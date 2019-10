Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 21 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Widows – Eredità criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film thriller americano del 2018 per la regia di Steve McQueen, con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Liam Neeson. Nella moderna Chicago, teatro di agitazioni e tumulti, quattro donne con nulla in comune decidono di dare una svolta alle loro esistenze. Prendendo in mano le redini dei propri destini, progettano di portare a termine il colpo criminale per cui i loro mariti hanno perso la vita.

Film commedia da vedere stasera in TV

Full Monty – Squattrinati organizzati, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia del 1997 diretta da Peter Cattaneo, con Tom Wilkinson, Mark Addy, Steve Huison, Paul Barber e Hugo Speer. Un gruppo di disoccupati inglese, alle prese con una vita quotidiana difficile per la mancanza di soldi, decide di mettere su uno spettacolo di spogliarello per racimolare un po’ di denaro. Una pellicola divertente, che al box office ha raccolto un clamoroso successo.

Incinta o… quasi, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia del 2009 diretta da Lara Shapiro, con Lindsay Lohan, Luke Kirby, Cheryl Hines, Kevin Covais, Janeane Garofalo e Creed Bratton. Thea lavora in una casa editrice e con i guadagni mantiene la sorella minore agli studi. Per poter mantenere quell’occupazione, si finge incinta e mette in moto una serie di finzioni e bugie tutte da ridere.

Alla ricerca di Teddy, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2018 diretto da Julien Hervé e Philippe Mechelen, con Kad Merad, Malik Bentalha, Romain Lancry e David Salles. Michel ha smarrito l’orsetto tanto adorato della figlia in un aeroporto. Difficile ritrovarlo. Per cui, l’uomo decide di elaborare una soluzione alternativa, offrendo una ricompensa a chi gli riporti il peluche. Una prima visione Sky adatta a tutta la famiglia.

Natale da chef, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi. Gualtiero è un cuoco senza speranza ma è convinto di essere un grande chef incompreso. La moglie Beata, con cui gestisce un locale, cerca di tenerlo lontano dai fornelli, ma lui ci prova in tutti i modi. Un cinepanettone pieno di stereotipi e battute di dubbio gusto, per una serata senza pretese.

Forever Young, ore 21:05 su Premium Cinema

Commedia italiana del 2012, diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi e Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar sempre a caccia di toy-boy. Franco infine è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Il tratto comune è quello anagrafico e la caratteristica dominante di questi baby boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Ci sono anche cinquantenni in pace con se stessi, come Stefania, la fisioterapista di cui Giorgio si innamora, ma a prevalere è la smania di un’eterna giovinezza.

Il ritorno di un amore, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2016 per la regia di Steven R. Monroe, con Riley Voelkel, Casey Deidrick, Brandon W. Jones, Dirk Blocker e C. Thomas. Allison, professionista del marketing, è sulla buona strada per ottenere un’importante promozione mentre frequenta l’altrettanto bravo collega Bryce. Il suo ostacolo maggiore sul il lavoro, però, è rappresentato da Vanessa, che gode dei favori del capo. Allison, però, ha un piano: per ottenere la promozione non deve far altro che impressionare il capo Nathan durante l’annuale gita aziendale – che purtroppo però si terrà nei luoghi del suo primo amore infranto…

Kick – Ass 2, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Jeff Wadlow. Un film con Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloe Moretz, Nicolas Cage, John Leguizamo. Kick Ass è felice di essersi unito ad una squadra di supereroi, nonostante Hit Girl manchi all'appello. Ma un'altra squadra, capitanata dal paranoico The Mother Fucker, lo cerca per ucciderlo. Sfacciataggine pop e colori saturi per il sequel di “Kick-Ass”.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maschera di Zorro, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

L’ennesimo film con protagonista il cavaliere mascherato, che qui ha il doppio volto di Antonio Banderas e Anthony Hopkins. Nel cast, anche Catherine Zeta Jones e Stuart Wilson. Girato quasi interamente in Messico, il film è stato diretto da Martin Campbell. Antonio Banderas si è aggiudicato 1 European Film Award come miglior attore e la nomination ai Golden Globe.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L’apprendista mago, ore 21 su Sky Cinema Family

Film olandese del 2010 per la regia di Joram Lursen, con Daan Schuurmans, Chantal Janzen, Theo Maassen e Caroline de Bruijn. Ben Stikker e suo padre hanno messo in piedi un duo che si esibisce portando in scena trucchi magici e giochi di prestigio nel segno del grande illusionista Hans Smid. Non sempre però le cose vanno bene e, durante un’esibizione di Ben in coppia con l’assistente Sylvie, la ragazza scompare sul serio, generando il panico. Per giorni il mago si interroga sui suoi presunti poteri sovrannaturali mentre iniziano le ricerche.

L’immortale, ore 21 su Sky Cinema Action

Poliziesco francese del 2010 per la regia di Richard Berry, con Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini e Richard Berry. Charly ha saldato il conto con la giustizia e adesso conduce una vita regolare e serena con moglie e due bambini. I suoi sforzi per una vita regolare, però, non sono premiati. Una mattina subisce un agguato e viene trovato in fin di vita con 22 proiettili in corpo. Un poliziesco dal ritmo incalzante per una serata ad alta tensione.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Topaz, ore 21 su Sky Cinema Suspence

Film di spionaggio del 1969 per la regia di Alfred Hitchcock, con Frederick Stafford, Dany Robin, Michel Piccoli e Philippe Noiret. 1962: su incarico della CIA, l’agente Devereaux vola a Cuba per raccogliere informazioni sull’installazione di missili sovietici nell’isola. Juanita, vedova anticastrista di un eroe della Rivoluzione, gli fornisce informazioni decisive fino a che non viene scoperta e assassinata. Ora, per l’agente Devereaux è tempo di una nuova missione in Russia denominata “Topaz”, in cui sono coinvolte molte persone importanti della società francese.

The Bourne Supremacy, ore 21:05 su Premium Cinema Energy

Film di spionaggio americano del 2004 per la regia di Paul Greengrass, con Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen, Brian Cox, Julia Stiles. Jason Bourne, che ha abbandonato la sua vita da agente segreto, si vede costretto a tornare in missione per scoprire chi ha commesso un duplice omicidio facendo ricadere la colpa su di lui.

Film di avventura da vedere stasera in TV

Vita di Pi, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Ang Lee, con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard Depardieu, Adil Hussain. La storia del giovane Pi Patel, cresciuto a stretto contatto con lo zoo di famiglia. Per esigenze economiche, il padre sceglie di trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può sapere cosa lo attenderà nelle vastità oceaniche. La loro nave affonda per colpa di una tempesta, lasciando Pi con un'unica compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l'animale più temuto dello zoo paterno. Un’avventura tra sogno e realtà per un film tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel (premiato nel 2002 con il Booker Prize). Come sempre ottima la regia di Ang Lee, che approda alle tecniche 3D. “Vita di Pi” ha ottenuto 13 candidature e vinto 5 Premi Oscar.

Film biografici da vedere stasera in TV

A Private War, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film tratto dalla vera storia della giornalista di guerra Marie Colvin, rimasta uccisa nel 2012 durante un attacco missilistico in Siria. La pellicola racconta la sua vita dal 1985 fino alla sua morte, quando fu reporter per il Sunday Times. Nella sua lunga e coraggiosa carriera, la Colvin convinse Arafat a raccontarle la sua vita, Gheddafi a farsi intervistare per ben due volte, perse un occhio in Sri Lanka, vinse numerosi premi e strinse un sodalizio professionale con il fotografo Paul Conroy, che durò fino alla fine. Regia di Matthew Heineman, con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Stanley Tucci, Greg Wise e Faye Marsay.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ready Player One, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film di fantascienza del 2018 per la regia di Steven Spielberg, con Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Simon Pegg. In un futuro prossimo, un giovane emarginato di nome Wade Watts fugge dalle sue fatiche quotidiane accendendo un gioco per computer in multigiocatore chiamato Oasis. Il fondatore del gioco, sul letto di morte, lascia la sua fortuna come premio per chi la trova nascosta nel videogame. Inizia così l’avventurosa ricerca di Wade. Un altro capolavoro firmato Steven Spielberg.

