Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 21 ottobre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 21 ottobre sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Parte stasera su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine del programma.

Hell’s Kitchen USA, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 su Sky Uno la finale di “Hell’s Kitchen USA”. Chi diventerà Executive Chef del ristorante di Gordon Ramsay a Las Vegas? Dopo un'eliminazione che lascia tutti senza parole, due chef ricevono un aiuto inaspettato per il loro menù. Inoltre, vengono sorpresi con una visita gradita.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation vediamo la serie che mostra il lato oscuro della Francia con le più intricate storie di cronaca nera. Siamo nel 1994, nel Dipartimento della Gironda, dove un uomo è stato bruciato in un'auto.

Italie invisibili, ore 21:15 Sky Arte HD

Sky Arte riporta in luce le bellezze nascoste d’Italia. Territori, strade e confini che non ci sono più, ma che sono stati nel passato luoghi straordinari per arte, cultura, storia e bellezze naturalistiche. Ogni episodio ci conduce attraverso emozionanti panoramiche alla scoperta di questi luoghi evocativi e spesso dimenticati.

Wild taxi - trasporti bestiali, ore 21:00 Blaze

Andrew e Rick devono trasportare due giganteschi ligri verso la Carolina del Sud. Justin e Ashley invece sono alle prese con due struzzi enormi.

Comedy Central Tour 2019 - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Gabriele Cirilli, Paolo Migone, Gene Gnocchi sono solo alcuni dei comici che si alterneranno durante lo show condotto dall’irresistibile duo comico formato da Gigi e Ross affiancati da Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra).

La grossa grassa verità, ore 21.00 lei

Torna su lei “La grossa grassa verità”, in cui J. D. Roth riunisce sei ex protagonisti del reality “The Biggest Loser” che nel corso del tempo hanno riguadagnato peso. E dimostra che, se davvero lo vogliono, possono ancora dimagrire.

Egitto: nuovi misteri, ore 21:00 Discovery channel

L'esploratore Josh Gates è in Egitto per testimoniare dal vivo l'apertura di un sarcofago ancora intatto. Seguiamolo in queste nuove, incredibili scoperte.

Civiltà perdute con Albert Lin, ore 20:55 National Geographic

Avventura, scienza e archeologia si intrecciano in un affascinante viaggio alla scoperta delle civiltà perdute in compagnia con Albert Lin. Sveliamo i misteri dei Templari.

Mythbusters junior, ore 21:05 Discovery Science

In “Mythbusters junior” vediamo ragazzi talentuosi che si scontrano mettendosi in gioco nelle materie più disparate, come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

Apollo: destinazione Luna, ore 21:00 History

Il 20 luglio 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Chi partecipò all'evento, insieme a storici e ad esperti, parla di uno dei più grandi successi dell'umanità.

Bear Grylls: la legge del più forte, ore 21:00 Nat Geo Wild

Bear Grylls ci accompagna in un'avventura nei luoghi della natura selvaggia più impervi e ostili, tra montagne, abissi, zone polari e luoghi estremamente caldi.

Serie TV in onda stasera

Watchmen - 1^ TV (versione originale sottotitolata), ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo, in versione originale sottotitolata e in contemporanea con gli Stati Uniti, “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

Ballers - 1^ TV, ore 22:15 Sky Atlantic

Alle 22:15, invece, sempre su Sky Atlantic, la quinta e ultima stagione di “Ballers” la serie HBO con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson.

The walking dead - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox in prima visione tv, vediamo la decima stagione di “The walking dead”, la serie basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, La storia è quella del vice sceriffo Rick Grimes che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

Rookie blue, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life rivediamo la terza stagione di “Rookie blue”, la serie tv canadese che segue le vite di cinque freschi poliziotti che si sono appena laureati presso l'accademia. Tra gli interpreti principali Missy Peregrym e Gregory Smith.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo invece la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Izombie - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

SpongeBob, ore 21:05 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e la leggenda del Fantosauro, ore 21:00 Boomerang

Una rilassante pausa dal lavoro in una spa si trasforma in panico preistorico quando Scooby-Doo e la sua banda di investigatori scoprono il terribile Fantosauro!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Guarda anche i film in onda stasera in TV