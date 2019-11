Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 1 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film drammatici da vedere stasera in TV

Zoo - Un amico da salvare, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2017 diretto da Colin McIvor, con Penelope Wilton, Toby Jones e Ian McElhinney. Nell’Irlanda degli anni quaranta, mentre il Belfast Blitz devasta la città, un’adolescente goffa e una vedova solitaria prendono dallo zoo di Belfast un cucciolo di elefante per salvarlo. Lo nascondono dietro la loro casa a schiera, rischiando la propria vita. Il film è basato su una storia vera.

Alpha Dog, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2005 diretto da Nick Cassavetes, con Emile Hirsch, Justin Timberlake, Anton Yelchin, Sharon Stone, Bruce Willis e Ben Foster. La pellicola racconta la storia vera di Jesse James Hollywood, lo spacciatore di droga californiano, accusato di rapimento e omicidio e passato alla storia come il più giovane ricercato dall’FBI.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2018 diretto da Scott Speer, con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard e Suleka Mathew. Fin dall'infanzia Katie è costretta a vivere al buio a causa di una rara malattia. L’incontro con Charlie, di cui la ragazza si innamora perdutamente, le cambia l’esistenza.

L'ultimo volo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2009 diretto da Karim Dridi, con Marion Cotillard, Guillaume Canet, Guillaume Marquet e Saïdou Abatcha. Un'aviatrice parte in missione nel deserto del Sahara per ritrovare l’uomo che ama, scomparso nel tentativo di raggiungere Cape Town da Londra.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Agente 007 - Si vive solo due volte, ore 21:15 Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film di spionaggio del 1967 diretto da Lewis Gilbert, con Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Mie Hama, Tetsurô Tanba, Teru Shimada e Karin Dor. James Bond è creduto morto persino dai suoi capi. In realtà, l’agente segreto più famoso del mondo è pronto ad affrontare una nuova missione e a sgominare un’organizzazione criminale nascosta.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Justin e i cavalieri valorosi, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione diretto da Manuel Sicilia. Il sogno di Justin è quello di diventare un cavaliere valoroso come lo era stato suo nonno. Incoraggiato dalla nonna e dopo aver salutato l'amata Lara, il ragazzo decide di partire per recuperare la spada di famiglia, nonostante il veto paterno.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Salt, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Phillip Noyce, con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski e Andre Braugher. Evelyn Salt è un'agente CIA con la più alta considerazione da parte dei suoi superiori. Un giorno, una spia russa fa una rivelazione che le sconvolgerà l'esistenza: il Presidente russo verrà assassinato in occasione della sua visita negli Stati Uniti per i funerali di Stato del Vicepresidente americano. Evelyn Salt viene accusata di essere al centro del complotto. Una spy story che ben aderisce ai canoni del genere e carica la protagonista di umanità e verosimiglianza.

Lanterna verde, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2011 diretto da Martin Campbell, con Ryan Reynolds, Peter Sarsgaard, Taika Waititi, Jennifer Benton e Michael AvMen. Parallax minaccia di distruggere l'equilibrio dell'Universo. Tutte le speranze per salvare il mondo si concentrano sull'ultima recluta delle Lanterne Verdi.

Film horror da vedere stasera in TV

La cosa, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror diretto da Matthijs van Heijningen Jr. con Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Jonathan Walker, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Eric Christian Olsen. In Antartide dei ricercatori norvegesi si ritrovano a doversi difendere da una creatura disumana in grado di assumere la forma di ciò con cui viene a contatto.

Film commedia da vedere stasera in TV

Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2014 diretto da Dany Boon, con Dany Boon, Kad Merad, Judith El Zein e Alice Pol. A quarant’anni, Romain è un uomo solo e senza moglie o figli. Lavora come fotografo per un dizionario medico online e per questo motivo ha sviluppato un’acuta ipocondria, per la quale il suo medico si rammarica molto. E sarà lui a cercare di tirarlo fuori da una vita monotona fatta di routine, cercando di trascinarlo in appuntamenti bizzarri e divertentissimi.

Ti presento Sofia, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia romantica del 2018 diretta da Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani e Shel Shapiro. Gabriele è un ex rocker che ora ha un negozio di strumenti musicali. Divorziato e con una figlia di 10 anni, manda a monte ogni appuntamento con nuove possibili compagne perché non fa altro che parlare di lei, di Sofia. Nella sua vita ricompare Mara, una vecchia fiamma di cui Gabriele si rinnamora perdutamente. Ma c’è un ostacolo che sembrerebbe insormontabile: Mara non sopporta assolutamente i bambini. Riuscirà Gabriele a conciliare la sua passione per lei e l’amore naturale che nutre per la figlia? E riuscirà Mara a smettere di essere “allergica” ai bambini?

Tutte le strade portano a Roma, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia romantica del 2015 diretta da Ella Lemhagen, con Sara Jessica Parker, Raoul Bova, Claudia Cardinale, Luis Molteni, Federico Riccardo Rossi, Barney Harris, Marco Bonini e Paz Vega. Maggie parte per un viaggio in Italia insieme alla figlia adolescente. Nel tragitto incontra Luca, un suo ex amante, con il quale prova a riallacciare i rapporti, nonostante alcuni imprevisti metteranno a dura prova l'amore.

Il bisbetico domato, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1980 diretta da Franco Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Ornella Muti, Milly Carlucci, Sandro Ghiani e Pippo Santonastaso. Una ragazza milanese, bella, ricca e snob, si innamora di un agricoltore dell'Oltrepò pavese, dal carattere brusco e in apparenza anche misogino.

Film biografici da vedere stasera in TV

Red Joan, ore 21:20 Sky Cinema Due +24

Film diretto da Trevor Nunn, con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore e Tom Hughes. La pellicola porta sullo schermo le controverse vicende della vita di Melita Norwood, la spia britannica più longeva del KGB che lavorò per i sovietici per circa 40 anni, dagli anni '30 alla "pensione" nel 1972.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Oblivion, ore 21:01, Premium Cinema +24 HD

Con la regia di Joseph Kosinski, il film d’azione fantascientifico “Oblivion” è ambientato in un mondo post-apocalittico. Tra gli attori ci sono Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough e Nikolaj Coster-Waldau. In seguito a un’invasione aliena e a una guerra nucleare, Jack, uno degli ultimi sopravvissuti, incontra un’altra superstite che lo mette davanti a una inaspettata realtà.

Film thriller da vedere stasera in TV

Nessuna verità, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Thriller diretto da Ridley Scott, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Golshifteh Farahani, Mark Strong e Vince Colosimo. L’Agente CIA Roger è sulle tracce di un gruppo di terroristi attivi in Giordania. Dopo aver escogitato un piano per infiltrarsi nelle loro fila, deve trovare l’appoggio del collega Ed, scaltro veterano sospettato di doppio gioco. E per quanto tutto sembri andare bene, ha inizio una storia adrenalinica dove Roger non riesce a fidarsi di nessuno, soprattutto di coloro che sembrano volerlo aiutare.

