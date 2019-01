Programmi TV da non perdere stasera, domenica 27 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 27 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” con la replica della puntata dello scorso martedì. Il famoso chef si trova nel Monferrato, terra piemontese di vini, storia e buon cibo. Qui quattro ristoratori, Laura, Sanzio, Lorenzo e Nicolò si sfidano a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di ristorante col miglior menu degustazione del Monferrato.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.05 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Comedy Central presenta… , ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central stasera assistiamo ai divertenti spettacoli di quattro comici: Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Antonio Ornano e Andrea Perroni, che raccontano la realtà tra battute e risate.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi, mentre il dr. Christian si occupa di un uomo che ha perso e riacquistato oltre 80 kg, la dr. Pixie aiuta una paziente in sovrappeso così severo da averle provocato una grave ernia.

La nave più lussuosa al mondo, ore 21:00 Discovery channel

Seguiamo il lavoro di una squadra di operai navali che lavora per 18 mesi. Questi uomini trasformano migliaia di lastre di acciaio in una straordinaria nave da crociera: la costosa Seven Seas Explorer.

Il diario di Anna Frank, ore 20:55 National Geographic

Nella Giornata della memoria, ripercorriamo l'arresto di Anna Frank e di altre sette persone, raccontata attraverso il punto di vista dei Nazisti.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna, con nuove puntate, la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Il re delle piscine, ore 21:10 Discovery travel & living

Anthony Archer e il suo team sono specializzati nel costruire piscine ricercate ma completamente naturali. Un sogno per chiunque negli Stati Uniti. Nella puntata di oggi, lo vediamo alla prese con la costruzione di una piscina sportiva.

1938: quando scoprimmo di non essere più italiani, ore 21:00 History

In questa giornata così importante, vediamo un'opera originale che descrive le vicende di italiani, ebrei e non ebrei, durante il periodo che va dalla pubblicazione delle leggi razziali alla deportazione dall'Italia.

Giraffe: giganti d’Africa, ore 21:00 Nat Geo wild

Grazie a immagini inedite, scopriamo il comportamento delle giraffe: gambe lunghe, collo alto e occhi grandi sono le caratteristiche principali di questi giganti d’Africa.

David Rocco dolce Africa, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Africa, un continente ricco di tradizioni culinarie.

Serie TV in onda stasera

Das Boot, ore 21:10 Sky Atlantic

Rivediamo in replica, su Sky Atlantic, il terzo e il quarto episodio della serie “Das Boot”, ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

Das Boot, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, invece, rivediamo in replica tutti gli episodi già andati in onda della serie “Das Boot”. L'equipaggio dell'U-612 si sottopone all'addestramento dell'ufficiale Hoffmann prima di entrare nel vivo del conflitto mondiale.

The Gifted, ore 21:00 Fox

Continuano, su Fox, le repliche degli episodi della seconda stagione di “The Gifted”, la serie Marvel su un gruppo di mutanti che deve resistere a un mondo che non li vuole e che li osteggia.

The Orville, ore 21:50 Fox

Su Fox alle 21:50 rivediamo il terzo episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Rivediamo il nono e il decimo episodio della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

The bold type, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, altri due episodi di “The bold type”, la serie ispirata a ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattore del periodico americano Cosmopolitan. Le protagoniste sono tre giovani amiche, Jane, Kate e Sutton, che lavorano per Scarlet, una rivista femminile di moda, spettacolo, sport e amore.

The good place, ore 21:15 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, l’ottavo episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation riprendono gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 20.30 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa. Sei le puntate di “Oggy e i maledetti scarafaggi” per stasera 27 gennaio a partire dalle 20:30 su DeA kids.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, ore 21.15 Nickelodeon

Su Nickelodeon un altro episodio della serie con protagonisti i quattro gemelli Nicky, Ricky, Dicky e Dawn Harper. La rivalità tra loro è sempre molto forte, perché ogni fratello è diverso dall’altro, ma riescono sempre a restare uniti per superare le difficoltà di ogni giorno.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo! e il festival dei vampiri, ore 20:40 Boomerang

Durante un caso nelle fogne, Velma vede il resto della gang e decide di organizzare una vacanza per lasciarli rilassare. Il loro radar per i misteri, però, pare non volergli dare tregua.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

