Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 17 giugno

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gotti – Il primo padrino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Collection

Film americano del 2018 per la regia di Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince e Lydia Hull. John Gotti è il capo della famiglia criminale dei Gambino, la più grande e potente mafia degli Stati Uniti. Presto l’impero passerà nelle mani di Gotti Jr, ma le sue idee sono molto diverse da quelle del padre. Un film che vi terrà incollati allo schermo.

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Scott Speer. Un film con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Suleka Mathew. Orfana di madre, la diciassettenne Katie è affetta da Xeroderma Pigmentoso, una rara patologia genetica che causa ipersensibilità alla luce del sole. Costretta a un'esistenza ritirata e oscurata dietro vetri speciali, Katie va avanti con l'aiuto di Morgan, l'amica del cuore. Sotto alla sua finestra passa sempre Charlie, il ragazzo con lo skate che le ha rubato il cuore alle elementari. Il classico teen-movie sentimentale che piacerà agli animi più sensibili e romantici.

The dreamers – i sognatori, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film del 2003 per la regia di Bernardo Bertolucci con Michael Pitt, Eva Green, Jean-Pierre Kalfon e Jean-Pierre Léaud. Parigi, 1969: rimasti soli mentre i genitori sono in vacanza, Isabelle e Theo invitano a casa loro Matthew, un americano che hanno appena conosciuto. I tre decidono di non uscire e definiscono le regole della loro reclusione. Esplorando emozioni ed erotismo, arriveranno a conoscersi profondamente fino a travalicare i loro stessi limiti. Un film da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Chocolat, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Lasse Hallström. Un film con Johnny Depp, Juliette Binoche, Leslie Caron, Alfred Molina, Lena Olin, Peter Stormare. In un piccolo paese della Francia, una donna decide di aprire una cioccolateria che riscuote un grandissimo successo. Questo luogo magico saprà risvegliare sentimenti e desideri repressi. Juliette Binoche e Johnny Depp in una "dolce" commedia che stimola tutti i sensi.

Classe Z, ore 21:10 su Premium Cinema

Una commedia diretta da Guido Chiesa con Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker, Alice Pagani, Luca Filippi. Il preside, i professori, i rappresentanti dei genitori e degli studenti sono riuniti in consiglio per decidere come procedere nei confronti del giovane professore di italiano che ha abbandonato la sua classe - la quinta di un liceo scientifico romano - a poca distanza dall'esame di maturità. Una commedia che tenta di imitare, non riuscendoci completamente, le commedie americane di ambientazione scolastica.

L’incredibile Burt Wonderstone, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Don Scardino, con Steve Carell, Jim Carrey, Gillian Jacobs, Steve Buscemi, Brad Garrett, James Gandolfini. Un tempo sulla cresta dell'onda, il mago di Las Vegas Burt Wonderstone e il suo assistente Anton Lovecraft vedono il loro spettacolo di lungo corso diventare stantio, mentre l'emergente Steve Gray sta rubando loro le luci della ribalta. Un cast stellare per un film satirico carino e godibile dall’inizio alla fine.

Piume di struzzo, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film americano del 1996 per la regia di Mike Nichols con Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman, Dianne Wiest e Dan Futterman. Armand e Albert convivono da anni: insieme gestiscono il locale notturno “The Birdcage”, e insieme hanno cresciuto Val, figlio di Armand. Quando Val annuncia di voler sposare la figlia di un senatore ultraconservatore, i due devono prepararsi all’incontro con i consuoceri, una famiglia diametralmente opposta alla loro. Un film brillante.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer, ore 21 su Sky Cinema Family

Delizioso film d’animazione di Dean DeBlois e Chris Sanders. In un villaggio di grandi e forzuti vichinghi, Hiccup è secco e inadatto al combattimento, con una spiccata passione per la costruzione di macchinari. Si ritroverà ben presto a scoprire che i draghi non sono terribili nemici da combattere e accenderà la miccia del possibile cambiamento. Un film da vedere con tutta la famiglia, per una serata divertente e piacevole.

Gli incredibili 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

In prima visione tv l’attesissimo sequel della pellicola Pixar del 2004 premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare tutti quanti il loro personale fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta che è impossibile rifiutare. Il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Regia di Brad Bird.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La Torre Nera, ore 21 su Sky Cinema Action

Filmfantastico del 2017, diretto da Nikolaj Arcel, con Matthew McConaughey, Jackie Earle, Haley Jose Zuniga, Fran Kranz e Idris Elba. Un ragazzo tormentato da strane visioni entra in un universo parallelo e si unisce a un misterioso pistolero. Il film è tratto dall’omonima saga fantasy del grande scrittore Stephen King.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Encounter – Il contatto, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di Paul Salamoff, con Luke Hemsworth, Anna Hutchinson, Cheryl Texiera e Tom Atkins. Un gruppo di amici compie una grandiosa scoperta durante una scampagnata fuori porta: un velivolo che proviene da un altro pianeta con all’interno una strana creatura. Le intenzioni di questo alieno sembrano sin da subito poco chiare, e il finale è tutto da scoprire. Una pellicola low budget dal sapore anni ’80 che vi allieterà la serata, anche solo strappandovi un sorriso.

Film western da vedere stasera in TV

Geronimo, ore 21 su Sky Cinema Drama

Alle 21.15 su Sky Cinema Cult, “Geronimo”, con Scott Wilson, Gene Hackman, Robert Duvall, Jason Patric, Wes Studi e la regia di Walter Hill. Il fiero capo indiano Geronimo si adatta a vivere rinchiuso nella riserva S. Carlos. Ma per poco: ben presto per i maltrattamenti è costretto a ribellarsi. Fugge con un pugno di seguaci e sparge il terrore nell’Arizona. Dopo molti anni di scorrerie decide di arrendersi ottenendo una onorevole pace dal governo di Washington. Geronimo è il miglior western dai tempi di Corvo Rosso. Non è che la concorrenza sia stata irresistibile ma è già un buon risultato.

Film thriller da vedere stasera in TV

Unsane, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Thriller sperimentale diretto da Steven Soderbergh, con Juno Temple, Claire Foy, Amy Irving, Joshua Leonard, Aimee Mullins e Jay Pharoah. Sawyer Valentini è una giovane donna vittima di stalking, che lascia la città di origine per sfuggire alle sue paure e ai fantasmi del passato. La sua nuova vita, però, non le dà la pace sperata, così la ragazza si rivolge a un centro psichiatrico. Da quel momento, la situazione sembra precipitare.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Rampage: Furia animale, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello e Makin Akerman. Davis è un esperto di primati che tiene la gente a distanza e condivide un legame fortissimo con un gorilla molto intelligente di nome George. Un esperimento genetico ingiustificato lo trasforma però in un’enorme creatura molto aggressiva che, insieme a una squadra di altre creature, metterà a repentaglio la sicurezza degli USA. Davis è costretto a collaborare con Kate, ingegnere genetico, per fermare la catastrofe.

Il gladiatore, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di Ridley Scott. Un film con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed, Djimon Hounsou. Torna su Premium Cinema Energy la storia del generale Massimo Decimo Meridio che, condannato a morte da Commodo, finisce con il diventare il gladiatore più famoso di tutta Roma. “Il gladiatore” è stato candidato a 12 premi Oscar e ne ha vinti 5. Un film epico e spettacolare che è ormai diventato un cult.

