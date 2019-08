Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 22 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Jurassic World – Il regno distrutto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue. Con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum, Rafe Spall e la regia di J.A. Bayona.

Upgrade, ore 21: 15 su Sky Cinema Uno +24

Film australiano del 2018 per la regia di Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson e Christopher Kirby. Grey è un tecnofobo che vive in un futuro distopico in cui i computer controllano quasi tutto. Un giorno rimane paralizzato durante una rapina in cui perde la vita sua moglie: quando un tecnologo miliardario gli offre la possibilità di sottoporsi a una cura per guarire dalla paralisi, Gray Accetta e si ritrova alle prese con Stem, microchip che gli viene impiantato nella testa. Insieme, Grey e Stem macchinano una vendetta come mai prima.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il silenzio degli innocenti, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

“Il silenzio degli innocenti” è un film diretto da Jonathan Demme con Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn. L'Fbi non riesce a catturare uno psicopatico, chiamato Buffalo Bill, che uccide giovani donne e poi le scuoia. Viene incaricata dell'indagine la giovane Clarice, tormentata, coraggiosa e geniale. La ragazza fa riferimento a un altro pazzo assassino, lo psichiatra Hannibal Lecter, detenuto in una situazione di massima sicurezza, letterale divoratore delle sue vittime. Un film che mantiene la tensione dal primo all’ultimo frame con scene entrate nella storia del cinema.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Stardust, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Matthew Vaughn, film del 2007 con Claire Danes, Ian McKellen, Bimbo Hart, Alastair MacIntosh, David Kelly. Da qualche parte nell'Inghilterra vittoriana c'è un muro di mattoni che separa il villaggio reale di Wall da Stormhold, una città fantastica governata da un re malvagio e abitata da streghe e creature magiche. Al di qua del muro vive Tristan, un giovane garzone che sogna l'avventura e il grande amore. Il ragazzo decide di attraversare il muro per donare una stella alla ritrosa Victoria. La stella, Yvaine, è una fanciulla luminosa precipitata dal cielo alla morte del sovrano. Il suo cuore immacolato è bramato da Lamia, una strega crudele che vorrebbe strapparlo e divorarlo per riconquistare la giovinezza. Sul petto di Yvaine batte il rubino che permetterebbe ai sette principi, rivali e litigiosi, di regnare su Stormhold. Braccata dai desideri dei malvagi, spetterà a Tristan proteggere lo splendore di Yvaine. La favola che tutti vorrebbero leggere e anche vedere, visti i grandiosi effetti speciali.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Stealth – Arma suprema, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione con tanta avventura, diretto da Rob Cohen con Jamie Foxx, Josh Lucas, Jessica Biel, Sam Shepard, Joe Morton e Richard Roxburgh. Un jet da combattimento pilotato da un computer diventa un problema quando l'intelligenza artificiale assumerà controllo autonomo. Tre tenenti della marina dovranno impedire che l'aereo si schianti contro un centro urbano. Un film d’azione da non perdere per una serata ricca di adrenalina.

Film spionaggio da vedere stasera in TV

Topaz, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film di spionaggio del 1969 per la regia di Alfred Hitchcock, con Frederick Stafford, Dany Robin, Michel Piccoli e Philippe Noiret. 1962: su incarico della CIA, l’agente Devereaux vola a Cuba per raccogliere informazioni sull’installazione di missili sovietici nell’isola. Juanita, vedova anticastrista di un eroe della Rivoluzione, gli fornisce informazioni decisive fino a che non viene scoperta e assassinata. Ora, per l’agente Devereaux è tempo di una nuova missione in Russia denominata “Topaz”, in cui sono coinvolte molte persone importanti della società francese.

Film commedia da vedere stasera in TV

Lezioni di cioccolato 2, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Alessio Maria Federici. Un film con Luca Argentero, Hassani Shapi, Nabiha Akkari, Angela Finocchiaro, Vincenzo Salemme. Mattia, lo sciupafemmine incallito folgorato dalla scuola di cioccolato, non sta più con Cecilia nè è riuscito a sfondare nell'industria dolciaria, bensì continua a lavorare controvoglia nell'edilizia. Di contro quello che era diventato il suo sodale, l'egiziano Kamal, ha aperto una pasticceria in cui non entra nessuno. Una commedia spensierata, sofisticata, ben realizzata e commercialmente spregiudicata.

L’incredibile Burt Wonderstone, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Don Scardino, con Steve Carell, Jim Carrey, Gillian Jacobs, Steve Buscemi, Brad Garrett, James Gandolfini. Un tempo sulla cresta dell'onda, il mago di Las Vegas Burt Wonderstone e il suo assistente Anton Lovecraft vedono il loro spettacolo di lungo corso diventare stantio, mentre l'emergente Steve Gray sta rubando loro le luci della ribalta. Un cast stellare per un film satirico carino e godibile dall’inizio alla fine.

American Wedding, ore 21:10 su Comedy Central

Film americano del 2003 per la regia di Jesse Dylan, con Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan e Eddie Kaye Thomas. Jim e Michelle stanno per sposarsi e gli amici si preparano all’evento. Steve mette subito gli occhi su Cadence, attraente sorellina della sposa arrivata per fare la damigella d’onore, mentre Jim cerca di tenerlo buono per fare bella impressione ai suoceri. E poi arriva la festa di addio al celibato più scatenata di sempre…

Nonno scatenato, ore 21:15 su Premium Cinema

Film commedia del 2016 per la regia di Dan Mazer, con Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough e Zoey Deutch. Jason sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare socio dello studio legale del suocero. Quando il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick, che lo costringe ad accompagnarlo per le vacanze a Daytona mettendo a rischio l’intero matrimonio. Tra feste, risse e caos, Dick vuole godersi il viaggio al meglio e nel farlo coinvolgerà un nipote bacchettone e precisino.

Film biografici da vedere stasera in TV

Speed Kills, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film biografico liberamente ispirato al libro di Arthur Jay Harris sulla vita del milionario Don Aronow, realmente esistito. Ben Aronoff è un ricchissimo campione di velocità nautica che conduce una doppia vita. Ma come ogni doppia vita che si rispetti, anche quella di Aronoff si rivelerà molto pericolosa, facendolo finire nei guai su più fronti. Ben si ritroverà a dovere fare i conti sia con la legge sia con i signori della droga, braccato da entrambi senza via di scampo. Diretto da John Luessenhop e Jodi Scurfield, con John Travolta e Katheryn Winnick.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Wife – Vivere nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2017 per la regia di Bjorn Runge con Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons e Christian Slater. Joan Castleman è stata per 40 anni la moglie perfetta. All’ombra del carismatico marito Joe ne ha favorito la carriera da scrittore e ne ha ignorato l’infedeltà, accettando compromessi e bugie. Joan, però, ha raggiunto il suo livello massimo di sopportazione e alla vigilia del premio Nobel del marito decide di riprendere in mano la sua esistenza.

Una sola verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 2008 per la regia di Rod Lurie, con Kate Beckinsale, David Schwimmer, Matt Dillon e Vera Farmiga. La giornalista Rachel Armstring ha tra le mani uno scoop esplosivo: uno scandalo in cui è coinvolto il governo, insieme alla CIA, in cui un agente sotto copertura viene svelato. La pubblicazione dell’articolo getta Washington nel caos, e invia un funzionario dalla giornalista per scoprire quali sono le sue fonti. Lei si rifiuta di darle: ha inizio una storia che la porterà dritta dietro le sbarre.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Sua Maestà, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film americano del 2011 per la regia di David Gordon Green con Danny McBride, James Franco, Rasmus Hardliker e Natalie Portman. I due principi Fabious e Thadeous sono l’uno l’opposto dell’altro: uno è bello, l’altro non troppo. Uno cerca la gloria, l’altro le donne. Un giorno, Belladonna, promessa sposa di Fabious viene rapita da un malvagio stregone e saranno i due fratelli a salvarla dal suo terribile destino. Un film ricco di scene fantastiche.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Minions, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

I piccoli esserini gialli, schiavi-assistenti del sig. Gru di Cattivissimo me 1 e 2 sono i protagonisti assoluti del film. Sbarcati sulla Terra fin dal brodo primordiale, nel giro di secoli i Minions sono passati dai tirannosauri a Napoleone, servendo però i loro padroni in modo nefasto, provocando sempre la loro rovina. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, un film che piacerà a tutta la famiglia, grazie anche a una colonna sonora straordinaria.

Film horror da vedere stasera in TV

Il prescelto, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Horror americano del 2006 per la regia di Neil LaBute, con Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Molly Parker e Leelee Sobieski. Mentre indaga sulla scomparsa di una ragazza, uno sceriffo scopre un mistero ben più grande che si cela nelle pieghe della società neo-pagana che popola il luogo.

