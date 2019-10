Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 10 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 10 ottobre, in TV su Sky. Thriller, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Dream House, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film diretto da Jim Sheridan, con Elias Koteas, Marton Csokas, Taylor Geare, Claire Geare, Rachel Fox e Jane Alexander. Un editore decide di trasferirsi insieme alla moglie e alle due figlie in una casa del New England, dove anni prima si è consumato un efferato omicidio. L’uomo inizia ad allarmarsi quando attorno all’edificio si verificano movimenti sospetti. Un thriller psicologico con un cast degno di nota.

The bank job – La rapina perfetta, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Roger Donaldson, con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays, James Faulkner. Terry, proprietario di una rivendita di auto d'epoca, è un ex ladro. Viene avvicinato da una vecchia conoscenza, la bella Martine, che gli propone di fare "il colpo della vita", una rapina nel cuore di Londra, nel caveau della Lloyd Bank, dove sono depositate centinaia di cassette di sicurezza. Ispirato ad una storia realmente accaduta, il film racconta di una rapina organizzata in una banca londinese nel 1971. Ben costruito, mantiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

Film commedia da vedere stasera in TV

Conta su di me, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film del 2017 diretto da Marc Rothemund, con Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Lisa Bitter. Lenny è un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi. David è, invece, un ragazzo di 15 anni con una grave malformazione cardiaca a cui resta poco tempo da vivere. L’incontro tra i due ragazzi si trasformerà in una grande amicizia. Emozionante pellicola premiata al Giffoni Film Festival, tratta da una storia vera.

Ci pensa Beaver, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia americana del 1997 per la regia di Andy Cadiff, con Christopher McDonald, Janine Turner, Cameron Finley. La famiglia di Beaver è composta dal saggio Ward, un padre comprensivo che è anche un amico. Poi c’è June, moglie e madre perfetta, e Wally, fratello maggiore, benvoluto e atletico. Theo, conosciuto da tutti con il soprannome Beaver, è un ragazzino che non riesce a tenersi lontano dai guai… Da una popolarissima serie tv americana, una commedia con protagonista un ragazzino combina guai.

Sabrina ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Billy Wilder, con William Holden, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn. Nella bella residenza estiva della famiglia Larrabee, vivono anche vari domestici, fra cui l'autista Thomas Fairchild e sua figlia Sabrina. Sabrina è da sempre innamorata del più giovane rampollo dei Larrabee, David, un donnaiolo impenitente con già tre matrimoni falliti alle spalle. Commedia sofisticata ed arguta entrata nella storia del cinema.

Ladri di cadaveri – Burke & Hare, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di John Landis. Un film con Simon Pegg, Andy Serkis, Isla Fisher, Jessica Hynes, Tom Wilkinson, Ronnie Corbett. Nella Scozia dell’Ottocento due ladri di tombe trovano un lavoro lucrativo quando cominciano a fornire di cadaveri una scuola medica di Edimburgo. Una vivace commedia, incrocio tra storia e leggenda, tra il grottesco e il geniale.

Momenti di trascurabile felicità, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 per la regia di Daniele Luchetti, con Pierfrancesco Diliberto, Renato Carpentieri, Thony, Francesco Giammarco, Angelica Alleruzzo. A Paolo viene concesso, dopo la sua morte, di tornare a casa per un’ora e 32 minuti di bilanci. Avrà tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità? Daniele Luchetti dirige Pif in una commedia surreale.

Caruso, zero in condotta, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film diretto e interpretato da Francesco Nuti, con Remo Remotti, Cecilia Dazzi, Giulia Serafini, Massimo Salvianti, Lorenzo De Angelis. Lorenzo Caruso, vedovo da tredici anni, ha una figlia, Giulia, che ha allevato da solo sin dalla più tenera età. Un giorno i carabinieri lo chiamano: Giulia fa parte di una baby gang. Per Caruso iniziano le preoccupazioni e i problemi padre – figlia. Una commedia italiana firmata Francesco Nuti.

Una pallottola spuntata 33 1/3, ore 21:00 Comedy Central

Film del 1994 diretto da Peter Segal, è l'ultimo capitolo della serie iniziata nel 1988 e che vede protagonista Leslie Nielsen. Frank Drebin torna in azione dopo il ritiro dalla Polizia di Los Angeles. Questa volta deve sconfiggere Rocco Dillon che in carcere sta tramando per un attentato terroristico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Great Raid - Un pugno di eroi, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da John Dahl, con Benjamin Bratt, James Franco, Robert Mammone, Max Martini, James Carpinello. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale cinquecento soldati americani vengono fatti prigionieri in un campo. Dopo tre anni, un gruppo di loro inizierà una missione per la liberazione e per far ritorno a casa, dove non si hanno più notizie e si sono perse ormai tutte le speranze. Su Sky Cinema Collection nella programmazione dedicata ai migliori film di guerra.

Lucy, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Luc Besson, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Amr Waked, Choi Min-sik, Pilou Asbæk, Analeigh Tipton. Lucy è una studentessa che vive a Taiwan e si ritrova costretta a consegnare una valigetta dal contenuto misterioso a un criminale coreano, Mr. Jang. La ragazza viene sequestrata e, per colpa di una sostanza chimica, nel suo corpo si sviluppano progressivamente una capacità di conoscenza e di potere inimmaginabili. Un puzzle narrativo e visivo che richiede attenzione, con un’action woman protagonista.

The Divergent Series: Insurgent, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts, Kate Winslet, Octavia Spencer. “The Divergent Series: Insurgent” inizia pochi giorni dopo la grande ribellione, quando alcuni Intrepidi, tra cui Tris, Quattro, Peter e Caleb, si rifugiano in un villaggio di Pacifici. Lì emergono le prime tensioni nel gruppo e diventa chiaro che non tutti hanno la stessa idea. Secondo capitolo della trilogia dei romanzi di Veronica Roth.

All thing to all men, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di George Isaac. Un film con Toby Stephens, Rufus Sewell, Mark Badham, Gabriel Byrne, Gil Darnell, James Frain. Un ladro è coinvolto in un gioco mortale del gatto e del topo tra un poliziotto anticonformista e un boss della malavita di Londra. Un film poliziesco che vi terrà col fiato sospeso.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Replicas, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di Jeffrey Nachmanoff, con Alice Eve, Keanu Reeves, Emjay Anthony, Emily Alyn Lind, Thomas Middleditch. Dopo la morte dei suoi familiari in un tragico incidente stradale, uno scienziato matura l’ossessione di riportarli in vita. Un thriller fantascientifico che vi lascerà col fiato sospeso.

Film drammatici da vedere stasera in TV

28 giorni, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Betty Thomas. Un film con Steve Buscemi, Diane Ladd, Sandra Bullock, Elizabeth Perkins, Dominic West, Viggo Mortensen. Gwen esagera con l’alcol e la droga e si trova costretta a una terapia di 28 giorni di disintossicazione. Cerca di sfuggirvi, ma poi si affeziona alla clinica. Quando uscirà cambierà vita, lasciando anche il suo ragazzo. Un film che affronta il tema delle dipendenze con leggerezza.

Land shark – Rischio a Wall Street, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Austin Chick. Un film con Josh Hartnett, Naomie Harris, Rip Torn, Adam Scott. Due fratelli lottano per tenere a galla la loro azienda a Wall Street appena un mese prima degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Un bel film con Josh Hartnett.

Film biografici da vedere stasera in TV

The front runner – Il vizio del potere, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Su Sky Cinema Due arriva “The front runner – Il vizio del potere”, il film di Jason Reitman, con Hugh Jackman che veste i panni del senatore americano Gary Hart. Questo senatore, favorito dai sondaggi nella corsa alla presidenza, si vedrà sprofondare in un baratro del giudizio e additare da tutti in seguito a un articolo sulla sua relazione extraconiugale. Un cambiamento repentino del consenso, un brusco mutare che lo travolge sia pubblicamente sia privatamente. Un film che fa riflettere sul ruolo della stampa e dell’opinione pubblica negli ultimi decenni.

