Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 27 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Mortdecai, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Una commedia del 2015, diretta da David Koepp, con Johnny Depp, Michael Byrne, Ewan McGregor, Jeff Goldblum e Oliver Platt. Charlie Mortdecai, mercante d’arte e bon vivant, ha un problema con la regina, a cui deve qualche milione di sterline di tasse. Ha anche un problema con l’adorata moglie Johanna, da quando si è fatto crescere un paio di baffi alla Poirot di cui va enormemente orgoglioso, ma che lei disprezza. Il giorno in cui il servizio segreto inglese, nella persona del suo amico e rivale Alistar Martland, gli chiede aiuto per recuperare un Goya andato trafugato, Mortdecai accetta d'imbarcarsi nell'impresa, nella speranza di estinguere il debito, nonostante questo comporti avventurarsi “nelle colonie”, ovvero in California. Per fortuna che a guardargli le spalle c’è sempre Jock, il suo braccio destro e armato fino ai denti.

Sydney White - Biancaneve al college, ore 21:00 Sky Cinema Family

Non perderti questa piacevole commedia del 2007, che dà una veste più moderna, eroica e intraprendente alla principessa Disney Biancaneve. Sydney viene esclusa da una confraternita del college Southern Atlantic, così diventa la paladina dei più deboli sfidando le lobby con i suoi 7 amici emarginati. Regia di Joe Nussbaum, con Amanda Bynes, Matt Long, Sara Paxton, Jack Carpenter e Crystal Hunt.

Footloose (2011), ore 21:00, Sky Cinema Passion

Questa sera, su Sky Cinema Passion, guarda il remake del celebre Footloose del 1984 con Kevin Bacon. La nuova pellicola, girata nel 2011 da Herbert Ross, porta sullo schermo un cast d’eccezione, composto da John Lithgow, Sarah Jessica Parker, John Laughlin, Lori Singer e Dianne Wiest. Ren McCormack è un ragazzino di città che si sposta nel Tennessee, a Beaumont, dove le regole vietano di ballare e suonare il rock. La trama ricalca quella del film originale: d’altronde Brewer aveva promesso di mantenersi il più fedele possibile alla pellicola del 1984, pur dovendone rinnovare lo spirito per renderla più attuale e moderna.

Sconnessi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“Sconnessi” è una divertente commedia italiana del 2018, con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Daniela Poggi, Maurizio Mattioli, Antonia Liskova e la regia di Christian Marazziti. Ettore Ranieri è un noto scrittore affezionato al mondo analogico e convinto nemico di internet. In occasione del suo sessantesimo compleanno decide di portare tutta la famiglia allargata in vacanza nel suo chalet di montagna. La combriccola, però, entra in crisi quando si ritrova senza internet. Un film da vedere con la famiglia e gli amici, per una serata all’insegna del relax.

Il dottor Stranamore, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Sky Cinema Classics ti propone questa sera “Il dottor Stranamore”, una pellicola del famoso Stanley Kubrick, girata nel 1964 con George C. Scott, Peter Sellers, Keenan Wynn, Sterling Hayden, Slim Pickens. Si tratta di uno dei film più conosciuti del geniale e controverso regista, girato nel pieno degli anni della Guerra Fredda. “Il dottor Stranamore” gioca sull'ansia (all’epoca molto concreta) di una possibile battaglia nucleare tra le due superpotenze di allora, ossia Russia e Stati Uniti. Nel film un generale USA fin troppo zelante è pronto a sferrare un attacco atomico contro l’URSS, per sventare un presunto piano di sabotaggio sovietico. A cercare di evitare il disastro è lo stesso Presidente degli Stati Uniti, in una vera e propria corsa contro il tempo.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Questa sera, non perderti questa commedia italiana del 2010, con Vincenzo Crocitti, Vincenzo Salemme, Armando De Razza, Gigi Proietti, Nancy Brilli e la magistrale regia di Carlo Vanzina. In una Roma dai colori estivi si muovono un poliziotto addetto alle intercettazioni (che ascoltando le vite degli altri scopre che la fidanzata fa la escort), uno stimato chirurgo con un figlio svogliato che più che studiare (anche lui medicina) preferisce scommettere e un pezzo grosso del mondo bancario che casualmente finisce in un gruppo di piccolo borghesi e per curiosità si finge magazziniere. Ognuno di questi, suo malgrado, si trova ad aggiustare i propri problemi tramite scorciatoie: il poliziotto che ascolta le conversazioni di una ragazza di cui si è invaghito, il chirurgo che raccomanda il figlio presso gli amici professori per non farlo bocciare (e che a sua volta assume o licenzia le loro amanti per sdebitarsi) e il bancario che finanzia fondi poco puliti. Ma tutti alla fine troveranno un modo di cambiare vita.

Italo, ore 20:10 Sky Cinema Family +1

Un film imperdibile per gli amanti degli animali, diretto nel 2014 da Alessia Scarso, con Marco Bocci, Tuccio Musumeci, Leo Gullotta, Lucia Sardo, Andrea Tidona e Barbara Tabita. Un’ordinanza comunale di Scicli, in Sicilia, bandisce i cani randagi dal paese, ma un golden retriever sfida il divieto e comincia a frequentare le stradine locali, affezionandosi soprattutto ad un bambino di dieci anni, Meno, figlio del sindaco Antonio Bianco. A poco a poco Italo, come verrà soprannominato il cane, entrerà a far parte della vita della comunità, accompagnando i turisti in visita, assistendo alla messa in chiesa e giocando con i bambini del paese. La sua presenza addolcirà le vite di tutti e farà da cupido fra il padre di Meno, rimasto vedovo, e la maestrina locale, così come fra Meno e una sua compagna di giochi.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Sherlock Gnomes, ore 21:15 Sky Cinema +24

Su Sky Cinema +24 alle 21:15 va in onda “Sherlock Gnomes”, un giallo d’animazione che piacerà ai grandi e ai piccini. Diretto da John Stevenson, è il sequel di “Gnomeo e Giulietta” e ne conserva lo stesso spirito divertente. In questa pellicola, Gnomeo e Giulietta sono a Londra, dove qualcuno sta facendo sparire tutti gli gnomi da giardino. Un caso perfetto per Sherlock Gnomes, investigatore che, con il fidato amico Watson, si mette subito sulle tracce del rapitore. Tra musica, balli e un pizzico di giallo, “Sherlock Gnomes” è il film ideale per trascorrere una serata con tutta la famiglia.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Un sacchetto di biglie, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Ultimo appuntamento su Sky Cinema Hits con le pellicole dedicate al ricordo e alla commemorazione delle vittime dell’olocausto. Questa sera è la volta di “Un sacchetto di biglie”, con Christian Clavier, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Lucas Prisor e la regia di Christian Duguay. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che, bambini, vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un giorno il padre dice loro che devono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non dovranno mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei.

Wizard of Lies, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Arriva su Sky Cinema Cult alle ore 21:00 “Wizard of Lies” con Robert De Niroe Michelle Pfeiffer, una grande produzione HBO, candidata a 4 Emmy nel 2017. Il regista Barry Levinsonporta sullo schermo il libro biografico “Wizard of Lies: Bernie Madoff and The Death of Trust” della giornalista Diana B. Henriques, che racconta una vicenda che ha scosso il mondo della finanza e ha portato sul lastrico migliaia di piccoli risparmiatori, che in Bernie Madoff credevano di avere trovato la tranquillità economica e invece si sono trovati spogliati di ogni loro avere. L’uomo viene arrestato l’11 dicembre 2008 con l’accusa di aver truffato i suoi clienti causando un buco pari a circa 50 miliardi di dollari.

Schindler’s list - la lista di Schindler, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Per non dimenticare gli orrori dell’olocausto, Premium Cinema Emotion ti propone questa sera “Schindler’s list - la lista di Schindler”, pellicola del 1993 diretta dal grande Steven Spielberg e interpretata da Liam Neeson, Ben Kingsley, Embeth Davidtz, Norbert Weisser e Ralph Fiennes. Tratto dal libro di Thomas Keneally, il film racconta la vera storia di Oscar Schindler, industriale tedesco che nel 1938 capisce che è bene legarsi ai comandanti militari. Li frequenta nei locali notturni, offre loro bottiglie preziose. Quando gli ebrei sono relegati nel ghetto di Cracovia, Schindler riesce a farsene assegnare alcune centinaia come operai in una fabbrica di pentole. All’inizio sembra sfruttarli, in realtà li salva. Di fronte alla persecuzione tremenda, il tedesco trasforma quella sua prima iniziativa in una vera missione, fino a comprare letteralmente le vite di quasi milleduecento ebrei (la famosa lista) che sicuramente morirebbero nel campo di Auschwitz. Si tratta di un film indimenticabile, concepito e costruito per rappresentare una testimonianza e un documento della memoria di quegli anni.

Il filo nascosto, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Paul Thomas Andersonfirma la regia di questo film drammatico del 2017 con Daniel Day-Lewis, Gina McKee, Lesley Manville, Camilla Rutherford e Vicky Krieps. Nel mondo glamour della Londra degli anni 50, il rinomato stilista Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono il centro del mondo della moda britannica, vestendo la nobiltà, le star del cinema, le ereditiere, esponenti dell’alta società, dame e debuttanti con lo stile unico della House of Woodcock. Le donne entrano e escono dalla vita di Reynolds, regalando allo scapolo d'oro ispirazione e compagnia, finché l’uomo non incontra una donna giovane e di carattere, Alma, che presto diventa un punto fisso nella sua vita, come musa e come amante. La sua vita, prima controllata e pianificata con cura e cautela, viene lentamente distrutta dall’amore.

La leggenda del pianista sull'Oceano, ore 21:00 Iris

Un emozionante film drammatico del 1997, tratto dal racconto di Alessandro Baricco “Novecento”, che porta la firma del grande regista Giuseppe Tornatore. Novecento è il nome che viene dato ad un trovatello abbandonato su una nave il primo mese del primo anno del secolo. Il bambino cresce sulla nave, dove scopre di avere un inverosimile talento per il piano. Cresce suonando e senza mai scendere a terra. La sua storia si propaga, diventa leggenda. Quando la nave deve essere distrutta, Novecento decide di rimanere a bordo. È nato e cresciuto lì, non conosce altro, è giusto che finisca con la nave. Con Anita Zagaria, Peter Vaughan, Bill Nunn, Tim Roth e Gabriele Lavia.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

2012, ore 21:00 Sky Cinema Max

Su Sky Cinema Max arriva un avvincente film di fantascienza del 2009, diretto da Roland Emmeriche interpretato da George Segal, Patrick Bauchau, Danny Glover, Woody Harrelson e John Cusack. In un centro di ricerca indiano situato nelle profondità di una miniera di rame, viene rilevata un’improvvisa variazione dell’emissione dei neutrini solari e il conseguente surriscaldamento del nucleo terrestre. La scoperta viene studiata dal giovane scienziato Adrian Helmsley, che stima il pericolo dei primi effetti sulla crosta solo nel lungo periodo e decide perciò, in accordo con gli interessi dei consiglieri del governo americano, di studiare un piano di evacuazione mantenendo il segreto sulla futura minaccia globale. Dopo soli tre anni, invece, il mantello terrestre comincia a fondere e sulla costa californiana appaiono le prime gigantesche crepe. Jackson Curtis, scrittore di romanzi di fantascienza di scarso successo, se ne accorge mentre si trova in campeggio con i due figli presso il parco di Yellowstone. Là, il lago si è completamente prosciugato e un conduttore radiofonico pazzoide, Charlie Frost, diffonde in diretta aggiornamenti sull’imminente fine del mondo.

Film biografici da vedere stasera in tv

Effetto lucifero, ore 21:14 Premium Cinema

“Effetto lucifero” è un film del 2014 tratto da una storia vera e racconta di un professore di Stanford che realizza un controverso esperimento psicologico con l’intento di simulare le condizioni presenti all'interno di un penitenziario per osservare i comportamenti degradati che si generano in un carcere. Tuttavia, ben presto la situazione sfugge gli sfugge di mano. Il film è diretto da Kyle Patrick Alvareze interpretato da Christopher McQuarrie, Brent Emery, Lizzie Friedman, Lauren Bratman, Karen Lauder e Greg Little.

Film horror da vedere stasera in tv

Il seme della follia, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Una serata all’insegna dell’horror con questa pellicola del 1994, diretta da John Carpenter e interpreta da Sam Neill, Julie Carmen, Charlton Heston, Jürgen Prochnow e Kevin Zegers. John Trent è un detective delle assicurazioni e sta indagando sulla scomparsa di uno scrittore, Sutter Cane, che avrebbe dovuto consegnare all’editore Jackson Harglow il suo nuovo e spaventoso romanzo dal titolo “In the mouth of darkness”. Accompagnato dalla segretaria dell’editore, Linda, Trent si mette alla ricerca di Cane, ma dopo alcuni avvenimenti inquietanti si ritrova nel pieno dell’orrore di Hobb’s End, l’immaginaria cittadina dove sono ambientate le cupe vicende descritte nel romanzo.

Film d’azione da vedere stasera in tv

La fuga dell’assassino, ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Per gli amanti dei film d’azione, un’avvincente pellicola del 2017 con Cam Gigandet, Michael Biehn, Brit Shaw, Sean Freeland, Jonathan Rhys Meyers e la regia dei fratelli Obin e Amariah Olson. Gabriel Howarth è un giovane uomo la cui vita viene sconvolta quando i suoi sogni cominciano a mescolarsi con la realtà. Si interessa al suo caso e alla sua psiche il dottor Reese, scienziato ossessionato dalla rigenerazione genetica. Quando i violenti sogni di Gabriel si fanno ancora più vividi e lo sventurato comincia a sognare omicidi politici, la vicenda si complica ulteriormente e l’uomo si ritroverà a dover lottare per la propria vita.

Film thriller da vedere stasera in tv

La figlia del generale, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Suspense e mistero ti attendo questa sera su Sky Cinema Crime con questo thriller del 1997, diretto da Simon West e interpretato da Madeleine Stowe, Timothy Hutton, James Woods, James Cromwell e il grande John Travolta. Paul Brenner è un militare che sta lavorando sotto copertura per smascherare un trafficante d’armi, proprio quando viene rinvenuto il corpo senza vita del capitano Elizabeth Campbell, figlia del generale Campbell ormai dimissionario perché intenzionato ad entrare in politica. La giovane donna viene trovata morta, nuda e legata a dei paletti da campeggio in un piazzale della caserma. Le indagini sull’omicidio vengono affidate allo stesso Brenner e alla collega e ex amante Sarah Sunhill, psicologa dell'esercito, che riusciranno a scoperchiare una torbida vicenda.

