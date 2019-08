Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 28 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Una settimana da Dio, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2003 diretto da Tom Shadyac, con Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman, Philip Baker Hall e Catherine Bell. Bruce Nolan è un popolare reporter televisivo di Buffalo, con una bella storia d'amore con la fidanzata. Eppure l’uomo si sente infelice. Al termine di una brutta giornata, sfoga la sua frustrazione contro Dio, che decide di rispondere alle sue accuse sfidandolo: gli concederà per una settimana i poteri divini per fargli capire cosa vuol dire vestire i panni dell’Onnipotente.

Sai che c’è di nuovo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2000 diretto da John Schlesinger, con Madonna, Rupert Everett, Illeana Douglas, Benjamin Bratt, Malcom Stupmf e Michael Vartan. Una giovane donna etero e un ragazzo gay sono amici per la pelle, ma durante una serata all’insegna dell’alcol e dell’autocompassione finiscono a letto insieme. La ragazza resta incinta e l’uomo rivendica i suoi diritti di padre, scoprendo poi di non essere stato lui a concepire il bambino. Una pellicola che affronta con toni leggeri il tema della paternità, anche quando non si è genitori biologici.

Hotel Gagarin, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2018 diretta da Simone Spada, con Claudio Amendola, Luca Argentero e Giuseppe Battiston. Cinque italiani, spiantati e in cerca di un’occasione, vengono mandati a girare un film in Armenia. Quando arrivano però scoppia una guerra e il produttore scompare insieme ai soldi. Abbandonati all’Hotel Gagarin, immerso nel nulla, trovano un modo per inventarsi un’occasione di felicità. Un film stralunato ed esilarante, adatto a tutta la famiglia.

Conta su di me, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia del 2017 diretto da Marc Rothemund, con Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss e Lisa Bitter. Lenny è un un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi. David è, invece, un ragazzo di 15 anni con una grave malformazione cardiaca a cui resta poco tempo da vivere. L’incontro tra i due ragazzi si trasformerà in una grande amicizia.

Tutta la vita davanti, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Pellicola diretta da Paolo Virzì, con Massimo Ghini, Sabrina Ferilli, Isabella Ragonese, Valerio Mastandrea e Micaela Ramazzotti. Ispirato al libro “Il mondo deve sapere” di Michela Murgia, il film racconta il precariato attraverso il mondo dei call center. Una grottesca commedia, tra le migliori prove di Virzì, vincitrice di due Nastri d’argento, due Globo d’Oro e quattro Ciak d’Oro.

Fuga di cervelli, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana diretta da Paolo Ruffini, con Luca Peracino, Paolo Ruffini, Guglielmo Scilla, Frank Matano e Andrea Pisano. Emilio è innamorato di Nadia sin da quando era bambino, ma non ha mai trovato il coraggio per confessarglielo. Nadia parte per studiare a Oxford e lui rischia di perderla per sempre, ma decide di seguirla insieme ai suoi insoliti amici. Insieme, il gruppo affronterà una serie di avventure demenziali e molto divertenti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La forma dell’acqua, ore 21:15 Sky Cinema Due

Quattro premi Oscar e il Leone d’Oro di Venezia per “La forma dell’acqua”, diretto da Guillermo del Toro del 2017, con la partecipazione straordinaria di Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones e Michael Stuhlberg. Nel 1963, l’America segnata dalla guerra fredda vede l’incontro tra Elisa, operatrice in un ufficio di ricerca segreto, e un esperimento segreto, una creatura misteriosa di cui si innamorerà perdutamente. Un film immenso, tratto al raffinato genio di Del Toro, reinterpretazione noir della favola della Bella e la Bestia.

La vita possibile, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016 diretto da Ivano De Matteo, con Margherita Buy, Valeria Golino, Andrea Pittorino, Caterina Shulha e Bruno Todeschini. Anna lascia la sua abitazione romana insieme al figlio tredicenne Valerio per sfuggire a un marito violento. La donna si rifugia a Torino nel microscopico appartamento di Carla, un’attrice teatrale squattrinata ma ricca di entusiasmo e generosità. Nella nuova città Anna cerca lavoro e una vita sicura per sé e per suo figlio, ma Valerio patisce la lontananza dal padre e dagli amici romani e cerca di alleviare la propria solitudine accompagnandosi a due personaggi bizzarri: una prostituta dell'Est che potrebbe essere sua sorella maggiore e un ristoratore francese ex calciatore e, pare, ex carcerato.

Woman in gold, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2015 diretto da Simon Curtis, con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes, Tatiana Maslany e Max Irons. La pellicola racconta la vera storia di Maria Altmann e della sua lotta per ottenere dallo stato austriaco il quadro di Klimt che decenni prima i nazisti sequestrarono alla sua famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bad Boys, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un action movie dal regista di “Transformers”, Michael Bay. Pistola in pugno e distintivo sul petto per Will Smith e Martin Lawrence. Due poliziotti di Miami braccano una banda di narcotrafficanti di eroina. L’unica che può individuarli è una prostituta, ma la ragazza viene rapita.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Peter Pan, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico diretto da P.J. Hogan, con Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Rachel Hurd-Wood, Olivia Williams, Lynn Redgrave. Nuova versione cinematografica dell’eroe di James M. Barrie, diretta da P. J. Hogan. Molto fedele al romanzo, compresa l’attrazione tra Peter Pan e Wendy, è un film che restituisce l’umanità che la Disney aveva tolto al personaggio.

Film gialli da vedere stasera in TV

Assassinio sull’Orient Express, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp in una storia tratta da uno dei bestseller di Agatha Christie. Il detective Poirot, infatti, si ritrova ad indagare su un omicidio avvenuto su un treno. “Assassinio sull’Orient Express” è il film ideale per chi ama i thriller e i gialli, per una serata da trascorrere all’insegna del mistero insieme a Sky.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Avengers: Infinity War, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Uno dei migliori film della serie Marvel, stasera in onda alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Nel cast Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo.

Guardians - Il risveglio dei guardiani, ore 21:15 Premium Cinema

Film d fantascienza del 2017 diretto da Sarik Andreasyan, con Alina Lanina, Valeriya Shkirando, Anton Pampushnyy e Sanjar Madi. La Russia è minacciata da forze soprannaturali nel corso della Guerra Fredda. L'organizzazione segreta Patriot comincia a sperimentare alterazioni del DNA di alcuni supereroi con l’obiettivo di proteggere la patria. L’identità di queste persone speciali è rimasta per anni segreta, ma di fronte alla possibilità di un conflitto devastante per la popolazione sovietica, i loro nomi vengono rivelati pubblicamente.

Film horror da vedere stasera in TV

Annabelle 2: Creation, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film horror diretto da David F. Sandberg, con Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lulu Wilson, Talitha Bateman e Anthony LaPaglia. Samuel Mullins è un abile costruttore di bambole e vive in letizia con la moglie Esther e la figlioletta Bee. Ha appena finito di creare un nuovo modello di bambola quando, di ritorno dalla Messa, Bee è vittima di un tragico incidente stradale. Dodici anni dopo, i Mullins aprono la loro grande casa a suor Charlotte e a un gruppo di giovani ragazze e bambine orfane. Seguito di “Annabelle”, spin-off di “L'evocazione - The conjuring”, il film riporta al centro dell'attenzione la malefica bambola già protagonista del primo film.

