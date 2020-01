Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 10 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 10 gennaio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Jane got a Gun, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2015 diretto da Gavin O’Connor, con Natalie Portman, Ewan McGregor, Joel Edgerton, Rodrigo Santoro e Noah Emmerich. A una donna viene ucciso il marito fuorilegge dalla sua pericolosa gang. Sa che dovrà difendere se stessa, i suoi figli e la sua fattoria da un nuovo attacco e si prepara con l’aiuto di un ex amante.

Boy Erased – Vite cancellate, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico e biografico del 2018 diretto da Joel Edgerton, con Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton, Russell Crowe, Flea e Joe Alwyn. Il figlio di un predicatore confessa la sua omosessualità, ma si ritrova costretto a partecipare a un programma riabilitativo, che cerca in tutti i modi di convertire gli omosessuali.

Land Shark: rischio a Wall Street, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Regia di Austin Chick. Un film con Josh Hartnett, Naomie Harris, Rip Torn, Adam Scott. Due fratelli lottano per tenere a galla la loro azienda a Wall Street appena un mese prima degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Un bel film con Josh Hartnett.

Ballando a Lughnasa, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico irlandese del 1998 per la regia di Pat O’Connor, con Meryl Streep, Michael Gambon e Catherine McCormack. La famiglia irlandese dei Mundy è formata da cinque sorelle nubili e un fratello, Jack, prete cattolico. Del gruppo familiare fa parte anche Michael, figlio di Christina, la più giovane delle sorelle. A sconvolgere la loro vita arriva il padre di Michael, commesso viaggiatore che sta per andare in Spagna in guerra.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Balto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 1995 per la regia di Simon Wells. All'inizio del secolo a Nome, una città dell'Alaska, scoppia un'epidemia di difterite, di cui i bambini sono le principali vittime. Le scorte di medicinali indispensabili per debellare la malattia sono però a Mercy e nessun mezzo di trasporto meccanico riesce a collegare le due città a causa della neve. Parte quindi una slitta tirata dai cani (il cui leader è il borioso Steele) che però si perde. Sarà il mezzo lupo e mezzo cane Balto a ritrovare la spedizione.

Film thriller da vedere stasera in TV

La preda perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Scott Frank. Un film con Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour, Boyd Holbrook, Adam David Thompson. Matt Scudder, ex poliziotto diventato investigatore privato, si aggira per New York fra incontri degli alcolisti anonimi e scontri con i trafficanti di droga. Uno di questi, Kenny Kristo, sceglie di ingaggiare Matt perché lo aiuti a trovare i sadici psicopatici che hanno rapito, torturato e ucciso sua moglie. Inizia così una caccia all'uomo in cui il confine tra bene e male diventa sempre più labile, il fine giustifica i mezzi e la legalità è l'ultima delle preoccupazioni. Un thriller avvincente, con grande cura dell’immagine.

Unthinkable, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un thriller psicologico del 2010 diretto da Gregor Jordan, con Michael Sheen, Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss, Stephen Root e Gil Bellows. Durante un interrogatorio, un black-ops e un agente dell'FBI mettono sotto pressione un sospetto terrorista. Il loro obiettivo è far rivelare all’uomo la localizzazione di tre set di armi nucleari pronte a esplodere sugli Stati Uniti.

Red, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Film thriller del 2010 diretto da Robert Schwentke, con Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren e Mary-Louise Parker. Quattro agenti della CIA in pensione tornano a lavorare insieme con l’obiettivo di catturare un pericoloso killer tecnologico. Pellicola tratta dall’omonimo fumetto DC Comics.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Camper Killer, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Tom Nagel, con Denise Richards, Mischa Barton, Jeff Denton, Brian Nagel e Greg Violand. Charles ha acquistato un vecchio camper con la speranza di portare i due figli in viaggio e mantenere una promessa fatta alla moglie recentemente scomparsa. Il figlio maggiore Steve, sua moglie Jennifer, la loro figlia e il cane, sono entusiasti del viaggio, a differenza del figlio minore Jay. Lungo la strada, la famiglia dà un passaggio a Samantha e a suo fratello. Charles ha però la brillante idea di fare una deviazione del deserto…

The courier, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2011 per la regia di Hany Abu-Assad, con Jeffrey Morgan, Mickey Rourke, Til Schweiger, Josie Ho e Lili Taylor. Un corriere invischiato in giri illegali ha il compito di consegnare una strana valigetta a un boss della malavita di cui si sono perse le tracce. Durante la consegna, però, si ritroverà inseguito non solo da poliziotti e FBI, ma anche da noti esponenti della criminalità: tutti vogliono mettere le mani sulla valigetta.

Film commedia da vedere stasera in TV

I delitti del BarLume – Un due tre stella, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia italiana del 2018 per la regia di Roan Johnson, con Filippo Timi, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini e Massimo Paganelli. La nuova stagione balneare a Pineta è alle porte, quando improvvisamente sparisce il Viviani. È in pericolo? Si è allontanato volontariamente? Oppure l'hanno rapito gli alieni, come si convincono Gino e Pilade? Mentre il commissario Fusco cercherà di venire a capo dell'omicidio di un vecchio marinaio, si capirà che i due misteri sono profondamente legati e l'anello di congiunzione sembra essere Beppe Battaglia, un Lebowski con l'accento del Tufello insospettabilmente legato al nostro Viviani. La quiete ritrovata, però, non può durare anche perché, oramai si sa, a Pineta non si può passare un'estate tranquilla.

Due fidanzati per Juliette, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica francese del 2017 per la regia di Eric Lavaine, con Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber, Anne Marvin e Sabrina Ouazani. La vita di Juliette è costellata da piccole e grandi decisioni, le quali si riveleranno però non essere il suo forte: a quarant’anni suonati preferisce delegare questo compito difficile ai genitori o alle amiche. Quando poi sulla sua strada si mettono due uomini meravigliosi, perfetti e innamorati di lei, la scelta diventerà ancora più difficile. Commedia per una serata tranquilla e in relax.

Amiche da morire, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un film di Giorgia Farina, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore. In un’isola del sud Italia vivono tre donne molto diverse tra loro: Gilda, Olivia e Crocetta. Coinvolte da Olivia nell'omicidio a sangue freddo del marito, ladro e fedifrago, le donne provano solidali a coprire l'accaduto e a nascondere l'ingente refurtiva accumulata dall'uomo in numerose rapine. La loro curiosa frequentazione e la condivisione dello stesso tetto insospettiscono un bel commissario di polizia. Una commedia al femminile.

Poveri ma ricchi, ore 21:14 su Premium Cinema

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. La famiglia Tucci vive modestamente a Torresecca, un piccolo paesino. Danilo, il padre, intreccia mozzarelle, Loredana, la madre, è casalinga, la figlia Tamara fa la cassiera al supermercato, Marcello, lo zio, è un disoccupato cronico. Ma i Tucci si vogliono bene e sono una famiglia unita. Quando vincono 100 milioni di euro alla lotteria si trasferiscono in blocco in un hotel 5 stelle a Milano. Basato su una commedia francese di successo, “Les Tuche”, il film è una commedia all’italiana gradevole e divertente e con un cast affiatato.

Le sorelle perfette, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film del 2015 diretto da Jason Moore, con protagoniste Tina Fey e Amy Poehler. Due sorelle non si vedono ormai da tempo, ma quando si ritrovano per svuotare la loro camera nella vecchia casa dei genitori, ormai in vendita, decidono di provare a rivivere i bei vecchi tempi. Per farlo, si mettono in testa di organizzare una festa epica con i loro amici.

