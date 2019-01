Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 16 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia stasera in TV

Vengo anch’io, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2018 per la regia di Corrado Nuzzo e Maria di Biase, con Corrado Nuzzo, Maria di Biase, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio e Gino Astorina. I protagonisti sono un’aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e un’atleta salentina. Bastonati dalla vita, stanchi di essere sconfitti, decidono di intraprendere uno strano viaggio insieme che li porterà a lottare contro tutta la sofferenza del loro passato. Un film dall’umorismo dissacrante da gustare comodamente seduti sul divano di casa.

Love Guru, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2008 per la regia di Marco Schnabel, con Jessica Alba, Mike Myers, Justin Timberlake, Meagan Good e Jessica Simpson. Pitka è un americano cresciuto in un ashram indiano dove è diventato guru spirituale. Quando torna negli USA, si butta nel mondo della new-age per inseguire il successo. Il suo primo compito è quello di riportare pace sentimentale in una coppia piuttosto disastrata. Un film leggero per una serata con tutta la famiglia.

Noi e la Giulia, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia italiana del 2015 per la regia di Edoardo Leo con Edoardo Leo, Carlo Buccirosso, Luca Argentero e Claudio Amendola. Tre quarantenni in fuga dalla loro vita precedente aprono insieme un agriturismo. A complicare tutto arriverà la camorra a chiedere il pizzo, ma il trio non si scoraggia facilmente. Un film divertente con un epilogo un po’ sconclusionato dai risvolti tragicomici.

Aiuto, ho ristretto mamma e papà, ore 20:20 su Sky Cinema Family +1

Divertentissimo sequel di “Aiuto, ho ristretto la prof!”, “Aiuto ho ristretto mamma e papà” è una commedia tedesca del 2018. Felix frequenta il liceo e i suoi fantasmi quando, improvvisamente, si ritrova a far fronte al misterioso rimpicciolimento dei suoi genitori. Con Oskar Keymer, Anja Kling, Axel Stein e Julia Hartmann, un film leggero e divertente da gustare con tutta la famiglia.

C’è post@ per te, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film del 1998 per la regia di Nora Ephron con Meg Ryan, Tom Hanks, Parker Posey e Greg Kinnear. John e Kathleen vivono e lavorano nell’Upper West Side di New York. Si conoscono di vista e non vanno molto d’accordo. Poi un giorno si incontrano su internet e tutto cambia… Un film romantico che lega i personaggi attraverso le complesse trame del destino.

Cash – Paga o muori, ore 21:15 su Sky Cinema Crime

Film americano del 2010 per la regia di Stephen Milburn Anderson, con Sean Bean, Chris Hemsworth, Victoria Profeta, Mike Starr e Glenn Plummer. Durante una fuga spericolata, un gangster perde una valigetta piena di soldi. Sarà il fratello gemello Pyke, killer professionista, a doverla recuperare tra mille imprevisti. Un film che è anche mix di generi tra humor, thriller e azione: per una serata ricca di emozioni.

Super, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film d’azione di J. Gunn con Gregg Henry, Liv Tyler, Michael Rooker e Linda Cardellini. Abbandonato dalla moglie, Frank decide di intraprendere la carriera del super-eroe, ma senza super-poteri. Un film divertente e rilassante per una serata con tutta la famiglia.

Film drammatici stasera in TV

I giochi dei grandi, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Film drammatico del 2004 per la regia di John Curran, con Mark Ruffalo, Laura Dern, Peter Krause e Naomi Watts. Jack e Hank sono professori nel college di una piccola città, felicemente sposati con le mogli Terry ed Edit e anche buoni amici. Inizia però un gioco di tradimenti reciproci che trasformerà questi rapporti in una vera e propria guerra sentimentale. Un film che fa riflettere sulle dinamiche del tradimento in una coppia.

La sposa bambina, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Film drammatico del 2014 girato in Yemen per la regia di Khadjia Al-Salami, con Reham Mohammed, Rana Mohammed, Ibrahim Al Ashmori e Naziha Alansi. In Yemen non esiste requisito d’età per sposarsi: Nojoom ha 10 anni quando viene costretta a sposare un uomo di 30 anni in cambio di una ricompensa della famiglia. Sebbene lì sia una specie di tradizione, Nojoom si ritrova imprigionata in una vita coniugale da cui desidera solo essere libera. Un film drammatico e intenso, pieno di spunti di riflessione sulla società e sulla tolleranza.

La forma dell’acqua, ore 19:55 su Sky Cinema Uno +1

Quattro premi Oscar e il Leone d’Oro di Venezia per questo film, diretto da Guillermo del Toro del 2017, con la partecipazione straordinaria di Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones e Michael Stuhlberg. Nel 1963, l’America segnata dalla guerra fredda vede l’incontro tra Elisa, operatrice in un ufficio di ricerca segreto, e un esperimento segreto, una creatura misteriosa di cui si innamorerà perdutamente. Un film immenso, tratto al raffinato genio di Del Toro, reinterpretazione noir della favola della Bella e la Bestia.

Film avventura stasera in TV

Tommy la mummia e la sfinge di Shakaba, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2015 per la regia di Pim van Hoeve, con Julian Ras, Yahya Gaier, Roeland Fernhout, Marcel Hansema, Jennifer Hoffman e Katia Shuurman. Tommy è una piccola mummia vivente che si è resa conto non sarà mai faraone. Decide allora di voler diventare famoso come suo papà, vissuto 4 mila anni prima. Sarà il suo migliore amico umano a dargli una mano in questa grande avventura. Un film adatto a tutte le età, leggero e divertente.

Film azione stasera in TV

Operazione S.M.A.R.T. – Senza tregua, ore 21:15 su Sky Cinema +24 HD

Film d’azione cinese del 2017 per la regia di Charles Martin, con Orlando Bloom, Lei Wu, Simon Yam, Hannah Quinlivan, Lynn Hung e Jing Liang. Danny è un agente di sicurezza che deve scortare un prezioso dipinto, che però durante il tragitto gli viene sottratto. Per punizione, viene retrocesso a guardia del corpo e la sua vita entra in una spirale discendente, fino al momento in cui gli si presenterà l’occasione di rimediare ai suoi errori. Un film appassionante con un Orlando Bloom che esce dal solito ruolo e dimostra il suo grande talento.

John Wick – Capitolo 2, ore 21:15 su Sky Cinema Hits

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Ruby Rose, Ian McShane, John Leguizamo e Laurence Fishburne. Il killer John Wick deve tornare in azione per colpa di un complotto ordito da un vecchio socio. Vincolato da un legame di sangue, dovrà vedersela con alcuni dei criminali più spietati del mondo. Un film adrenalinico con un Keanu Reeves che mantiene tutte le promesse del primo capitolo della saga, e ancora di più.

Sherlock Holmes – Gioco d’Ombre, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2011 di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams e Kelly Reilly. L’investigatore Sherlock Holmes deve indagare sulla misteriosa morte del principe d’Austria. Mentre tutti pensano a un suicidio, Sherlock sa che dietro questo misfatto si nasconde l’intelligenza malefica del professor Moriarty. Un film dalla fotografia eccezionale per godere una reinterpretazione delle celebri storie di Arthur Conan Doyle.

Film horror stasera in TV

The Vault – Nessuno è al sicuro, ore 21:00 su Sky Max HD

Film horror del 2017 per la regia di Dan Bush, con James Franco, Taryn Manning, Francesca Eastwood e Scott Haze. Nel tentativo di salvare la vita del fratello, le due sorelle organizzano una rapida in banca: quando si rendono conto che i soldi non sono abbastanza, capiscono di dover scendere nel caveau, dove forze misteriose e malvagie si annidano e attendono le loro vittime. Un film adrenalinico e ben orchestrato, da non perdere per una serata da brivido.

Auguri per la tua morte, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film horror americano del 2017 di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Robu Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken e Laura Clifton. La studentessa Tree rivive il giorno del suo omicidio e ogni volta scopre nuovi dettagli: la storia avrà fine solo quando riuscirà a comprendere l’identità del suo assassino. Un film veloce e intenso, che tiene lo spettatore col fiato sospeso.

Film fantascienza stasera in TV

Alien, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Capolavoro fantascientifico americano firmato da Ridley Scott con Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton e Veronica Cartwright. A bordo della nave spaziale “Nostromo” si introduce una spietata creatura aliena che uccide e brutalizza i 7 membri dell’equipaggio. Ne rimarrà solo una. Uno dei migliori film di fantascienza mai girati nella storia del cinema, da non perdere per nessun motivo.

