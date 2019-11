Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 1 novembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine del programma.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo un’altra puntata della nuova stagione di “4 ristoranti”, lo show on the road condotto dallo chef Alessandro Borghese. Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, menu, servizio e conto. Stasera lo chef è nel Monferrato, terra piemontese di vini, storia e buon cibo. Chi tra Laura, Sanzio, Lorenzo e Nicolò si aggiudicherà il titolo di miglior menù degustazione del Monferrato?

Negli occhi del detective, ore 21:00 Crime investigation

La serie segue passo dopo passo le indagini di omicidi intricatissimi attraverso racconti mozzafiato, ricostruzioni intense, interviste, testimonianze e false piste.

Valorose, ore 21:15 Sky Arte

Serena Dandini racconta donne valorose che con il loro contributo intellettuale e artistico hanno fertilizzato il loro tempo e la nostra storia. Ospite stasera Valeria Mancinelli.

Lego Masters, ore 20:35 Blaze

Continua su Blaze “Lego Masters”, la prima competizione da incastro: 8 team di legolisti incalliti costruiranno l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Battistology, ore 21:00 Comedy Central

Come sono cambiati fisicamente gli uomini italiani negli ultimi anni? Perché spopola la barba? Quanto spendono nel 2016 le donne per la cura del corpo? Ma soprattutto, perché giriamo tutti coi pantaloni strappati?

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, la dott.ssa Pixie visita due fratelli obesi che non riescono più a camminare e che devono essere operati allo stomaco per non morire, la dott.ssa Dawn segue invece una famiglia in cui tutti sono in sovrappeso.

L’invasione dei coccodrilli, ore 21:00 Discovery Science

In Costa Rica, gli attacchi di enormi coccodrilli contro gli esseri umani stanno aumentando. Il famoso esperto di rettili Paul Bedard è a capo di una spedizione che tenterà di risolvere il problema.

Amburgo: sicurezza portuale, ore 20:55 National Geographic

Scopriamo il lavoro di centinaia di persone che controllano il porto di Amburgo.

Ghost lab, ore 21:05 Discovery Science

I fratelli Klinge rilevano attività paranormali nel seminterrato di un noto orfanotrofio abbandonato risalente alla Guerra Civile. I due riusciranno ad allontanare lo spirito di una matrona abusiva?

Le 1000 vite di Bud Spencer, ore 21:00 History

Attraverso filmati di famiglia inediti, backstage esclusivi dei suoi film e interviste ai familiari History racconta l’incredibile storia di Bud Spencer, passando attraverso curiosità poco note come il suo passato da imprenditore e pilota d’aerei.

Gli animali più pericolosi: Alaska, ore 21:10 National Geographic Wild

Gli inverni in Alaska sono bui e freddi. I carnivori escono per andare a caccia di cibo e alle prede non restano molti luoghi in cui nascondersi. L'Alaska si trasforma in un campo di battaglia.

Serie TV in onda stasera

Caterina la grande - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic parte “Caterina la grande”, la miniserie con il premio Oscar Helen Mirren nei panni dell’imperatrice più longeva di Russia, Caterina II. Scritta da Nigel Williams, la serie è diretta dal pluripremiato regista Philip Martin.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

Grey’s anatomy, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 rivediamo gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Private Eyes, 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime la terza stagione di “Private Eyes”, la serie con Jason Priestley nei panni di un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo ed è divorziato da dieci anni.

Law & Order - Unità speciale, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Roswell, New Mexico - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories continua la nuova serie ideata da Carina Adly Mackenzie ispirata alla serie di romanzi per ragazzi “Roswell High” di Melinda Metz. Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e Blue Falcon, ore 21:00 Boomerang

La Gang è nel mezzo di un mistero: il Minotauro di Mainsley Manor ha compiuto l'ennesimo furto di Computer, ma i ragazzi gli mettono i bastoni fra le ruote.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

