Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 23 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Momenti di trascurabile felicità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 per la regia di Daniele Luchetti, con Pierfrancesco Diliberto, Renato Carpentieri, Thony, Francesco Giammarco e Angelica Alleruzzo. A Paolo viene concesso, dopo la sua morte, di tornare a casa per un’ora e 32 minuti di bilanci. Avrà tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità?

The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film del 2008 per la regia di Robert Allan Ackermann, con Brittany Murphy, Toshiyuki Nishida, Tammy Blanchard e Sohee Park. Abby è una studentessa americana fuori corso che arriva a Tokyo per stare accanto al suo fidanzato, il quale prontamente parte alla volta di Osaka. Lei però non lo segue, nella speranza che il ragazzo si ravveda e ritorni di sua volontà. Intanto è costretta a scontrarsi con qualche lavoretto di fortuna e il suo pessimo giapponese.

Mamma, ho perso l’aereo, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Chris Columbus con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Due famiglie decidono di andare in vacanza in Francia. La madre di Kevin però ha rinchiuso il bambino in soffitta, in castigo. Così nella fretta Kevin viene dimenticato a casa. Trascorrerà le feste di Natale cercando di allontanare due ladri alquanto maldestri. Classico film natalizio per ragazzi.

Il maggiore Payne, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia del 1995 diretta da Nick Castle, con Damon Wayans, Ross Bickell, Scott Bigelow, Joda Blare-Hershman e Orlando Brown. Benson Winifred Payne è un veterano di guerra che, una volta in pensione, viene chiamato in un’accademia militare per addestrare giovani reclute. I ragazzi non amano i suoi modi rigidi, ma alcune incomprensioni impareranno ad apprezzarlo e a rispettarlo.

Ave, Cesare!, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Tra i migliori film di George Clooney rientra anche questa stramba commedia dei fratelli Coen che racconta con curiosità e con affetto la Hollywood degli anni '50. Eddie Mannix, interpretato dal sempre più lanciato Josh Brolin, si occupa di risolvere i problemi legati alle star del cinema dentro e fuori dal set. Non solo dovrà evitare uno scandalo legato alla gravidanza di una popolare stella del "cinema acquatico" (Scarlett Johansson), ma dovrà anche risolvere il mistero della scomparsa di Baird Whitlock, protagonista di un film peplum.

Figli delle stelle, ore 21:10 su Premium Cinema

Nel pieno stile della commedia italiana, un film del 2010 diretto da Lucio Pellegrini, con Fabrizio Bentivoglio, Claudia Pandolfi, Edoardo Gabbriellini, Giorgio Tirabassi e Paolo Sassanelli. Un precario “cronico”, un giovane portuale di Marghera, un ricercatore universitario un po' stagionato, un’insicura giornalista tv ed un uomo appena uscito di galera, delusi dalla loro vita, decidono di passare all’azione e rapire un ministro. La convivenza tra gli improbabili rapitori e l’incredulo politico condurrà ad un’esilarante e surreale fuga tra le splendide montagne della Valle d'Aosta.

Pure Country: una canzone nel cuore, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Su Premium Cinema Emotion, va in onda “Pure country - Una canzone nel cuore”, per la regia di Damon Santostefano con Kaitlyn Bausch, Cozi Zuehlsdorff, Laura Bell Bundy, Ronny Cox, Amanda Detmer, Willie Nelson, Shawn Michaels, Matthew Barnes. Ada e Piper Spencer sono due sorelle dotate di talento e determinazione. Il loro sogno è quello di esibirsi cantando sui palcoscenici di Nashville. Non sanno che da giovane, il padre aveva il desiderio di sfondare nella musica prima di conoscere la loro madre, arruolarsi nei marines e perdere la vita in Iraq. La scoperta casuale di una lettera fa capire alle ragazze chi fosse realmente il loro genitore. Terzo film della serie “Pure country”, una commedia gradevole per una serata di relax.

Film d’azione da vedere stasera in TV

A testa alta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Kevin Bray. Un film con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck. Chris Vaughn è un soldato delle Forze Speciali statunitensi a riposo. Tornando a casa, scopre che le cose sono cambiate: il quartiere è un crocevia di crimini, droga e violenza. Maggiore artefice di questa situazione è Jay Hamilton, vecchio rivale di Chris, che ha trasformato la sua industria di legname in un covo di banditi. Chris diventa sceriffo della città grazie all'appoggio di Ray Templeton, suo vecchio amico, e inizia una crociata per porre fine ai loschi traffici di Hamilton. Un action film gradevole, con il re del wrestling “The Rock”.

Ocean’s 8, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rihanna. Dopo cinque anni in prigione, Debbie Ocean ha messo a punto il piano più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari. Per farlo, però, deve mettere in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle notti di gala più importanti di New York. Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean's.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Allarme rosso, ore 21 su Sky Cinema Action

Diretto da Tony Scott con Gene Hackman, Denzel Washington, Matt Craven, George Dzundza, Viggo Mortensen. L’ultranazionalista generale Radchenko, leader di un gruppo di militari ostili alla svolta democratica intrapresa in Russia dopo il crollo del regime comunista, occupa una base missilistica con l'intenzione di ricattare il governo, minacciando, al tempo stesso, azioni di rappresaglia se l'Occidente oserà interferire nei suoi piani. La Casa Bianca si risolve ad affidare al veterano Ramsey, comandante del sottomarino atomico Alabama, il compito di effettuare, in caso di estrema necessità, un attacco preventivo contro i ribelli. Film di tensione, mantenuta sempre alta con uno straordinario cast e una colonna sonora eccellente.

Film western da vedere stasera in TV

The Hi-Lo Country, ore 21 su Sky Cinema Drama

Un film di Stephen Frears, con Patricia Arquette, Penelope Cruz, Woody Harrelson, Billy Crudup, Cole Hauser. Un western in cui compaiono le prime Coca-Cola e le prime auto, due rudi bovari si contendono l'amore di una giovane donna, già sposa del guardaspalle di un capitalista sprezzante e superbo. Melodramma western di Stephen Frears.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cold War, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Diretto da Paweł Pawlikowski, con Joanna Kulig e Tomasz Kot come protagonisti. Zula e Wiktor sono innamorati, lei giovane membro della compagnia di danze e canti popolari e lui direttore del coro. Tra i due scoppia una passione crescente che sfocia in un amore vero e puro ma durante un’esibizione nella Berlino orientale Wiktor sconfina e Zula non avrà il coraggio di seguirlo. Negli anni a venire si incontreranno in più occasioni: il loro amore latente si riaccenderà costantemente, tormentandoli attraverso le braci ardenti che mai si raffredderanno, nonostante le atmosfere belliche che piombano come cappe pesantissime su anime e cuori. “Cold war”, pellicola premiata a Cannes e candidata a tre Premi Oscar, è il racconto di una storia d’amore travagliata, sofferta e vissuta in maniera tormentata dai due protagonisti.

Monster, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 2003 per la regia di Patty Jenkins, con Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern. Aileen Wuornos, che si mantiene prostituendosi, commette il suo primo omicidio per legittima difesa. La vittima è un cliente che l’ha massacrata di botte e ha tentato di stuprarla. La violenza subita scatena in lei una reazione a catena che la spinge a commettere nuovi omicidi. L’unica speranza è Selby, amore della sua vita.

I girasoli, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film drammatico del 1969 per la regia di Vittorio De Sica con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Ludmila Savel’eva e Glauco Onorato. Giovanna parte alla ricerca del marito disperso in Russia durante la guerra. Lo ritrova, ma è sposato. Un film dal ritmo incalzante da vedere assolutamente, con una magistrale interpretazione della Loren.

Film thriller da vedere stasera in TV

Inception, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Thriller americano del 2010 per la regia di Christopher Nolan con Joseph Gordon-Levitt, Leonardo diCaprio ed Ellen Page. Dorn è uno dei migliori ladri in circolazione e vuole mettere a segno un colpo molto particolare: la sua è infatti un’arte che estrae segreti rilevanti nel corso del sonno dei bersagli, ovvero il momento in cui la mente è più vulnerabile. Un colossal nel suo genere e un film che riuscirà a sbalordirvi.

Buried – Sepolto, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film del 2010 per la regia di Rodrigo Cortés, con Ryan Reynolds, Robert Paterson, José Garcìa Pérez e Stephen Tobolowsky. Paul Conroy è un mercenario americano che da tempo lavora come camionista in Iraq. Dopo aver subito un rapido e improvviso attacco a bordo del suo convoglio, l’uomo perde i sensi e quando si risveglia si trova sepolto vivo all’interno di una bara. Gli unici strumenti che ha per sopravvivere sono una torcia e un telefono cellulare… in una terrificante lotta contro il tempo.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV