La classifica degli inediti di X Factor 2019 aggiornata

L’appuntamento più importante dei live di X Factor 13 si è svolto. In questa edizione del talent show di Sky, edizione 2019, la quinta diretta è stata quella della svolta, essendo stata interamente dedicata agli inediti. Un passo cruciale per Eugenio, i Sierra, i Booda, Sofia, Giordana, Nicola e Davide. Tutti avevano già mostrato le proprie doti con cover di altri artisti. Ciò vuol dire aver evidenziato le capacità di gestione del palco, le potenzialità canore e lo stile della propria performance. Quello degli inediti è però un vero e proprio trampolino, dal quale gettarsi nella speranza d’essere accolti da un gran numero di applausi.

X FACTOR: SOFIA TORNAMBENE CANTA "A DOMANI PER SEMPRE"

Inediti cruciali per il percorso di ognuno dei concorrenti, considerando come nell’ultimo live non ci siano state eliminazioni. Si è semplicemente deciso di mandare al ballottaggio Giordana, che attende ora il nome dell’altro concorrente che rischierà insieme a lei di lasciare anticipatamente X Factor 2019. Questo nome verrà deciso in base ai risultati degli inediti su iTunes e Spotify. Ogni ascolto da parte del pubblico è dunque cruciale. In questo modo i fan si ritrovano tra le mani una reale capacità decisionale. Per consentire al proprio beniamino di proseguire il percorso in studio, non si dovrà far altro che dimostrare il proprio apprezzamento per la sua arte.

iTunes (aggiornato al 27 novembre)

Scende di una posizione Sofia Tornambene ma resta salda in vetta tra gli inediti di X Factor 2019. Sorpasso dei Sierra su Eugenio Campagna che slitta in decima posizione. Risale prepotente Giordana Petralia che conquista il quarto posto e scavalca Booda, Davide Rossi e Nicola Cavallaro

Sofia Tornambene – “A Domani per Sempre”, 3° posto

Sierra - "Enfasi", 6° posto

Eugenio Campagna – “Cornflakes”, 10° posto

Giordana Petralia - "Chasing Paper", 17° posto

Booda – “Elefante”, 28° posto

Davide Rossi – “Glum”, 34° posto

Nicola Cavallaro – “Like I Could”, 37° posto

iTunes (aggiornato al 26 novembre)

Grande successo per Sofia Ronambene, il cui inedito “A Domani per Sempre” è saldo al secondo posto della classifica digitale di iTunes. Alle sue spalle si piazza Eugenio Campagna, che sul palco di X Factor ha cantato “Cornflakes”. È però al quinto posto, distante dunque tre posizioni. Al sesto vi sono invece i Sierra con “Enfasi”. Sono questi i brani inediti più apprezzati dal pubblico, rientranti nella top 10 di iTunes. Differente invece la situazione degli altri quattro in gara. Giordana si conferma a rischio, considerando come la sua “Chasing Paper” la veda soltanto al 44° posto. Al 32° invece c’è Nicola Cavallaro con “Like I Could”. Due posizioni sopra troviamo “Glum” di Davide Rossi, mentre i Booda sono al 24° con “Elefante”.

Sofia Tornambene – “A Domani per Sempre”, 2° posto

Eugenio Campagna – “Cornflakes”, 6° posto

Sierra – “Enfasi”, 6° posto

Booda – “Elefante”, 24° posto

Davide Rossi – “Glum”, 30° posto

Nicola Cavallaro – “Like I Could”, 32° posto

Giordana Petralia – “Chasing Paper”, 44° posto

Spotify (aggiornato al 25 novembre)

Risultati meno esaltanti quelli ottenuti su Spotify, con Sofia Tornambene che si ritrova al 132° posto della Top 200 Italia con “A Domani per Sempre”. Un risultato frutto di 52.067 riproduzioni. Sono invece 74.905 quelle di Eugenio Campagna e della sua “Cornflakes”, che lo porta al 74° posto. Miglior risultato ottenuto dai Sierra con “Enfasi”, che si piazza al 53° posto con 101.245 riproduzioni. Sono invece al di fuori della Top 200 i Booda, Nicola, Davide e Giordana.