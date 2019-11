Grazie ad X Factor Daily, in onda dal lunedì al venerdì alle 19:35 su Sky Uno e condotto da Luna Melis, possiamo sapere come i concorrenti trascorrono le giornate tra prove, preparazioni e massima attenzione ai particolari. Si ricomincia dal primo concerto di Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari, eliminati nel terzo live di X Factor 2019. Il primo non ha nessun rimpianto e grazie all’esibizione è riuscito a togliersi un bel peso. Un modo per cancellare l’insoddisfazione per aver lasciato il talent di Sky. Per Marco Saltari invece ha raccontato di aver temuto l’eliminazione, ma di essere soddisfatto per aver vissuto un mese davvero intenso e indimenticabile.

X FACTOR: LE FOTO DEL QUARTO LIVE

Le assegnazioni e i consigli di Malika Ayane

L’attenzione si sposta poi sulle assegnazioni dei giudici. Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel presentano le scelte per il quarto live. Davide Rossi, l’ultimo concorrente rimasto in gara per Malika Ayane, dovrà fare i conti con "Don't Stop Me Now" dei Queen. Il concorrente è contento della scelta ed è convinto di superare la prova anche se coraggiosa perché ha intenzione di presentare il suo inedito. Sfera Ebbasta incontra le Under Donne e assegna a Giordana Petralia il brano "Highest in the Room" di Travis Scott, mentre a Sofia Tornambene toccherà cantare "Papaoutai" di Stromae. Samuel invece punta sui Booda che canteranno "M.I.L.F." di Fergie, i Seawards proporranno l'inedito "Feel" e i Sierra si esibiranno con "Snow" dei Red Hot Chili Peppers. Mara Maionchi invece decide di affidare “90min” di Salmo a Nicola e “Delicate” di Damien Rice a Eugenio. Come ormai da tradizione, Malika Ayane regala alcuni consigli a Davide Rossi per il ballo. La cantautrice svela un trucco per cancellare l’imbarazzo sul palco e prova a dare gli stimoli giusti all’ultimo Under Uomo.

Le prove di Sofia Tornambene e i Seawards

Le prove di Sofia Tornambene, impegnata con “"Papaoutai" di Stromae, non partono al meglio. Sfera Ebbasta e Shablo capiscono le perplessità della ragazza e provano ad aiutarla. Il giudice condivide i suoi dubbi, mentre Shablo è dell’opinione che sia solo la necessità di provare più volte per entrare al meglio nella canzone. Due personalità forti che si scontrano per rendere al meglio l’esibizione di Sofia. Anche Samuel è impegnato nelle prove per aiutare i Seawards nel loro inedito “Feel”. Il cantautore sistema il brano con la band, cercando modi originali per aggiungere percussioni alla base.

