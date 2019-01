Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 16 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 16 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Nella puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”, il famoso chef si trova in Romagna. Chi tra Annamaria, Silvia, Donatella e Luca si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della terra ospitale per eccellenza?

Camorriste, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation scopriamo la storia di alcune potenti donne della Camorra. Stasera è il turno di Cristina Pinto, in arte “Nikita”, appartenente al Clan Perrella.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Enzo Paci: Come fai, fai bene, ore 21:00 Comedy Central

Alle 21:00 su Comedy Central, Enzo Paci racconta di come si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona.

Bisturi: tutto da rifare, ore 21:00 lei

Un’altra puntata di “Bisturi: tutto da rifare”. Il programma presenta tutti i tentativi per cercare di porre rimedio a una serie di errori catastrofici commessi da chirurghi plastici.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Apocalypse: l’ascesa di Hitler, ore 20:55 National Geographic

Analizziamo le fasi dell’ascesa di Hitler, come riuscì a conquistare la Germania? Nessuno avrebbe descritto questo mediocre studente come colui che sarebbe diventato il dittatore della nazione: il Fuhrer.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny studia la costruzione dell’Abu Dhabi Central Market, il più alto grattacielo del mondo.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Rivediamo le puntate della seconda stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Oak Island e il tesoro maledetto, ore 21:00 History

Torna su History la serie che segue le avventure di Ricky e Martin Lagina, due fratelli americani alla ricerca del leggendario tesoro di Oak Island. Grazie al loro ingegno e alle tecnologie più moderne, sono riusciti a riportare alla luce manufatti, monete, trappole e altri preziosi reperti presenti sull’isola.

Meraviglie d’Oriente: Wild Corea, ore 21:00 Nat Geo wild

Un affascinante viaggio alla scoperta del lato più nascosto della Corea. Dietro le luci delle grandi città, si cela un territorio ricco di bellezze naturali sorprendenti.

L’ospedale dei miracoli, ore 21:00 Nat Geo people

Seguiamo il lavoro di un team di specialisti del St. Vincent's Hospital, che eseguono ogni giorno procedure mediche in grado di salvare le vite.

Serie TV in onda stasera

Vikings, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic tornano gli episodi della quinta stagione di “Vikings”, la serie tv ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche. La serie racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók e di altri personaggi dell’epoca.

Escape at Dannemora, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, rivediamo il finale di stagione di “Escape at Dannemora”, la miniserie tv diretta da Ben Stiller e interpretata da Benicio Del Toro e Patricia Arquette. La serie si ispira alla fuga dal carcere di due detenuti del Clinton Correctional Facility nell’estate del 2015. Ad aiutarli, una donna impiegata nella sartoria del penitenziario, con cui entrambi avevano avuto rapporti sessuali in cambio di favori.

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox il terzo e il quarto episodio della seconda stagione di “Midnight, Texas”, la serie tv con protagonista Manfred Bernardo, un medium che comunica con i morti e, consigliato dalla nonna defunta, si trasferisce in Texas, nella cittadina di Midnight, abitata da vampiri e streghe.

Nina - 1^ TV, ore 21:15 Fox life

Su Foxlife riprendono gli episodi di “Nina”, la serie tv francese con protagonista Nina (interpretata da Annelise Hesme), un’infermiera determinata e coraggiosa che lavora nel reparto di medicina interna di un grande ospedale.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Altri due episodi, in prima visione Fox crime, della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, il nono episodio di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un People's Choice Awards come migliore attrice.

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, su Premium Stories, un altro episodio di “Life sentence”. La serie racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Living biblically, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi altri due episodi di “Living biblically”, la serie tv basata sul best seller di A. J. Jacobs, “Un anno vissuto biblicamente”. Il protagonista è un critico cinematografico che, dopo la morte del suo migliore amico, decide di migliorare la propria vita vivendo secondo la Bibbia.

Agent 10, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action riprende “Agent 10”, la serie tv con protagonista Sharon Stone nei panni di Natalie Maccabe, vice presidente degli Stati Uniti. La donna viene a sapere che nella Costituzione degli Stati Uniti esiste un paragrafo segreto che crea un agente speciale per proteggere il Paese in tempi di crisi.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation riprendono gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e la leggenda del Fantosauro, ore 20:40 Boomerang

Una rilassante pausa dal lavoro in una spa si trasforma in panico preistorico quando Scooby Doo e la sua banda di investigatori scoprono il terribile Fantosauro.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri due episodi di “Vampirina”, la serie basata sui libri scritti da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

