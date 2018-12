Arriva su Sky Atlantic la prima stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo! Interpretato da Michael C. Hall per ben otto stagioni, il personaggio di Dexter Morgan - analista di tracce ematiche di giorno per la squadra omicidi di Miami e assassino "morale" di notte - nasce dalla mente di Jeff Lindsay. La serie, infatti, è l'adattamento audiovisivo del libro La mano sinistra di Dio ( Darkly Dreaming Dexter ). Nel cast Michael C. Hall (Dexter Morgan), Julie Benz (Rita Bennett), Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Erik King (James Doakes), Lauren Velez (Maria LaGuerta), David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), C.S. Lee (Vince Masuka). L'appuntamento con i primi due episodi è per giovedì 6 dicembre alle 21.15

Dexter, stagione 1, episodio 1: Dexter

"Blood specialist" per il dipartimento omicidi della Polizia di Miami di giorno, serial killer "buono" di notte: la vita di Dexter Morgan scorre ormai uguale ed equilibrata da diversi anni. Ha addirittura una fidanzata - la dolce Rita, madre di due bambini con alle spalle un marito violento ora in prigione -, e la mattina porta le ciambelle ai colleghi. La sera, però, quando è a casa da solo, Dexter organizza scrupolosamente le sue "missioni": poichè il "passeggero oscuro" è una presenza che non se ne andrà mai, come aveva ben capito Harry, suo padre adottivo, non gli resta che incanalare questo suo amore per l'omicidio e fare qualcosa di buono. O quantomeno qualcosa che ci si avvicini. Il codice morale di Dexer è infatti molto chiaro: lui uccide solo persone che sono riuscite a farla franca davanti alla legge ma che meritano comunque una punizione. Un giorno, però, la sua vita subisce uno scossone: c'è stato un nuovo omicidio, c'è un cadavere mutilato e congelato, ma non ci sono tracce di sangue. L'assassino, presto ribattezzato Killer del Camion Frigo, sembra aver capito che lui e Dexter hanno qualcosa in comune, e sembra quasi sfidarlo, non a caso gli lascia un regalino nel congelatore di casa. Intanto Debra Morgan, la sorella adottiva di Dexter, tenta in tutti i modi di ottenere la promozione che le permetterà di passare dalla Sezione Buoncostume alla Sezione Omicidi.

Dexter, stagione 1, episodio 2: Crocodile

Mentre prepara il suo prossimo omicidio, un ricco uomo d'affari che è riuscito a farla franca nonostante abbia investito e ucciso una persona mentre guidava in stato di ebbrezza, Dexter aiuta i detective Batista e Doakes in un'indagine piuttosto delicata. La vittima, infatti, è un agente sotto copertura infiltratosi tra gli uomini del più grande spacciatore di droga della città, Carlos Guerrero. Intanto, Debra scopre qualcosa che finalmente le fa fare un bel santo in avanti per quanto riguarda la sua carriera. E' proprio lei, infatti, a trovare il camion frigorifero utilizzato dal Killer del Camion Frigo per smembrare le sue vittime. Il tenente Maria LaGuerta, il suo diretto superiore, rimane colpita, e scatta subito la promozione a detective per il Dipartimento Omicidi. Dentro il camion, gli agenti trovano un blocco di ghiaccio con dentro cinque punte di dita di una mano. E' evidente che l'assassino li sta sfidando, e che vuole dire loro qualcosa...specialmente a Dexter.