Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 18 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il grande e potente Oz, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film fantasy del 2013 per la regia di Sam Raimi, con James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams e Zach Braff. Oscar è un mago circense di dubbia fibra morale. Un giorno si vede costretto a lasciare il polveroso Kansas per trovare rifugio nella terra di Oz, dove fama e fortuna sembrano a portata di mano… Almeno finché non incontrerà le streghe Theodora, Evanora e Glinda, le quali lo metteranno in seria difficoltà. Uno spettacolo dagli effetti speciali mozzafiato, da gustare con una ciotola di popcorn.

Film commedia da vedere stasera in TV

Suburbicon, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di George Clooney, film del 2017 con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba. Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente, e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con loro, per aiutare in casa. L'apparente tranquillità della cittadina entra in crisi quando una coppia di colore, i Meyers, con un bambino dell'età di Nicky, si trasferisce nella villetta accanto ai Gardner. L'intera comunità di Suburbicon s'infiamma e si adopra per ricacciare indietro "i negri" con ogni mezzo. Intanto, due delinquenti, irrompono nottetempo nell'abitazione dei Lodge e li stordiscono con il cloroformio, uccidendo Rose. Una commedia a sfondo morale e tinte dark nella quale Clooney prende in mano una sceneggiatura dei fratelli Coen.

Show Dogs – Entriamo in scena, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia divertente ideale per tutta la famiglia, diretta da Raja Gosnell,con Stanley Tucci, Valeria Marini, Alan Cumming, Claudio Amendola e Shaquille O'Neal. Max è un agente eccezionale, un cane poliziotto addestrato, beniamino di tre piccioni, abituato a cavarsela da solo. Una notte, al porto, s'imbatte nel rapimento di un cucciolo di panda e nell'agente dell'FBI che sta investigando sul caso. Tra Max e l’umano Frank non è amore a prima vista, ma il commissario non sente ragioni e li accoppia: parteciperanno sotto copertura ad una prestigiosa mostra canina al Caesar’s Palace di Las Vegas e sgomineranno il contrabbando illegale di animali rari.

EX - Amici come prima, ore 21:00 Comedy Central



Commedia italiana del 2011 per la regia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano e Tosca d'Aquino. Diverse storie raccontano come la vita di ognuno possa essere stravolta da un incontro fortuito che ti fa innamorare e poi ti porta via. Una combinazione di racconti di persone, molto diverse tra loro, che vivono vite comuni improvvisamente sconvolte da una storia d'amore che, col tempo, si trasforma. Da non perdere per gli amanti del genere.

Letters to Juliet, ore 21su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale del 2010 per la regia di Gary Winick, con Amanda Seyfried, Marcia DeBonis, Gael Garcìa Bernal e Luisa Ranieri. Una ragazza americana in vacanza in Italia si imbatte in una lettera a Giulietta, lettera d’amore lasciata a Verona nella celebre casa con il balcone. Colpita dalle parole, decide di rintracciare colui che l’ha scritta. Un’Amanda Seyfried divina in una storia d’amore fatta apposta per strappare qualche lacrimuccia in una fredda serata invernale.

Ma tu di che segno 6? Ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia all’italiana del 2014 per la regia di Neri Parenti, con Massimo Boldi, Ricky Memphis, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme. Follia, ossessione e scaramanzia in una commedia interamente dedicata alle congiunzioni astrali: 5 storie intrecciate dal filo invisibile dello zodiaco. Un film divertente e leggero, perfetto per una serata in compagnia.

Un boss in salotto, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Luca Miniero. Un film con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Alessandro Besentini. A Bolzano, in un cottage eco compatibile, vive una famiglia quasi perfetta che cela in cuor suo un terribile segreto: la madre, perfetta icona della bolzanina oltranzista, non si chiama Cristina ed è una “terrona” di nome Carmela. Carmela deve fare i conti con l’ingombrante figura di suo fratello camorrista. Una commedia simpatica e divertente che si basa sui classici stereotipi e luoghi comuni tra nord e sud.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Sherlock Gnomes, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 va in onda "Sherlock Gnomes", un giallo d'animazione che piacerà ai grandi e ai piccini. Diretto da John Stevenson, è il sequel di "Gnomeo e Giulietta" e ne conserva lo stesso spirito divertente. Gnomeo e Giulietta sono a Londra stavolta dove qualcuno sta facendo sparire tutti gli gnomi da giardino. Un caso perfetto per Sherlock Gnomes, investigatore che, con il fidato amico Watson, si mette subito sulle tracce del rapitore. Tra musica, balli e un pizzico di giallo, "Sherlock Gnomes" è il film ideale per trascorrere una serata con tutta la famiglia.

Oops! Ho perso l’Arca, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Film d’animazione del 2015, diretto da Regia di Toby Genkel e Sean McCormack. Il diluvio incombe e il Nasocchione Dave con il figlio Finny si mettono in coda per salire sull’arca. I due sono privi di certificazione, ma cercano di camuffarsi per salire insieme alla Musone Hazel con la figlia Leah, provviste di autorizzazione. Tuttavia, proprio mentre l’imbarcazione sta partendo, i due cuccioli si ritrovano sulla struttura di sostegno, non riuscendo a salire sull’arca. Rimasti sulla terra quasi inondata, dovranno lottare per sopravvivere.

Cattivissimo me 2, ore 20:35 DeA Kids

Regia di Pierre Coffin, Chris Renaud. Il secondo capitolo delle avventure del Cattivissimo Gru e dei suoi divertenti esserini gialli, i Minion. Gru viene reclutato dalla vulcanica agente Lucy Wilde, della Lega Anti Cattivi, per fingersi il gestore di un negozio di dolciumi e smascherare così un terribile criminale. In continuità col primo capitolo della serie, un film d’animazione sempre divertentissimo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Twisted – Gioco perverso, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film canadese del 2018 per la regia di Philippe Gagnon, con Elizabeth Arnois, Morgan Kelly, Kimberly-Sue Murray. Kara è il supporto principale del fidanzato Tyler, che rimetterà in piedi dopo un brutto periodo. I due progettano di sposarsi e tutto è perfetto, almeno fino a quando non ricompare Isabelle, ex fidanzata di Tyler disposta a tutto per riaverlo per sé. La situazione, inutile dirlo, degenera presto, in un gioco perverso che sfocerà nella gelosia e nella violenza. Il film andrà in onda su Sky Cinema Suspense alle ore 21 di giovedì 18 aprile, in prima visione.

Inception, ore 21:10 su Premium Cinema

Thriller americano del 2010 per la regia di Christopher Nolan con Joseph Gordon-Levitt, Leonardo diCaprio ed Ellen Page. Dorn è uno dei migliori ladri in circolazione e vuole mettere a segno un colpo molto particolare: la sua è infatti un’arte che estrae segreti rilevanti nel corso del sonno dei bersagli, ovvero il momento in cui la mente è più vulnerabile. Un colossal nel suo genere e un film che riuscirà a sbalordirvi.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Gold – La grande truffa, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Stephen Gaghan. Un film con Matthew McConaughey, Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard, Macon Blair, Adam LeFevre. Kenny Wells è l'erede di un importante imprenditore minerario. In pochi anni la fortuna gli volta le spalle e si trova sull'orlo del fallimento. Riesce però ancora a raccogliere una somma di denaro che gli consente di sostenere l'impresa del geologo Michael Acosta, che sembra aver scoperto nella inesplorata giungla indonesiana uno dei più grandi giacimenti auriferi del mondo. I dollari ricominciano ad affluire e Wells diventa un uomo ricco. Il film si ispira a eventi realmente accaduti nel 1993 e che coinvolsero la Bre-X Minerals Ltd. Ottima prova di Matthew McConaughey.

2012, ore 21 su Sky Cinema Action

Film catastrofico americano del 2009 prr la regia di Roland Emmerich, con John Cusack, Amanda Peet, Thandie Newton e Woody Harrelson. 21 dicembre 2012: la fatidica data dei Maya si è rivelata essere una profezia destinata a realizzarsi. La fine del mondo non è mai stata così terrificante come in questo film da gustare, col fiato sospeso, sul comodo divano di casa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Paolo, apostolo di Cristo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film drammatico del 2018 che racconta la storia di di Paolo di Tarso, il persecutore dei cristiani che, dopo la conversione sulla via di Damasco, diventò uno dei più influenti apostoli di Gesù. Regia di Andrew Hyatt, con Jim Caviezel, Joanne Whalley, Olivier Martinez, John Lynch, James Faulkner.

This must be the place, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film di Paolo Sorrentino con Sean Penn, Eve Hewson, Frances McDromand e Judd Hirsch del 2011. Cheyenne è un facoltoso ex divo del rock, stanco e svogliato, con un padre sul letto di morte. Corre da lui nella speranza di una riconciliazione in extremis, ma arriva troppo tardi. Solo ora Cheyenne si rende conto di quanto ha fatto soffrire suo padre, sopravvissuto di Auschwitz con un passato di tormenti. Un film emozionante e uno dei piccoli capolavori del regista.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Untouchables – Gli intoccabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Poliziesco del 1987 per la regia di Brian de Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia. Durante gli anni del proibizionismo, l’agente del Ministero del Tesoro americano Elliott combatte il crimine nella speranza di poter un giorno incastrare Al Capone. Per perseguire questo obiettivo, metterà in piedi una squadra non ufficiale di agenti “intoccabili”. Un film brillante che raccoglie a piene mani dalla storia del cinema e un caposaldo del genere, da non perdere per nessun motivo.

Contraband, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2012 di Baltasar Kormakur, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster e Giovanni Rivisi. È passato del tempo da quando Chris ha chiuso i ponti con la sua vita precedente, dov’era un contrabbandiere di successo. Però la tranquillità e l’onestà gli stanno strette: la sua vita viene nuovamente sconvolta quando accetterà l’incarico di un boss della droga. Un film da non perdere.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV