Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 18 aprile

E poi c’è Cattelan - 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Il giovedì, in prima serata su Sky Uno, torna “E poi c’è Cattelan”, l’irresistibile show condotto da Alessandro Cattelan. Gli ospiti della seconda puntata sono Antonio Conte e Antonella Clerici.

La mia fuga da Scientology, ore 21:05 Crime investigation

L’attrice Leah Remini, ex adepta di Scientology, dà voce a chi ha deciso di lasciare il culto. Leah e Mike si interrogano su che fine abbia fatto la moglie di Miscavige.

Dago in the Sky, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte HD torna Roberto D'Agostino con i suoi viaggi attraverso i sentieri della rivoluzione digitale. In ogni puntata il fondatore di Dagospia esplora con la consueta irriverenza alcuni affascinanti e controversi temi del mondo contemporaneo con il contributo di ospiti ed esperti.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, seguiamo il caso di Julie, la cui passione per i cibi zeppi di grassi e di zuccheri l'hanno fatta aumentare di peso a dismisura, e quello di Zoe, magra al punto da essere filiforme.

Deadliest Catch, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda il docu-reality “Deadliest Catch”, che racconta la vita reale sui pescherecci nel Mare di Bering durante la stagione di pesca del granchio reale in autunno e della granseola artica in inverno.

Le megastrutture di Hitler, ore 20:55 National Geographic

La trasmissione segue un team di esperti in un oscuro viaggio alla scoperta delle terribili meraviglie tecnologiche naziste. Analizziamo le imponenti strutture e tecnologie del Terzo Reich.

Le tracce della storia, ore 21:05 Discovery Science

Le legioni dell'imperatore Tito invadono Gerusalemme. Analizziamo la terribile distruzione della Città Sacra.

39-45: dalla trincea alla Casa Bianca, ore 21:00 History

Tra i 16 milioni di americani che hanno combattuto durante la II Guerra Mondiale, 8 di loro sono diventati presidenti. Il conflitto li ha aiutati a diventare dei leader.

Gli animali più pericolosi: a sangue freddo, ore 21:00 Nat Geo Wild

Scopriamo le caratteristiche degli animali più pericolosi del pianeta. Osserviamo enormi predatori dotati di zanne mortali. Questi assassini vanno alla ricerca di prede, dalle creature più piccole fino a quelle più possenti e grandi. Quale specie attaccheranno?

Vita da chef, ore 21:00 Nat Geo people

Dopo tanti anni passati a New York, la chef Vivian Howard torna nel suo villaggio nella Carolina del Nord. Insieme a suo marito, apre un ristorante con piatti che uniscono la tradizione alla modernità.

Serie TV in onda stasera

Das Boot, ore 21:10 Sky Atlantic

Rivediamo in replica, su Sky Atlantic, i primi episodi della serie “Das Boot”, ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

The Orville, ore 21:00 Fox

Su Fox alle 21:00 la replica di un altro episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

The Big Bang Theory, ore 21:50 Fox

Fox ripropone gli episodi delle passate stagioni di “Big Bang Theory”, una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Fosse/Verdon - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life la miniserie biografica, basata sul libro “Fosse” di Sam Wasson, che racconta il legame professionale e sentimentale tra il coreografo Bob Fosse e la ballerina Gwen Verdon, interpretati da Sam Rockwell e Michelle Williams.

Empire, ore 22:00 Fox life

Alle 22:00 rivediamo gli episodi della quinta stagione del musical drama vincitore di un Golden Globe e ambientato nel mondo della musica pop. La serie segue le vicende di un'eccentrica famiglia nel mondo dell'hip-hop, i Lyon.

Frankie Drake Mysteries - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, altri due episodi della seconda stagione di “Frankie Drake Mystery”, la serie tv canadese con protagonista Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa nella Toronto degli anni '20. L’investigatrice si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Whiskey Cavalier - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continua“Whiskey Cavalier”, la serie tv che segue le avventure dell'agente dell'FBI Will Chase, il cui nome in codice è appunto Whiskey Cavalier. A seguito di una separazione emotiva, viene assegnato a lavorare con l'agente della CIA Francesca “Frankie” Trowbridge.

Chicago Med, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continuano gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Murphy Brown - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi va in onda “Murphy Brown”, la sit com con protagonista Candice Bergen. Murphy Brown è una giornalista televisiva del più quotato show di newsmagazine, FYI, che però fatica a gestire i problemi personali e professionali.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Il tenero Nate”.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, ancora il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby-Doo! Fantasmi a Hollywood, ore 20:35 Boomerang

Un viaggio premio a Hollywood è per i nostri amici un'occasione per indagare su misteriosi fenomeni che affliggono i Brickton Studios.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Harley in mezzo, ore 20:30 Disney Channel

Continuano gli episodi di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

