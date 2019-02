Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 14 febbraio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 14 febbraio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Nella quinta puntata di MasterChef Italia, i concorrenti hanno a disposizione un’altra Mystery Box. Dovranno preparare dei piatti utilizzando solamente lo stretto indispensabile. A valutarli, sempre i quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In queste puntate, le ultime della stagione, i dottori aiutano una ex stella della musica, trattano un naso con una forma insolita e incontrano una ragazza brasiliana che vuol aumentare il suo seno.

Robert Doisneau - La lente delle meraviglie, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte HD alle 21:15 va in onda uno straordinario ritratto di una superstar della fotografia del XX secolo, Robert Doisneau, noto per capolavori passati alla storia, come “Il bacio davanti all'hotel de Ville”.

Ti faccio un’arma così, ore 21:00 Blaze

In questa puntata di “Ti faccio un’arma così”, vediamo esperti artigiani mentre costruiscono la feroce arma che ha condizionato la seconda guerra mondiale, la guerra di Corea e la guerra del Vietnam: il lanciafiamme.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, incontriamo Joanne, 34 anni e molti chili in eccesso, e il ventenne Guy, che si nutre quasi esclusivamente di bibite gassate.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Le megastrutture di Hitler, ore 20:55 National Geographic

La trasmissione segue un team di esperti in un oscuro viaggio alla scoperta delle terribili meraviglie tecnologiche naziste. In questa puntata, seguiamo le vicende che portano al D-Day. Il 6 giugno 1944 le truppe alleate sbarcano in Normandia.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster segue la costruzione del parco acquatico di Tenerife, che doveva essere il più bello del mondo, ma ci sono stati alcuni problemi nella progettazione.

Dietro la Grande Guerra, ore 21:00 History

In “Dietro la Grande Guerra”, alle 21:00 su History, ripercorriamo la storia prima e dopo la Prima Guerra Mondiale, fino ad arrivare alla pace illusoria dietro cui si nascondeva il germe della Seconda Guerra Mondiale.

I lupi dello Yellowstone, ore 21:00 Nat Geo Wild

Il biologo Doug Smith e il regista Bob Landis hanno seguito la vita dei lupi presenti del Parco di Yellowstone. Queste creature sono state riportate nel Parco in uno degli esperimenti più grandi e controversi della storia.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in India, alla scoperta di tutto ciò che questo Paese ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

Dexter, ore 21:15 Sky Atlantic

Dalle 21:15 su Sky Atlantic, ancora due episodi della seconda stagione di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

The Orville - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox alle 21:00 un altro episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

The Gifted - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Continuano, su Fox, anche gli episodi della seconda stagione di “The Gifted”, la serie Marvel su un gruppo di mutanti che deve resistere a un mondo che non li vuole e che li osteggia.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime, vediamo altri due episodi della seconda stagione di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime riprendono invece gli episodi della quinta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Suits - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories ancora un altro episodio della settima stagione di “Suits”, l’ultima con protagonista Meghan Markle, attuale duchessa di Sussex e moglie di Henry d’Inghilterra. La serie tv narra le vicende di Harvey Specter, avvocato newyorkese cinico e spietato.

Great news, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi, proseguono invece gli episodi di “Great news”, la serie tv ambientata nel mondo dell’informazione televisiva con protagonista una produttrice di notizie alle prese con una stagista particolare: la madre.

Grimm, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 altri due episodi della sesta stagione di “Grimm”, la serie tv con protagonista il detective della omicidi Nick Burkhardt. Nick scopre di essere un Grimm, l’ultimo discendente di una famiglia di cacciatori che combattono una specie di creature soprannaturali noti come Wesen.

Younger, ore 21:15 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Victorious, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry: Ritorno a Oz, ore 20:40 Boomerang

Dorothy, zia Em, zio Henry e i loro tre braccianti stanno cercando di riprendersi dai danni del tornado quando si trovano sul punto di perdere ciò che resta della fattoria di famiglia.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:50 Disney Channel

Alle 20:50 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

