Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 11 gennaio

Film horror da vedere stasera in TV

L’angelo del male – Brightburn, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2019 per la regia di David Yarovesky, con Elizabeth Banks, Jackson Dunn, David Denman, Meredith Hagner e Matt Jones. La vita di Tori cambia profondamente dopo l'arrivo del piccolo Brandon, coronamento del suo sogno di diventare madre. Ma Brandon non è un bambino come tutti gli altri. Proviene da un altro mondo e, anziché divenire un eroe per l'umanità, si rivelerà presto qualcosa di molto sinistro.

Jane got a gun, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2015 diretto da Gavin O’Connor, con Natalie Portman, Ewan McGregor, Joel Edgerton, Rodrigo Santoro e Noah Emmerich. A una donna viene ucciso il marito fuorilegge dalla sua pericolosa gang. Sa che dovrà difendere se stessa, i suoi figli e la sua fattoria da un nuovo attacco e si prepara con l’aiuto di un ex amante.

Film commedia da vedere stasera in TV

I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Arriva su Sky Cinema Collection l’undicesimo film targato Sky della serie “I delitti del BarLume”, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Diretto da Roan Johnson con Filippo Timi e Stefano Fresi, l’episodio si concentra sulla misteriosa morte di un prete che attira le attenzioni del neoarrivato Beppe e del commissario Fusco.

Vita da Camper, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia del 2006 per la regia di Barry Sonnenfield, con Robin Williams, Cheryl Hines, Joanna “JoJo” Levesque e Josh Hutcherson. A causa di un’importante riunione di lavoro, Bob Munro, padre di famiglia, convince moglie e figli a mollare quella sempre sognata vacanza alle Hawaii per un on the road in camper sulle montagne rocciose del Colorado. Giunti a destinazione si ritroveranno nel bel mezzo di un raduno di appassionati di camper davvero particolare. Un film tutto da ridere per una domenica sera in famiglia.

Insieme per forza, ore 21:14 su Premium Cinema

Commedia americana del 2014 diretta da Frank Coraci, con Drew Barrymore, Adam Sandler, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey e Kevin Nealon. Dopo un brutto appuntamento al buio, Lauren e Jim, genitori single, si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino però gioca loro un brutto scherzo quando si trovano bloccati, insieme, in un resort sudafricano. Un film esilarante per una serata con tutta la famiglia.

Baciato dalla fortuna, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Paolo Costella. Un film con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Nicole Grimaudo, Dario Bandiera, Giuseppe Giacobazzi. Gaetano, vigile urbano pieno di debiti, sposa una sua amica che ha vinto al superenalotto. Ma non sa che la vincita è andata in beneficenza. Un film che sta a metà tra una commedia teatrale e un film ma che non riesce tuttavia a decollare. Nel complesso, la commedia è discreta per trascorrere una serata in famiglia senza troppe pretese.

Film thriller da vedere stasera in TV

Planet of the Apes, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film del 2001 per la regia di Tim Burton, con Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Roth, Michael Clarke Duncan. 2029, nello spazio: l’astronauta Leo Davidson dovrebbe lasciare ai soli scimpanzé il compito di sondare i misteri del cosmo. Invece, in piena tempesta galattica, segue le sorti di un primate gettandosi nell’ignoto e, sprofondando nel tempo fino a un futuro lontano, su un pianeta sconosciuto, circondato da scimmie intelligente e uomini resi schiavi. Sarà lui, con l’aiuto di una scimpanzé illuminata, Ari, a realizzare la resistenza del genere umano. Un remake firmato da Tim Burton.

Poveri ma ricchi, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. La famiglia Tucci vive modestamente a Torresecca, un piccolo paesino. Danilo, il padre, intreccia mozzarelle, Loredana, la madre, è casalinga, la figlia Tamara fa la cassiera al supermercato, Marcello, lo zio, è un disoccupato cronico. Ma i Tucci si vogliono bene e sono una famiglia unita. Quando vincono 100 milioni di euro alla lotteria si trasferiscono in blocco in un hotel 5 stelle a Milano. Basato su una commedia francese di successo, “Les Tuche”, il film è una commedia all’italiana gradevole e divertente e con un cast affiatato.

Minuti contati, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 1995 per la regia di John Badham, con Johnny Depp, Christopher Walken, Marsha Mason, Charles S. Dutton e Peter Strauss. Un giovane con la sua figlioletta è appena tornato dal funerale della ex moglie quando, nella stazione ferroviaria, viene avvicinato da un agente di polizia in borghese. Quest'ultimo lo costringe a compiere un omicidio in cambio della vita della sua bambina. L'uomo, frastornato, scopre che il suo obiettivo sarà il governatore neoeletto ed ha una sola ora e mezza di tempo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rain Man – L’uomo della pioggia, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 1989 di Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino e Bonnie Hunt. Charlie, commerciante di auto di lusso ma indebitato fino al collo, scopre che l'eredità paterna è stata assegnata a un fratello di cui non ha mai avuto notizia: ha vent'anni più di lui e vive in una clinica, affetto da autismo. Charlie lo porta via per diventarne il tutore, in realtà per spendere i suoi soldi, ma Charlie va con lui a Las Vegas e sbanca il casinò, ma viene presto cacciato.

Rivelazioni – Sesso è potere, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico americano del 1994 per la regia di Barry Levinson, con Michael Douglas, Demi Moore, Donald Sutherland e Caroline Goodall. Tom è dirigente di una azienda di computer, ma si vede soffiare la promozione da Meredith. E mentre lei vorrebbe riprendere la loro relazione, lui non è dell’idea. E Meredith lo denuncia per molestie sessuali.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Ovunque nel tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film del 1980 per la regia di Jeannot Szwarc, con Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Plummer, Teresa Wright. Richard, un celebre commediografo, scopre di aver avuto una bruciante e sfortunata passione in una precedente esistenza, e riesce a riviverla compiendo un balzo di settant'anni indietro nel tempo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Quello che non so di lei, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Regia Roman Polanski, con Emmanuelle Seigner ed Eva Green nei panni delle due protagoniste. Una scrittrice è continuamente perseguitata da lettere anonime e vive un incubo a occhi aperti in cui sarà facile scivolare nella tentazione di cercare una spalla su cui piangere. Troverà consolazione, infatti, nello strano e morboso rapporto con una fan che complicherà le maglie già molto ingarbugliate di una storia che lascia senza fiato. Un superbo dramma psicologico firmato Roman Polanski.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Alaska – Sfida tra i ghiacci, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film del 2001 per la regia di Bob Spiers, con Skeet Ulrich, Natasha Henstridge, Leslie Nielsen. Il giovane Kevin Manely scopre di aver ereditato dal nonno una proprietà ubicata nella lontana e fredda Alaska. Attratto dalla prospettiva di cambiar vita, sbarca ad Anchorage e subito si rende conto che c'è di mezzo una condizione: partecipare a una durissima gara di resistenza per slitte trainate da cani.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Nikita, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione francese per la regia di Luc Besson, con Anne Parillaud, Marc Duret, Jean-Hugues Anglade e Jeanne Moreau. Nikita è una condannata all’ergastolo. In carcere viene ingaggiata dai servizi segreti e dichiarata morta. Dopo un durissimo allenamento, viene insignita di una nuova identità e dovrà eseguire gli ordini di Bob. Anche quando proverà a ricostruirsi una vita non sarà facile sganciarsi dal suo passato.

