Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 28 agosto

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna - Estate, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, vediamo il meglio dell’ultima edizione di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Manson - Sangue del mio sangue, ore 21:05 Crime investigation

Nel 1969, la setta di Manson compiva il massacro di Cielo Drive. 50 anni dopo Jason, nipote di Manson, si mette sulle tracce del nonno per fare i conti col passato.

Elvis - Il re è vivo, ore 21:15 Sky Arte HD

Entriamo nell'universo della più grande leggenda che il rock abbia mai conosciuto: Elvis Presley. Dall'infanzia umile vicino al Mississippi alle platee dorate del Re del rock, ha segnato la storia della musica americana al punto da essere visto come un supereroe. Intervengono, tra gli altri, George W. Bush, Stefano Gabbana e James Blunt.

Comedy Central Tour 2019 - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Gabriele Cirilli, Paolo Migone, Gene Gnocchi sono solo alcuni dei comici che si alterneranno durante lo show condotto dall’irresistibile duo comico formato da Gigi e Ross affiancati da Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra).

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, mentre il dr. Christian visita una donna in pericolo di vita a causa dell'obesità, la dr. Pixie si occupa di una donna le cui gambe non reggono i suoi 200 Kg di peso.

I guardiani delle paludi, ore 21:00 Discovery Channel

Dusty guida la squadra in una fabbrica di missili abbandonati vicino un luogo infestato dai serpenti. Potrebbe trattarsi dei pitoni delle Everglades.

Gordon Ramsay: fuori menù, ore 20:55 National Geographic

Gordon Ramsay arriva negli angoli più remoti dell'Isola del Sud in Nuova Zelanda. Durante la sua avventura, lo chef scopre i segreti della cucina maori.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per le sfide di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Le città nascoste: Il Cairo, ore 21:00 History

Le moderne tecnologie permettono di svelare tutti i segreti del Cairo e dell'antico Egitto. Lo storico Michael Scott spiega come sono state costruite le piramidi.

Destination Wild: Grand Tour, ore 21:00 Nat Geo wild

La Penisola Olimpica è ricca di splendide coste, rigogliose foreste e alte vette. Le specie che vi abitano si sono adattate all'ambiente a volte estremo.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. I membri dello staff della Royal Princess gareggiano per ottenere il titolo di impiegato del mese. Intanto, un ingegnere affronta un difficile compito.

Serie TV in onda stasera

The night manager, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, rivediamo la spy story interpretata da Tom Hiddleston, Hugh Laurie e Olivia Colman, premiati come migliori attori ai Golden Globe 2017. La serie segue le vicende dell’ex militare Jonathan Pine, ora direttore del turno di notte in un grande hotel del Cairo. Qui incontra una donna che gli dà informazioni su un vasto giro criminale.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Claws, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, rivediamo la prima stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

The last ship, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo invece “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Single parents, ore 21:40 Fox Comedy

Alle 21:40 rivediamo invece la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation e 21:00 Fox

Alle ore 20:55 su Fox Animation e alle 21:00 su Fox, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 20:55 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom e Jerry: Operazione spionaggio, ore 21:00 Boomerang

Tom e Jerry si imbattono nelle piccole spie Jonny Quest e Hadji e nel loro cane Bandit. I tre sono alle prese con il dottor Zin, che ha mandato in missione il suo malefico esercito di gatti.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

Guarda anche i film in onda stasera in TV