Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 10 ottobre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 10 ottobre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno continua il nuovo programma “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il nuovo cooking show di Sky che vedrà, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

X Factor 2019: Bootcamp, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nuova edizione di X Factor 2019 con la seconda puntata dedicata ai Bootcamp. Dopo Samuel e Sfera Ebbasta tocca ai giudici Mara Maionchi e Malika Ayane scegliere i migliori talenti che prenderanno poi parte agli Home Visit.

I am a killer - Nel braccio della morte, ore 21:00 Crime investigation

Nella Giornata mondiale contro la pena di morte, raccontiamo le storie di alcuni condannati a morte in attesa dell'esecuzione. Marzo 1995: Joshua e Keith uccidono Tommy in maniera brutale. Dopo 22 anni trascorsi in carcere, emergono motivazioni ancora più complesse.

Musei, ore 21:15 Sky Arte HD

I Musei Nazionali Italiani contengono capolavori di bellezza senza pari e compongono storie e linguaggi senza tempo. Stasera Fabrizio Bentivoglio ci racconta la Pinacoteca di Brera.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Man, woman, child, wild, ore 21:00 Discovery Channel

Come si sopravvive senza agi nei luoghi più angusti della terra? Ed Stafford conosce la risposta. Nelle sue nuove avventure, con lui ci saranno anche la moglie e il figlio di appena 2 anni.

Hitler: soldati bambini, ore 20:55 National Geographic

Anni '30, Germania: il partito nazista punta sui giovani, trasformandoli in soldati. Questi uomini difesero la loro ideologia fino alla fine della guerra.

Come è fatto: Supercar, ore 21:05 Discovery Science

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

Cospirazioni aliene: le ultime rivelazioni, ore 21:00 History

Per anni, molti testimoni hanno parlato di avvistamenti UFO. Ma alcuni di questi racconti non sono stati resi pubblici. Alcuni credono che qualcuno stia cercando di nascondere la verità.

Animali fuori di testa, ore 21:10 Nat Geo Wild

I misteri più angoscianti e gli eventi più strani del mondo della natura, raccontati attraverso immagini uniche. Uno strano fenomeno sta colpendo i leoni del Serengeti. In California, un'enorme creatura sta decimando i pesci. Si tratta di un calamaro gigante?

Serie TV in onda stasera

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la prima stagione di “Romanzo criminale”, la serie tv prodotta da Sky Cinema e diretta da Stefano Sollima. Due piccoli criminali, il Libano e il Freddo, si alleano per rapire un ricco barone. Con i soldi del riscatto i capi delle due gang progettano il sodalizio che conquisterà Roma: nasce la Banda.

Snowfall, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la terza stagione di “Snowfall”, la serie che segue le vicende di alcuni personaggi che si incrociano nell’estate del 1983 a Los Angeles, quando ci fu un’epidemia di crack che soppiantò il consumo di cannabis e cocaina.

Pitch, ore 21:50 Fox

Sempre su Fox, alle 21:50, rivediamo “Pitch”, la serie che racconta la vita di Ginny Baker, giovane giocatrice di baseball con un grande talento di lanciatrice, che viene ingaggiata in una squadra della Major League.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime, a partire dalle ore 21:05, rivediamo gli episodi della settima stagione di “Candice Renoir”. La serie con protagonista una madre di quattro figli che si trova a riprendere il lavoro di poliziotta dopo un’interruzione di dieci anni.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime vediamo la quarta stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Pretty little liars: The perfectionists, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda lo spin-off di “Pretty little liars”, “The Perfectionists”. La serie è basata sull'omonimo romanzo scritto da Sara Shepard. Protagonista è ancora una volta Alison DiLaurentis, bellissima ragazza bionda dal carattere manipolativo, egoista, crudele e arrogante.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

SpongeBob, ore 21:05 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e la leggenda del vampiro, ore 21:00 Boomerang

Scooby e i ragazzi si travestono da band heavy metal per risolvere il mistero dello Yowie Yahoo, una leggendaria creatura australiana che rapisce musicisti per trasformarli in vampiri.

Puppy Dog Pals, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

Guarda anche i film in onda stasera in TV