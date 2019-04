Roman Polanski dirige Emmanuelle Seigner ed Eva Green in un giallo che racconta di una scrittrice perseguitata da lettere anonime che instaurerà un rapporto morboso con una fan. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15 in prima visione martedì 12 marzo Quello che non so di lei è da non perdere

Quello che non so di lei è il thriller mozzafiato diretto da Roman Polanski con Emmanuelle Seigner ed Eva Green nei panni di una scrittrice e una fan.

Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15 in prima visione martedì 12 marzo, questa pellicola appagherà i palati ghiotti di giallo con una trama serratissima e venata di suspense.

Una scrittrice è continuamente perseguitata da lettere anonime e vive un incubo a occhi aperti in cui sarà facile scivolare nella tentazione di cercare una spalla su cui piangere.

Instaurerà così un rapporto morboso con una sua fan che complicherà le maglie già molto ingarbugliate di una storia che lascia senza fiato.

Con un regista da chapeau come Roman Polanski e l’accoppiata attoriale Emmanuelle Seigner ed Eva Green, il risultato non poteva certo deludere.

Quello che non so di lei è conturbante, venato di mistero, non lascia tregua allo spettatore tra colpi di scena e atmosfera tra il morboso e il sensuale.



Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15 in prima visione martedì 12 marzo Quello che non so di lei è da non perdere.