Programmi TV da non perdere stasera, sabato 2 febbraio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 2 febbraio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

MasterChef, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Vediamo la replica della quinta puntata di MasterChef Italia: i concorrenti devono affrontare la loro prima Mistery Box, preparando un piatto che li rappresenti. Il migliore avrà un vantaggio nell’Invention test. A valutarli, i quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Nella puntata de “Il signore dei coltelli”, esperti forgiatori di spade, artisti marziali e uno chef professionista testano le loro lame personalizzate, in una serie di sfide estenuanti.

Maurizio Battista: L’isolato, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle ore 21:00, appuntamento con la comicità di Maurizio Battista nello spettacolo dal titolo “L’isolato”. In questo spettacolo del 2006 il comico romano immagina di essere il vincitore dell'Isola dei Famosi per prendere in giro la mania dei reality.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, Alan, paralizzato dopo un incidente motociclistico, chiede aiuto alla dr. Pixie. Intanto, alla clinica ci si occupa di un uomo con una misteriosa allergia.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery channel e 21:05 Discovery science

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Mega terremoti, ore 20:55 National Geographic

Indaghiamo sui tanti modi che l'uomo ha utilizzato, nel corso degli anni, per combattere i terremoti. Dalle osservazioni alle analisi, dalle ricerche sugli eventi passati alla costruzione di strutture anti-sismiche.



Enigmi alieni - Metallo alieno, ore 21:10 History

I robot rappresentano la nuova evoluzione dell'umanità o sono solo una minaccia? L'uomo e le macchine sono sempre più uniti: ma si tratta di un evento già previsto migliaia di anni fa?

Wild Venezia, ore 21:00 Nat Geo Wild

Anche Venezia ha le sue bellissime barriere coralline, le cosiddette Tegne. Situate ad est della laguna, ospitano una straordinaria diversita' di creature. Qui si possono anche ammirare uccelli esotici, che si fermano in questi luoghi durante la loro migrazione.

Hotel Shelbourne: fascino a 5 stelle, ore 21:00 Nat Geo People

Il personale dell'esclusivo Hotel 5 Stelle Shelbourne è addestrato per servire con eleganza e gentilezza la propria clientela, senza tralasciare nessun dettaglio. A 190 anni dall’apertura di questa istituzione, l'incantevole Hotel di Dublino ha finalmente permesso alle telecamere di accedere al suo interno.

Serie TV in onda stasera

True detective, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo, in replica, i primi episodi della terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

The Passage, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo anche i primi episodi di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

Hart of Dixie, ore 21:00 Fox life

Rivediamo anche gli episodi della terza stagione di “Hart of Dixie”, la serie tv con protagonista la dottoressa Zoe Hart, costretta ad esercitare come medico di base in una piccola cittadina dell’Alabama, pur essendo specializzata in chirurgia cardio-toracica.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime riparte la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Major crimes, ore 21:15 Premium crime

Rivediamo i primi episodi della sesta stagione di “Major Crimes”, la serie tv spin-off di “The closer” con protagonista il capitano Sharon Raydor del Los Angeles Police Department. La donna è a capo dei Major crimes in seguito alla partenza del vicecapo Brenda Leigh Johnson e deve guadagnarsi la fiducia dei colleghi e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopre.

The brave, ore 21:14 Premium stories

Su Premium stories rivediamo l’undicesimo e il dodicesimo episodio di “The brave”, la serie tv che ruota attorno ai sacrifici professionali e personali che i militari devono affrontare nelle missioni di guerra. Protagonisti sono Patricia Campbell, vicedirettore della Defense Intelligence Agency, e il capitano Adam Dalton, ex operatore Delta Force, direttore delle comunicazioni della squadra.

The Detour, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi, riprendono invece gli episodi di “The Detour”. La serie segue le vicende dei Parker, una famiglia composta da madre, padre e due bambini, in viaggio verso la Florida. Sulla strada, Nate, Robin, Delilah e Jared assistono a una serie di incidenti e disastri che riveleranno la vera natura dei personaggi.

The last ship - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action il terzo episodio di “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation continuano gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Blaze e le mega macchine, ore 20:45 Nick jr

Arriva su Nick jr una nuova serie animata interattiva che piacerà a grandi e piccini. Il protagonista è Blaze, un monster truck incredibile, insieme al suo pilota, AJ, un bambino di otto anni. Blaze riesce a fare cose che nessuno riesce a fare e tutti si rivolgono a lui.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry: di nuovo a Oz, ore 20:40 Boomerang

Dorothy, zia Em, zio Henry e i loro tre braccianti stanno cercando di riprendersi dai danni del tornado quando si trovano sul punto di perdere quello che resta della fattoria di famiglia.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

Guarda anche i film in onda stasera in TV