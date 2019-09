Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 23 settembre

Programmi tv in onda stasera

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno vediamo “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il nuovo cooking show di Sky che vedrà, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

Hell’s Kitchen USA, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 su Sky Uno “Hell’s Kitchen USA”, una squadra di otto partecipanti delle scorse edizioni affronta otto nuovi concorrenti. Chi diventerà Executive Chef del ristorante di Gordon Ramsay a Las Vegas? Gli aspiranti chef oggi devono preparare cinque piatti “comuni”.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21:05 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Sei in un Paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte HD

Condotto da Dario Vergassola e dall'attrice Veronica Gentili, continua il viaggio di Sky Arte HD e Autostrade per l'Italia tra le location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese. In questa nuova stagione andremo alla scoperta dei siti italiani patrimonio dell'UNESCO.

Gli eroi del ghiaccio, ore 20:55 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 20:55 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Battistology, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista ci illustra il rapporto tra italiani e il regalo. Soprattutto, come si è evoluto in questi ultimi anni. Maurizio va in giro per l'Italia per verificare se all'uomo si fanno ancora regali inutili e se il marito non conta ancora nulla in famiglia.

La grossa grassa verità, ore 21.00 lei

Torna su lei “La grossa grassa verità”, in cui J. D. Roth riunisce sei ex protagonisti del reality “The Biggest Loser” che nel corso del tempo hanno riguadagnato peso. E dimostra che, se davvero lo vogliono, possono ancora dimagrire.

Mega navi da crociera, ore 20:55 Discovery channel

Mega navi da crociera torna con la seconda stagione per accompagnarci in alcuni dei luoghi più belli del mondo a bordo delle navi da crociera più incredibili e maestose che si siano mai viste. A pochi mesi dall'inizio della sua attività, la Viking Sea salpa da Londra in Scozia e poi in Norvegia. Tuttavia, per arrivare a destinazione l'equipaggio deve affrontare numerose sfide.

Mega strutture: ingegneria da urlo!, ore 20:55 National Geographic

La fabbrica di auto più grande al mondo - La struttura in cui vengono prodotte le Volkswagen è la fabbrica di auto più grande del mondo. Come è stata realizzata questa imponente struttura?

Smash Lab, ore 21:05 Discovery Science

Il team di Smash Lab è alle prese con i rimorchi fuori controllo e collauda alcuni modi per fermarli, usando dei razzi.

Storia segreta della Casa Bianca, ore 21:00 History

È l'edificio più importante del mondo: è la Casa Bianca. Grazie a immagini inedite, scopriamo i misteri dell'imponente struttura.

Wild Christmas, ore 21:00 Nat Geo Wild

Dopo la brutale uccisione di uno dei loro, il branco di Makulu cerca un nuovo leader che li conduca alla salvezza. Un altro branco viene esiliato ai confini del regno.

Serie TV in onda stasera

8 giorni alla fine, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic arriva “8 giorni alla fine”, una nuova produzione originale Sky. Un gigantesco meteorite sta per schiantarsi sulla Terra alla velocità di 30.000 km/h. Gli Stati Uniti provano a deviare la traiettoria della minaccia con un missile nucleare, ma la missione fallisce.

Romolo+Giuly - La guerra mondiale - 1^ TV, ore 21.00 Fox

Dalle 21.00, su Fox vediamo i nuovi episodi della seconda stagione di “Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana”, la serie che mette a confronto Roma nord vs Roma sud. L'antica guerra tra le famiglie più potenti di Roma, i Copulati e i Montacchi, si riaccende improvvisamente.

Grand Hotel - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life va in onda “Grand Hotel”, adattamento statunitense dell’omonima telenovela spagnola. Prodotta da Eva Longoria e ideata da Brian Tanen la serie racconta la vita professionale e personale dei lavoratori di un hotel a conduzione familiare a Miami.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Blindspot, ore 21:12 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:12, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Murder in the first, ore 22:03 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima stagione di “Murder in the first”, la serie tv con protagonisti i detective del San Francisco Police Department Terry English e Hildy Mulligan. Terry è un detective della sezione omicidi che affronta il suo lavoro con passione e dedizione, Hildy è una madre single con un carattere forte e risoluto.

God friended me, ore 21:13 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Izombie - 1^ TV, ore 21:14 Premium Action

Alle 21:14 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo anche la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione della comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:55 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

44 gatti, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:10 Nick jr

Alle 21:10 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il lupo mannaro, ore 21:00 Boomerang

È il più incredibile dei misteri per Scooby-Doo e un'esperienza da far rizzare i capelli per Shaggy, quando il Conte Dracula catapulta i due dritti dritti in Transilvania

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

