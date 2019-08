Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 22 agosto

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

X Factor - Il sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

In attesa di vedere la nuova edizione di X Factor, va in onda su Sky Uno una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky. Nella puntata di stasera, il meglio delle audizioni 2017.

Menendez - Una strage di famiglia, ore 20:10 Crime investigation

Nel 1993, l'America viene sconvolta da un efferato delitto: Erik e Joseph Menendez, 2 fratelli di una benestante famiglia di Beverly Hills, vengono accusati dell'omicidio dei genitori. Regia di F. Baley.

Artisti contro, ore 21:15 Sky Arte HD

Certe rivoluzioni nella storia dell'arte derivano dalla competizione tra artisti geniali. Dal Rinascimento all'arte moderna, scopriamo le rivalità tra i protagonisti della pittura, come quella tra Van Gogh e Paul Gauguin.

Missione restauro: Gipponi edition, ore 21:00 Blaze

Rick Dale ha gli occhi puntati su un pick-up del 1956, dimenticato da un po'. Per riportare in vita questo classico americano, il team ha a disposizione 30 giorni di tempo e un budget limitato.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete. Oggi, le storie opposte di Julie, la cui passione per i cibi zeppi di grassi e di zuccheri l'hanno fatta aumentare di peso a dismisura, e quella di Zoe, magra al punto da essere filiforme.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

1917: la grande rivoluzione, ore 20:55 National Geographic

Tra il febbraio e l'ottobre del 1917, l'impero russo crolla dopo una sanguinosa rivoluzione. Nove mesi incerti e agitati, precedenti al colpo di stato che cambiò profondamente le sorti dell'intero equilibrio mondiale.

America: vero o falso?, ore 21:05 Discovery Science

Continua su Discovery Science la nuova serie che ci aiuta a far luce in modo divertente sui fatti e le tradizioni più controverse della cultura americana.

Enigmi alieni - Buchi neri sulla terra?, ore 21:00 History

Nei nostri oceani, si aggirano creature che sfidano qualsiasi spiegazione scientifica, come ad esempio animali che riescono a rigenerare il loro intero cervello.

Il trono dei leoni, ore 21:00 Nat Geo Wild

Seguiamo la vita di un leone, dalla nascita fino alla crescita: la creatura si trasforma presto in un maschio che domina e protegge il suo territorio nella savana africana.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Italia, alla scoperta di tutto ciò che questo straordinario Paese ha da offrire. Oggi è a Orbetello.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo in replica la stagione finale de “Il Trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Snowfall, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo “Snowfall”, la serie che segue le vicende di alcuni personaggi che si incrociano nell’estate del 1983 a Los Angeles, quando ci fu un’epidemia di crack che soppiantò il consumo di cannabis e cocaina.

Pitch, ore 21:50 Fox

Sempre su Fox, alle 21:50, rivediamo “Pitch”, la serie che racconta la vita di Ginny Baker, giovane giocatrice di baseball con un grande talento di lanciatrice, che viene ingaggiata in una squadra della Major League.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

The Intern - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 va in onda la quarta stagione di “The Intern”, la serie tv francese creata da Laurent Burtin e Isabel Sebastian. Dopo un errore giudiziario che l'ha portata dietro le sbarre, Constance Meyer ha deciso di cambiare vita. A 50 anni, era contadina e sindaco del suo paese ed ora è una studentessa presso l'École nationale de la magistrature.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium rivediamo la seconda stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

American woman, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo “American woman”, la serie tv ambientata negli anni ‘70 e ispirata all'infanzia dell'attrice Kyle Richard, star dei reality. Nel cast, Alicia Silverstone e Mena Suvari.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

The cool kids, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 20:55 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry e il mago di Oz, ore 21:00 Boomerang

Tom e Jerry vengono risucchiati da un ciclone e finiranno nel paese di Oz. Dovranno aiutare Doroty e i suoi tre amici contro la strega dell'Ovest.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

Guarda anche i film in onda stasera in TV