Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 10 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo in replica la prima puntata della nuova edizione di “Best Bakery - Pasticcerie d’Italia”, in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno e su digitale terrestre al canale 455. I giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer sono pronti a partire per girare l’Italia alla ricerca della miglior pasticceria del Paese.

Martha Moxley: diario di un delitto, ore 21:05 Crime investigation

1975, Connecticut. Un tranquillo quartiere si trasforma nel teatro di un crimine: il corpo della 15enne Martha Moxley viene trovato senza vita nel vialetto di casa. Seguiamo tutte le fasi della triste vicenda.

Citizen Rosi, ore 21:15 Sky Arte

Un viaggio nel cinema civile del regista Francesco Rosi a 5 anni dalla sua scomparsa. Ci accompagna la figlia Carolina e Rosi stesso, in frammenti delle sue interviste.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:30 Blaze

Su Blaze torna Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Palco, doppio palco, ore 20:55 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco” su Comedy Central, gli spettacoli monografici dei migliori comici del momento registrati al Teatro Novelli di Rimini. Nella puntata di oggi, Antonio Ornano.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.05 lei

Un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio la dott.ssa Pixie incontra una donna la cui obesità le ha causato un prolasso vaginale, invece la dott.ssa Dawn è alle prese con un uomo che ha perso oltre 120 Kg, ma che ora ha troppa pelle in eccesso.

L’uomo sulla Luna: vero o falso, ore 21:00 Discovery Channel

Gli esperti indagano sul Lunar Landing Research Vehicle che ha quasi ucciso Armstrong durante un'esercitazione. Per molti, questo incidente avvalora la teoria complottista.

America Cosa Nostra: la storia continua, ore 20:55 National Geographic

La mafia americana non si sviluppò solo a New York e a Philadelphia. Le famiglie criminali estesero il loro potere anche su Chicago, Kansas City e il New England.

Strane storie di alieni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma racconta le storie più incredibili di tutti i tempi sugli UFO e sugli alieni, con le testimonianze di chi sostiene di avere avuto degli incontri ravvicinati con loro.

Fausto Coppi: una storia italiana, ore 21:00 History

La vita e le imprese di Fausto Coppi, il Campionissimo, uno tra i corridori più famosi e vincenti dell'epoca d'oro del ciclismo.

Bear Grylls: la legge del più forte, ore 21:10 Nat Geo Wild

Bear Grylls ci accompagna in un'avventura nei luoghi della natura selvaggia più impervi e ostili, tra montagne, abissi, zone polari e luoghi estremamente caldi.

Serie TV in onda stasera

The New Pope - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno

Torna Papa Pio XIII in “The New Pope”, la serie coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law e John Malkovich. Pio XIII è in coma e il cardinale Voiello trama per far eleggere un nuovo Papa.

Quantico, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della terza stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

Marvel’s Inhumans, ore 21:50 Fox

Basata sui personaggi degli Inumani della Marvel Comics, la serie è ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe. “Marvel’s Inhumans” è incentrata sul personaggio di Freccia Nera, interpretato da Anson Mount e sui membri della famiglia reale inumana. Fanno parte del cast principale anche Serinda Swan, Ken Leung, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ellen Woglom e Iwan Rheon.

Bones, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la nona stagione delle vicende appassionanti della geniale antropologa forense Temperance “Bones” Brennan e del suo compagno, l'agente dell'FBI Seeley Booth.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

In prima visione Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

The Following, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la seconda stagione di “The Following”, con Kevin Bacon nei panni di Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. Quando il diabolico assassino seriale che aveva arrestato nove anni prima, Joe Carroll, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso, è costretto a tornare in attività.

Chicago Med, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Alle 20:50 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il Fantasma Rosso, ore 21:25 Boomerang

I ragazzi vengono invitati all'inaugurazione del resort dello zio di Fred. Ma nel bel mezzo dell'evento appare il Fantasma Rosso, di cui si favoleggiava nella zona, a mettere scompiglio.

Puppy Dog Pals, ore 21:05 Disney Junior

Alle 21:05 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

