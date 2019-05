Hotel Gagarin, una commedia divertente e poetica sul cinema

Un gruppo di persone viene inviato in Armenia a girare un film. Abbandonati da tutti, partiranno alla ricerca di un'occasione di riscatto. Hotel Gagarin ti da appuntamento venerdì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova in una commedia divertente e poetica sul cinema. Cinque italiani squattrinati e in cerca di successo vengono convinti da un produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all'hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato soltanto da neve, scoppia una guerra e il produttore scompare con il compenso. I loro sogni vengono infranti, ma troveranno il modo di trasformare questa esperienza spiacevole in un episodio indimenticabile, che farà ritrovare loro la spensieratezza.

Una storia di rinascita, di speranza, di fallimenti e nuovi inizi. Dopo oltre vent'anni, Simone Spada ha scritto e diretto il suo primo lungometraggio, una tragicomica avventura metacinematografica.

Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D'Amico interpretano i cinque sventurati che vengono inviati in Armenia dal sedicente truffatore, dal volto di Tommaso Ragno, ciascuno improvvisandosi ciò che non è. Spada delinea il ritratto di questi personaggi precari nella vita e nell'anima a cui il cinema offre un destino diverso in un racconto corale trainato da un frizzante humour di gruppo.