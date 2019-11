Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 28 novembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte di X Factor fino alla fine del programma.

X Factor 2019 - Live, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

A X Factor 2019 continuano i Live, in diretta dalla Candy Arena di Monza diventata X Factor Dome. Stasera con una doppia eliminazione: la prima a inizio Live e la seconda al termine della gara. La sfida tra i giudici Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel continua implacabile. Ospiti della puntata: Marco D'Amore, Dardust, Francesca Michielin e Anastasio.

Camorriste, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation scopriamo la storia di alcune potenti donne della Camorra. Queste donne si raccontano per la prima volta senza intermediari. Cosa ha significato per loro essere una camorrista? Laura Longobardi nasce in una famiglia di onesti agricoltori a Mondragone. Ancora giovane si innamora di Antonio De Lucia e nel 1995 si sposano. Ma Antonio nasconde una doppia vita.

Musei, ore 21:15 Sky Arte HD

I Musei Nazionali Italiani contengono capolavori di bellezza senza pari e compongono storie e linguaggi senza tempo. Stasera la voce di Massimo Ghini ci accompagna alla galleria Borghese di Roma.

Il signore dei coltelli, ore 20:55 Blaze

Su Blaze ancora una puntata de “Il signore dei coltelli”, dove vediamo l'agguerrita sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Le megastrutture di Hitler, ore 21:00 National Geographic

L'esercito tedesco affronta gli Alleati in un'epica guerra nel deserto. Gli Stati Uniti sono guidati da uno dei generali più famosi della Storia: Erwin Rommel.

Come è fatto: Supercar, ore 21:05 Discovery Science

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

Cospirazioni e complotti, ore 21:00 History

Cosa accade quando una potente arma nucleare scompare? Inoltre, scopriamo le verità che si nascondono dietro un famoso videogioco degli anni '80 forse legato ad un programma della CIA.

Wild Tabù: Animali dell’altro mondo, ore 21:10 Nat Geo Wild

Scopriamo i comportamenti più strani e bizzarri del regno animale. Quali improbabili atteggiamenti possono avere le creature del nostro pianeta?

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la prima stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky, da un’idea di Roberto Saviano e la regia di Stefano Sollima. L'impero di Pietro Savastano, potente boss del napoletano, è minacciato dal clan rivale di Salvatore Conte.

What we do in the shadows - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox va in onda in prima visione tv “What we do in the shadows”, la serie americana con protagonisti quattro vampiri, Nandor, Laszlo, Nadja e Colin. I vampiri vivono insieme al famiglio Guillermo, che vuole diventare anch’egli una creatura delle tenebre. La serie è strutturata con la forma del falso documentario.

American Horror Story - 1984 - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Torna la serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards, questa volta con un incubo ambientato durante il campeggio di cinque ragazzi nell'estate del 1984.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la terza stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Beck is back!, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo invece “Beck is back!”, la divertente serie tv tedesca sulle vicende di un padre di quattro figli che, in seguito a una grande delusione, decide di cambiare vita e tornare a fare l’avvocato dopo numerosi anni di assenza.

Animal kingdom, ore 21:14 Premium crime

Alle 21:14 su Premium crime vediamo la quarta stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Pretty little liars: The perfectionists, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda lo spin-off di “Pretty little liars”, “The Perfectionists”. La serie è basata sull'omonimo romanzo scritto da Sara Shepard. Protagonista è ancora una volta Alison DiLaurentis, bellissima ragazza bionda dal carattere manipolativo, egoista, crudele e arrogante.

The 100 - 1^ TV, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action vediamo la sesta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

Friends, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central rivediamo la serie cult “Friends”. Andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha lanciato Jennifer Aniston e Courtney Cox. La serie racconta le vicende di sei amici attraverso le loro storie sentimentali e le loro avventure lavorative.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Missione cuccioli, ore 21:15 DeA kids

Un’altra puntata della trasmissione che vede Simone Dalla Valle dispensare vari consigli sulla cura dei cani. Le telecamere seguono Simone mentre accompagna i ragazzi e le famiglie alla scelta del cucciolo, con tanti suggerimenti su come accudirlo.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e i Pirati dei Caraibi, ore 21:00 Boomerang

Scooby-Doo e la sua gang finiscono in un mare di guai quando decidono di fare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più misteriosi del Pianeta!

Topolino e gli amici del rally, ore 21:00 Disney Junior

La serie conduce Topolino e la sua banda, insieme ai loro fantastici veicoli trasformabili, in tante allegre corse attorno al globo e in svariate avventure nella loro città, Hot Dog Hills.

