Band of Brothers - Fratelli al fronte: la miniserie su Sky Atlantic

Torna su Sky Atlantic Band of Brothers - Fratelli al fronte, la miniserie targata HBO del 2001 prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks. Tratta dall'omonimo racconto del 1992 di Stephen E. Ambrose, Band of Brothers (che è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente dal 1942 al 1945) racconta la storia della Compagnia Easy del 2º Battaglione, 506º Reggimento di Fanteria Paracadutista, 101ª Divisione Aviotrasportata dell'esercito degli Stati Uniti, partendo dal loro addestramento a Camp Toccoa fino all'arrivo in Austria a Kehlsteinhaus (il Nido dell'Aquila), passando per il loro viaggio lungo la Francia e il Belgio occupati dai nazisti. L'appuntamento con i primi due episodi è per venerdì 6 luglio alle 21.15

Band of Brothers - Fratelli al fronte, episodio 1 La Compagnia "Easy" del 2º Battaglione, 506º Reggimento di Fanteria Paracadutista, 101ª Divisione Aviotrasportata dell'esercito degli Stati Uniti dovrà essere inviata in Europa per contrastare l'occupazione nazista, così viene sottoposta a un durissimo addestramento a Camp Toccoa, in Georgia. A guidarli c'è il Capitano Herbert M. Sobel (David Schwimmer) bravissimo istruttore ma poco adatto al lavoro sul campo. Nel cast di Band of Brothers troviamo nomi di attori oggi molto noti che però all'epoca, nel 2001, erano quasi all'inizio della loro carriera: Damian Lewis, Scott Grimes, Ron Livingstone, Shane Taylor, Donnie Wahlberg, Michael Fassbender, Tom Hardy, Jamie Bamber, Stephen Graham, Colin Hanks, Neal McDonough, e altri ancora.

Band of Brothers - Fratelli al fronte, episodio 2

La Compagnia Easy atterra in Normandia, nel nord della Francia, ma i paracadutisti non atterrano tutti nel punto prestabilito. Devono dunque mettersi in viaggio per raggiungere il punto di raccolta in un territorio occupato dai tedeschi. Il comandante della Compagnia rimane ucciso quando l'aereo su cui sta viaggiando viene colpito, così prende il suo posto il Tenente Winters. Insieme a un piccolo gruppo di uomini, Winters riesce ad avere la meglio e a conquistare una postazione nemica nei pressi di Brécourt, ottenendo la stima dei suoi sottoposti e il rispetto dei suoi superiori. La liberazione della Francia ha inizio.