prima edizione; Antonino Cannavacciuolo, è una colonna portante per il programma e per i cuochi amatoriali in gara e Giorgio Locatelli, new entry e grande sorpresa dell’ultima edizione, che ha letteralmente conquistato il pubblico con i suoi modi fermi ma gentili e il suo savoir-faire british ma dal calore tipicamente italiano.



Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, dichiara: «Siamo già al lavoro per la prossima edizione di MasterChef con due giudici amatissimi come Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, che fanno parte della storia del programma, e Giorgio Locatelli, entrato a far parte della “brigata” di MasterChef da qualche mese ma già nel cuore del pubblico e diventato uno straordinario punto di riferimento per i concorrenti. Continuerà a far parte della famiglia di Sky Joe Bastianich, assieme al quale stiamo lavorando a un nuovo progetto nel quale porterà sicuramente la stessa grande passione che, insieme al suo talento, l’ha reso uno dei giudici più amati di MasterChef».

Leonardo Pasquinelli, Amministratore Delegato Endemol Shine Italy, afferma: «Con questa nona edizione, a cui la produzione sta lavorando a pieno ritmo, il format torna un po’ alle origini, con la classica giuria a tre. Ritrovare Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, giudici storici e colonne portanti del programma, è un orgoglio e una garanzia di eccellenza. Siamo, inoltre, felici di confermare la presenza di Giorgio Locatelli, una scelta in cui abbiamo creduto fortemente e che si è rivelata più che vincente. Giorgio infatti, con la sua competenza, il suo humor e la sua eleganza, in pochissimo tempo ha conquistato tutti, e speriamo resti nella famiglia di MasterChef molto a lungo. Il nostro in bocca al lupo e il nostro grazie va, infine, a Joe Bastianich, che ha dato alla giuria il suo tocco unico e inimitabile per tutti questi anni».

Infine, Joe Bastianich dichiara: «Non un addio ma un arrivederci alla grande famiglia di MasterChef Italia, un programma che mi ha regalato tanto. Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all’altra mia grande passione che è la musica. Sarò impegnato in un tour italiano con l'uscita del mio primo album di cui presto avrete info e date».