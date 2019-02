Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 2 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un indimenticabile film di fantascienza del 2004, che ti terrà inchiodato davanti allo schermo. Regia di Roland Emmerich con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di una nuova era glaciale vengono ignorati. Ma quando un’immane tempesta si abbatte su New York, la fine dell’umanità sembra inevitabile.

Film commedia da vedere stasera in tv

Tutti in piedi, ore 21:15 Sky Cinema +24

Una divertente e intensa commedia romantica francese, diretta nel 2018 da Franck Dubosc, con Claude Brasseur, Gérard Darmon, Elsa Zylberstein, Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. Èallora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

La casa di famiglia, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Una piacevole commedia italiana del 2017, diretta da Augusto Fornari con Luigi Diberti, Michele Venitucci, Nicoletta Romanoff, Libero de Rienzo e Stefano Fresi. Alex, Oreste, Giacinto e Fanny sono i quattro figli ormai adulti di Sergio, padre molto amato che cinque anni prima è entrato in coma e sembra destinato a non risvegliarsi più. Alex è un donnaiolo fancazzista che gestisce un circolo sportivo, Oreste un musicista ridotto a dirigere concerti di ragazzini con poco talento, Giacinto un businessman che non sorride mai e Fanny una ex moglie abbandonata dal marito che le ha preferito una ragazza con la fissa dell’aspetto estetico.

Amore ad alta quota, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un’affascinante commedia romantica del 2018 ambientata tra romantiche montagne innevate. La pellicola racconta la storia di una redattrice ddi una rivista di viaggi a cui viene affidato il compito di scrivere un reportage sugli sport estremi. Durante il lavoro, la giornalista finisce con l’infatuarsi di un fotografo. Regia di Paul Ziller con Thomas Beaudoin e Katrina Bowden.

Scary Movie 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Non perderti gli esilaranti remake in versione comica dei film horror più famosi, con il sequel di Scary Movie, diretto da Keenen Ivory Wayans con Veronica Cartwright, James Woods, Tim Curry, Chris Elliott e Shawn Wayans. In questo secondo appuntamento viene dato largo spazio alla memoria del film L’Esorcista, con James Woods, religioso esorcista appunto, investito dal solito vomito verde dall'irresistibile effetto cinematografico. Segue una vicenda ambientata in un castello dove è stata organizzata una ricerca sull'insonnia.

Figli delle stelle, ore 21:15 Premium Cinema

Nel pieno stile della commedia italiana, un film del 2010 diretto da Lucio Pellegrini, con Fabrizio Bentivoglio, Claudia Pandolfi, Edoardo Gabbriellini, Giorgio Tirabassi e Paolo Sassanelli. Un precario “cronico”, un giovane portuale di Marghera, un ricercatore universitario un po' stagionato, un’insicura giornalista tv ed un uomo appena uscito di galera, delusi dalla loro vita, decidono di passare all’azione e rapire un ministro. La convivenza tra gli improbabili rapitori e l’incredulo politico condurrà ad un’esilarante e surreale fuga tra le splendide montagne della Valle d'Aosta.

Cado dalle nubi, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Regia di Gennaro Nunziante. Un film con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano e Raul Cremona. Checco vive in Puglia e vuole fare il musicista neomelodico. La sua ragazza, Angela, non lo prende sul serio e, stanca del suo disimpegno, lo lascia. Addolorato, Checco lascia Polignano a Mare e va dal cugino a Milano. Qui conosce la bella Marika, figlia di un leghista convinto, che però lo vede solo come un amico. Affranto, Checco decide di tentare il provino per il talent “I want you”. Esordio sul grande schermo di Checco Zalone, una commedia gradevole e con gag divertenti, per una serata in allegria.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Up, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2009, diretto da Pete Docter Bob Peterson, per una serata in famiglia all’insegna del divertimento. Carl Fredricksen è un vecchietto che ha sempre sognato di vedere il mondo, ma non è mai riuscito a spostarsi da casa sua. L’incontro con Russell, un boyscout di otto anni, gli darà la forza di andare fino in fondo e vivere il suo sogno a occhi aperti: partirà per un viaggio fantastico, portandosi dietro un bagaglio particolarmente pesante e assortito, la sua casa. Una pellicola commovente e irresistibile, uno spunto per ciascuno di noi a realizzare i sogni che abbiamo, aprendo finalmente quel dannato cassetto e facendo volare in alto i progetti e i desideri come leggeri palloncini colorati.

Monsters & Co., ore 23:30 Sky Cinema Family +1

Uno dei film d’animazione più riuscito della Pixar, che ha conquistato milioni di bambini e genitori in tutto il mondo. Mostropoli è una città abitata dagli esseri più diversi, che sopravvivono grazie a una fonte di energia del tutto inusuale: le urla dei bambini opportunamente elaborate. Le creature hanno innumerevoli accessi che consentono di passare dal loro mondo al nostro. Ogni notte una squadra scelta entra nelle stanze dei piccoli per spaventarli e raccoglierne le grida. C’è però un problema: i mostri pensano che i bambini siano tossici e che quindi vada assolutamente evitato un contatto diretto. Uno dei principali incaricati della ricerca di urla è il corpulento Sulley che però una notte compie un errore aprendo un varco al contrario. Un’umana, la piccola Boo, entra in Mostropoli con tutte le conseguenze del caso. Regia di Pete Docter Lee.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Standoff - Punto morto, ore 21:00 Sky Cinema Max

Film del 2015 diretto da Adam Alleca con Laurence Fishburne, Thomas Jane, Jim Watson, Ella Ballentine e Ted Atherton. Carter Green, veterano di guerra, vive da solo in un casale di campagna dove piange la morte del giovane figlio e la distruzione del suo matrimonio. La giovane Bird è un’orfana che, mentre si trova al cimitero per l’anniversario della morte dei genitori, vede un killer professionista uccidere un gruppo di persone. Un film perfetto per una serata all’insegna dell’azione della suspense.

Kong: skull island, ore 21:15 Premium Cinema Energy

All’indomani del ritiro delle truppe americane dal Vietnam, due scienziati sui generis convincono Washington a finanziare una missione segreta alla scoperta di un’isola nel sud del Pacifico. Quando gli elicotteri superano la nube tempestosa che nasconde l’isola al mondo esterno, fanno ben presto conoscenza con un gigantesco gorilla, venerato come un dio e chiamato Kong. Un film pieno d’azione e cieco militarismo tipico dei film sulla guerra in Vietnam, diretto da Jordan Vogt-Roberts, con John Goodman, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Shea Whigham e Brie Larson.

Film thriller da vedere stasera in tv

La spia - A Most Wanted Man, ore 21:05 Sky Cinema Cult

Un thriller girato nel 2014 tra Germania, Gran Bretagna e Usa dal regista Anton Corbijn, conWillem Dafoe, Philip Seymour, Hoffman Robin Wright, Daniel Brühl e Rachel McAdams. Ad Amburgo e all’indomani degli attentati terroristici dell’undici settembre, Issa Karpov, un povero diavolo di origine russo-cecena, approda nel porto deciso a recuperare il denaro che suo padre, uno spietato criminale di guerra, ha accumulato impunemente. Allertati i servizi segreti tedeschi e americani, spetta a Gunther Bachmann scoprire se Issa Karpov è un innocente coinvolto in una storia più grande di lui o un pericoloso terrorista pronto a fare esplodere Amburgo. Cinico e deluso col vizio dell’alcol, Bachmann non può sbagliare e deve riscattare un passato e un fallimento pesante. Costretto suo malgrado a lavorare con un agente americano, con cui sembra nascere un’intesa sentimentale e professionale, Gunther Bachmann è deciso a distinguere il bene dal male e a consegnare alla giustizia soltanto i cattivi, quelli che si nascondono dietro una mitezza e una filantropia di facciata.

Le strade della paura, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Thriller del 1989 con Roy Scheider, Harley Cross, Adam Baldwin, Cooper Huckabee, Suzanne Savoye la regia di Eric Red. C’è alta tensione in tutta l’Oklahoma a seguito dell’uccisione di un potente mafioso. Un ragazzino ha assistito all’omicidio e per questo viene rapito da due killer, Adam Baldwin e Roy Scheider, che minacciano di ucciderlo. Tuttavia, il ragazzo sarà talmente scaltro e intelligente da riuscire a mettere i due uomini in competizione tra loro. Un film perfetto per gli amanti dei thriller e per una serata all’insegna del relax.

Film horror da vedere stasera in tv

It, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

In 1° TV su Premium Cinema un eccezionale remake di un classico del cinema horror, l’indimenticabile e terrificante clown It. Regia di Andrés Muschetti, con Bill Skarsgård, Owen Teague, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff. Al centro della pellicola, vi sono le vicende di un gruppo di ragazzi del Maine la cui infanzia è stata sconvolta dall’incontro con un’entità mostruosa in grado di assumere diverse sembianze. Tornati da adulti nella loro città natale, si troveranno a fare nuovamente i conti con il proprio passato.

Film drammatici da vedere stasera in tv

I giorni dell'abbandono, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Roberto Faenza firma la regia di questo film drammatico italiano del 2005, con Margherita Buy, Roberto Accornero, Luca Zingaretti, Goran Bregovic e Alessia Goria. Olga ha 35 anni e due figli. Un giorno e all’improvviso il marito la lascia per una ragazza. Olga precipita nell’abisso della sofferenza profonda che rischia di farle perdere progressivamente il senso della realtà e del suo rapporto affettivo con i figli. Un film intenso, che scava nella complessità dei sentimenti e delle emozioni di una donna nei confronti di un evento traumatico come l’abbandono.

Film fantastici da vedere stasera in tv

Il mio piccolo dinosauro, ore 20:25 Sky Cinema Uno +1

“Il mio piccolo dinosauro” è un film fantastico, girato nel 2017 da Matt Drummond, con Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin, Beth Champion, Rowland Holmes. A causa di un esperimento militare fallito, un ufficiale militare deve uccidere un dinosauro. Ma un ragazzo scopre la creatura di cui all’inizio sarà comprensibilmente intimorito. Imparerà però prestissimo a conoscerla e ad apprezzarne la diversità. Alla fine il ragazzo stringerà un forte legame con la titanica creatura preistorica, tanto da diventarne il migliore amico. Ma il militare è sulle loro tracce, pronto a portare a termine il proprio dovere. Un’avventura fantasy per tutta la famiglia che farà appassionare chiunque alla storia avvincente di questo ragazzo e del suo “cucciolo” inusuale.

La leggenda degli uomini straordinari, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Il capitano Nemo, una vampira, l’uomo invisibile, l’agente dei Servizi Segreti americani Tom Sawyer, Dorian Gray, il Dottor Jekyll e Mister Hyde, guidati da Allan Quatermain, sono votati alla causa del Bene per sconfiggere il malefico Phantom e sventare il suo folle piano di distruzione del mondo. Tuttavia, come i membri della lega scopriranno ben presto e a proprie spese, non è detto che le cose stiano proprio come è stato loro raccontato. Basato sulla bella graphic novel del grande fumettista inglese Alan Moore, il film è stato diretto nel 2003 da Stephen Norrington, con David Hemmings, Sean Connery, Lena Headey, Richard Roxburgh e Naseeruddin Shah.

