Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 28 novembre

Film d’avventura da vedere stasera in TV

I vichinghi, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film per la regia di Richard Fleischer, con Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine. I mari del Nord Europa sono controllati dai Vichinghi, guerrieri scandinavi che seminano terrore anche sulle coste inglesi. Il film si snoda tra battaglie sanguinose, violenza, principesse contese ed eredi al trono tenuti nascosti. Un classico del genere storico-avventuroso, con attori in piena forma e un budget, per i tempi, davvero impressionante.

Hunger Games, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Gary Ross. Un film con Lenny Kravitz, Jennifer Lawrence, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Brooke Bundy. In un'America post apocalittica, la ricca città di Capitol è circondata da 12 distretti poveri. Per punizione alle ribellioni del passato, ogni anno ogni distretto deve fornire un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni che partecipino agli Hunger Games, un evento in cui i giovani combattono tra loro fino alla sopravvivenza di uno solo. L'adattamento del fortunato romanzo di Suzanne Collins, su un reality show all'ultimo sangue.

Salto nel buio, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Joe Dante, con Meg Ryan, Dennis Quaid, Martin Short, Kevin McCarthy, Fiona Lewis. Un avveniristico processo di miniaturizzazione (iniettano su un coniglio-cavia un pilota con la sua navicella ridotti a dimensioni minime) è distrutto dall'arrivo di una banda di lestofanti che si vuole impadronire del progetto. Nel trambusto il pilota non viene immesso nel coniglio, ma nel sedere di un timido commesso. Tra i due inizia una strana convivenza con parecchie avventure. Divertente commedia avventurosa confezionata benissimo dalla factory di Steven Spielberg.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’ultimo tango a Parigi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Bernardo Bertolucci, con Marlon Brando e Maria Schneider. Un uomo, rimasto vedovo della moglie suicida, si aggira per Parigi in preda a una irrefrenabile malinconia. L’incontro con una giovanissima ragazza borghese e il loro fulmineo rapporto sessuale cambierà la vita di entrambi. Ma l’uomo sembra imprigionato in una sorta di ossessione erotica, che solo in un primo tempo è condivisa dalla giovane, combattuta fra l'attrazione e il disgusto per il maturo amante e il fascino del coetaneo Tom. “L’ultimo tango a Parigi” è uno straordinario esempio dell’immenso talento di Bernardo Bertolucci.

Wonder, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2017 per la regia di Stephen Chbosky, con Mandy Patinkin, Julia Roberts, Owen Wilson, Conrad Anker, Kyle Breitkopf. Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla Playstation e adora Halloween perché è l’unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Dall'omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico.

The tale, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Jennifer Fox. Un film con Elizabeth Debicki, Laura Dern, John Heard, Jason Ritter, Ellen Burstyn, Frances Conroy. Jennifer, professoressa e giornalista globetrotter, vive una vita invidiabile con il suo ragazzo a New York City. Almeno fino a quando sua madre non trova una storia scritta dalla stessa Jennifer all’età di 13 anni, in cui racconta di una "particolare" relazione con due allenatori adulti. Profondamente scossa ma determinata a far quadrare la sua versione degli eventi, Jennifer decide di mettersi alla ricerca dei due soggetti in questione. Un'indagine sulla memoria di una donna costretta a riesaminare la sua prima relazione sessuale, che fa capire le storie che spesso ci raccontiamo per sopravvivere.

Novecento – Atto II, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Bernardo Bertolucci, con Donald Sutherland, Sterling Hayden, Dominique Sanda, Burt Lancaster, Gérard Depardieu. La seconda parte di Novecento riprende dagli anni '30. Le strade di Olmo e Alfredo, i due protagonisti, si separano. Il primo, vedovo, continua la lotta, partecipando alle prime riunioni di partito; il secondo si rinchiude nel privato, disinteressato ai cambiamenti sociali che lo circondano. Il 25 aprile 1945, si processano i padroni, e i due protagonisti si ricongiungono nel ricordo della loro amicizia, anche se provenienti da classi sociali diverse. Da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

007 Il domani non muore mai, ore 21:15 Sky Cinema 007

Regia di Roger Spottiswoode. Un film con Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Ricky Jay, Gotz Otto. Dopo aver portato a termine una missione in Pakistan e Afghanistan per identificare un gruppo di tecno-terroristi, James Bond fa ritorno in patria per indagare sulla scomparsa della fregata Devonshire. Entra in scena il magnate dell’informazione Elliott Carver, sospettato di voler innescare una guerra fra Europa e Cina per poter lucrare sui diritti di sfruttamento delle news a conflitto aperto. Ci vuole Bond per risolvere il caso e salvare il mondo. Il 18° capitolo della saga di James Bond vede ancora Pierce Brosnan nel ruolo di 007.

The international, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Tom Tykwer. Un film con Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thomsen, James Rebhorn. L'agente dell'Interpol Louis Salinger, insieme al Vice Procuratore Distrettuale Eleanor Whitman, cerca di smascherare un influente banchiere, coinvolto nel traffico illegale di armi gestito da una delle più grandi organizzazioni criminali del mondo. Clive Owen e Naomi Watts in un action mozzafiato.

Film thriller da vedere stasera in TV

Pressure, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller britannico del 2015 per la regia di Ron Scalpello, con Danny Huston, Matthew Goode, Joe Cole, Alan McKenna. Sotto le acque di uno degli oceani più ostili al mondo e oltre ogni limite di resistenza umana, quattro sommozzatori rimangono intrappolati. Si ritroveranno ad affrontare le loro paure più estreme nella profondità degli abissi. Inedito thriller ambientato negli abissi.

Film commedia da vedere stasera in TV

(500) giorni insieme, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Marc Webb. Un film con Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Clark Gregg, Minka Kelly, Matthew Gray Gubler. Tom ha una laurea da architetto ma lavora presso un editore di biglietti augurali. Un giorno viene assunta come segretaria del suo capo Summer, di cui Tom si innamora timidamente. Il film racconta i 500 giorni della loro storia d’amore. Una commedia romantica ben riuscita per trascorrere una piacevole serata.

Il segreto del mio successo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Herbert Ross, con Richard Jordan, Michael J. Fox, Helen Slater, Mark Margolis. Brantley Foster è un ragazzo pieno di iniziative che trova lavoro come fattorino nella grossa multinazionale diretta da un lontano zio. All'insaputa del parente s'impossessa dello studio di un dirigente da cui, sotto falso nome, impartisce ordini, elargisce consigli, passa preziose informazioni. La sua doppia vita non dura a lungo e viene scoperto. Una divertente parabola sul mondo del lavoro in azienda negli anni ‘80. Michael J. Fox molto brillante, all’apice del suo successo.

Se son rose, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia diretta a interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Antonia Truppo, Gabriella Pession, Elena Cucci. All’età di cinquant’anni, Leonardo lavora come giornalista sul web ed è ostinatamente single. Ha una figlia di quindici anni che ormai è stufa del suo infantilismo regressivo, così come di tutti quelli che gli stanno attorno. La figlia pensa però che una soluzione ci sia: il padre deve incominciare una relazione stabile, e decide di mandare a tutte le ex un sms in cui le invita a riprovare ad avere una relazione. Una commedia divertente, con un fil rouge di amore e risate.

Anything else, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia romantica diretta e interpretata da Woody Allen, con Jason Biggs, Christina Ricci, Danny DeVito, Stockard Channing. Jerry Falk si guadagna da vivere scrivendo testi comici per cabarettisti, anche se la sua aspirazione è quella di diventare un famoso romanziere. Ogni giorno si reca a Central Park, dove incontra il professor David Dobel, anche lui autore comico, che gli dà preziosi consigli sulla scrittura. Un giorno Jerry incontra Amanda, una ragazza libera e spregiudicata, e se ne innamora pazzamente. Amore e passione, però, non bastano a tenere in piedi la relazione e il ragazzo chiede aiuto al suo mentore. Una divertente commedia firmata Woody Allen.

Sapore di te, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Su Premium Cinema Comedy, alle 21.15, va in onda “Sapore di te”, un film di Carlo Vanzina, con Serena Autieri, Nancy Brilli, Eugenio Franceschini, Matteo Leoni, Virginie Marsan. Forte dei Marmi non è cambiata: ogni anno per trent'anni, stessa spiaggia, stesso mare, stessi personaggi. Film che piacerà ai nostalgici degli anni ‘80 e delle commedie dei fratelli Vanzina.

Film biografici da vedere stasera in TV

L’uomo che vide l’infinito, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Matt Brown. Un film con Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy Northam. Un film sul matematico Srinivasa Ramanujan, scoperto da G.H. Hardy, che riconobbe la sua brillantezza nonostante la mancanza di istruzione. La storia vera di un’amicizia che ha cambiato per sempre il mondo della matematica.

