Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 6 giugno

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Torna, con una nuova stagione, “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova in Puglia. Qui alloggerà negli hotel di Pasquale, Caroline, Tonia e Silvana, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel pugliese?

Il Mostro di Udine, ore 21:05 Crime investigation

Grazie al supporto di nuove tecnologie, la serie riapre le indagini su 11 omicidi irrisolti, tutti accaduti a Udine a partire dal 1971. Le vittime erano tutte donne.

David Hockney dalla Royal Academy of Arts, ore 21:15 Sky Arte HD

Membro della Royal Academy dal 1991, David Hockney è uno degli artisti britannici più famosi al mondo. Hockney ha un rapporto unico con l'istituzione, per i cui spazi realizza le due mostre ad hoc, trasformandole in eventi spettacolari. Le sue esposizioni a Londra, Parigi, New York attraggono sempre un numero altissimo di visitatori.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Un anno dopo aver varcato la soglia della clinica del dott. Christian, vediamo quali progressi hanno fatto, se ne hanno fatti, Hayley che pesava 38 chili, e Geoff che ne pesava più di 190.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Mega strutture: la Sagrada Familia, ore 20:55 National Geographic

Un'analisi di uno degli edifici più affascinanti d'Europa. Grazie alla sua longevità, la struttura rappresenta il punto di incontro tra vecchie tecniche architettoniche e tecnologie recenti.

America: vero o falso?, ore 21:05 Discovery Science

Continua su Discovery Science la nuova serie che ci aiuta a far luce in modo divertente sui fatti e le tradizioni più controverse della cultura americana.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

La rinascita del lupo nero, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nel Parco Nazionale di Yellowstone, i branchi di lupi competono per il territorio e la leadership del gruppo. Ma l'arrivo di un lupo nero dal comportamento insolito potrebbe cambiare le cose.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Italia, alla scoperta di tutto ciò che questo straordinario Paese ha da offrire. Oggi è a Napoli.

Serie TV in onda stasera

Band of Brothers, ore 21:15 Sky Atlantic

Prodotta dai premi Oscar Steven Spielberg e Tom Hanks, rivediamo su Sky Atlantic “Band of Brothers”, l'avvincente miniserie tv, vincitrice di 1 Golden Globe e 6 Emmy Awards, sulle epiche avventure della Compagnia Easy, l'unità di paracadutisti scelti dell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale.

Fosse/Verdon - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life la miniserie biografica, basata sul libro “Fosse” di Sam Wasson, che racconta il legame professionale e sentimentale tra il coreografo Bob Fosse e la ballerina Gwen Verdon, interpretati da Sam Rockwell e Michelle Williams.

Leo Mattei - Unità speciale - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, torna il crime francese con la quarta stagione e le indagini del Capitano Leo Mattei, comandante dell'Unità di Protezione Giovanile di Parigi.

NCIS, ore 21:55 Fox Crime

Alle 21:55 rivediamo la quattordicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium rivediamo la seconda stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Chicago Med, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continuano gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Suits - 1^ TV, ore 21:58 Premium Stories

Alle 21:58 vediamo la stagione finale di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Young Sheldon, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo la seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “L’uovo MacGuffin”.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox e Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox e su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi - Il film, ore 20:35 DeA kids

Dalla preistoria ai giorni nostri, gli antenati di Oggy e quelli dei diabolici scarafaggi si inseguono attraverso il tempo e lo spazio per farsi nuovi ed esilaranti dispetti! Alle 20:35 su DeA kids.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Sebastian e l’isola misteriosa, ore 21:00 Boomerang

Sebastian viaggia su una pera gigante all'avventura verso un'isola misteriosa. Alle 21:00 su Boomerang.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:50 Disney Channel

Alle 20:50 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

