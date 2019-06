Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 17 giugno

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 17 giugno, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:15 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 rivediamo la scorsa stagione di “Italia’s got talent”, il talent dove Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano si trovano a valutare improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Il mostro di Modena, ore 21:05 Crime Investigation

Modena, anni '80: appena fuori città, nelle campagne, iniziano a comparire i corpi straziati di giovani ragazze. Sui giornali si comincia a parlare del “mostro di Modena”.

Sei in un Paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte HD

Condotto da Dario Vergassola e dall'attrice Veronica Gentili, continua il viaggio di Sky Arte HD e Autostrade per l'Italia tra le location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese. In questa nuova stagione andremo alla scoperta dei siti italiani patrimonio dell'UNESCO.

Wild taxi - trasporti bestiali, ore 21:00 Blaze

Una squadra di esperti della natura è pronta ad attraversare l'America con specie molto particolari. Andrew è alle prese con 2 tigri bengalesi e Rick con un carico extra.

Comedy Central presenta… Massimo Bagnato, ore 21:00 Comedy Central

Sei speciali monografici esclusivi di grandi comici italiani. Ognuno propone uno spettacolo inedito registrato a Milano al Teatro San Babila. In questa puntata Massimo Bagnato.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Valentina Gizzi. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Valentina?

Avventure impossibili, ore 21:00 Discovery channel

Josh Gates arriva nelle Highlands scozzesi. La sua ricerca si focalizza su un'enorme riserva d'oro nascosta dai giacobiti nel 1745 e mai scoperta.

Mega strutture: Louvre Abu Dhabi, ore 20:55 National Geographic

Il Louvre di Abu Dhabi, progettato dall'architetto Jean Nouvel, ospita centinaia di opere dal valore inestimabile. Scopriamo come è stata realizzata questa meraviglia dell'architettura moderna.

Mega costruzioni: super progetti, ore 21:05 Discovery Science

Seguiamo il lavoro svolto da due team per la costruzione delle strutture che hanno ospitato le Olimpiadi del 2012. Inoltre osserviamo le opere dello scultore indiano Anish Kapoor.

Trump - Affari di famiglia, ore 21:10 History

Quando Donald Trump punta da essere il più famoso costruttore al mondo, mette in pericolo le sue relazioni personali e familiari a causa della sua ambizione.

Safari Live: le grandi sfide, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nel Maasai Mara, in Kenya, i leopardi e i ghepardi usano tutta la loro agilità e le loro armi per cogliere di sorpresa le loro ignare prede.

Baywatch California, ore 21:00 Nat Geo People

I guardaspiaggia sono costretti a chiamare i rinforzi quando si occupano di un surfista ferito. Inoltre, una missione di soccorso è particolarmente impegnativa.

Serie TV in onda stasera

Chernobyl - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, Jared Harris, Stellan Skarsgard ed Emily Watson in “Chernobyl”, la serie originale Sky e Hbo ispirata alla più terribile catastrofe nucleare della storia, avvenuta in Unione Sovietica il 26 aprile 1986.

Agents of S.H.I.E.L.D. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 vediamo, in prima visione TV, il finale di stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Station 19 - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Alle 22:00 va in onda un’altra puntata di “Station 19”, il secondo spin-off di “Grey’s anatomy”, la serie si concentra sulla vita degli uomini e delle donne della Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Deception, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

Famous in love, ore 21:14 Premium Stories

Rivediamo, su Premium Stories la prima stagione di “Famous in love”, la serie tv con Bella Thorne. Paige Townsen è una studentessa del college che un giorno ottiene il ruolo da protagonista in "Locked". La sua vita cambia completamente e la ragazza deve destreggiarsi tra l’università e il set.

The Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Superstore, ore 22:00 Premium Joi

Su Premium Joi alle 22:00, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo va a Hollywood, ore 21:00 Boomerang

In “Scooby-Doo va a Hollywood”, alle 21:00 su Boomerang, Shaggy e Scooby cercheranno di lanciare una serie Tv tutta loro.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:00 Disney Channel

A partire dalle 21:00 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

Guarda anche i film in onda stasera in TV